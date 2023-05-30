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Момент удара дрона-камикадзе по жилому дому в Киеве. ВИДЕО камер наблюдения

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

Камера наблюдения в подъезде зафиксировала момент удара дроном-камикадзе по жилому дому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. Під завалами знайшли тіло загиблої жінки.

Утром 17 октября россияне атаковали иранскими дронами Шевченковский район столицы. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали рядом. В результате атаки произошел взрыв в жилом доме. Под завалами обнаружили тело погибшей женщины.

Известно, что в результате удара дрона три человека погибли, 19 были спасены, четверо ранены.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Так погасне камера стеження за ******
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17.10.2022 13:30 Ответить
а в Кончі-Заспі і далі все спокійно....
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17.10.2022 14:10 Ответить
зато неспокійно в твоїй тупій макітрі.
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17.10.2022 14:11 Ответить
нічого не змінилось після Крут... що склади, що "торгування" с окупантами... 2014-2021.

Потяг йде з металом/вугіллям/ект - СТОП СТРІЛЯТИ, файно, терористи тоже їсти хочуть...

Трубопровід та смуга шириной 5 км від нього НЕ ОБСТРІЛЮЄТЬСЯ...

вкрав на дороги - не підривають....

ЩО ВИ ПОВИННІ ще НЕ ЗНАТИ ЩОБ СКОМПІЛЮВАТИ ДІЙСНІСТЬ В ЯКІЙ ЗНАХОДИТЕСЬ?
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17.10.2022 14:34 Ответить
камера дала розуміння хронології вибуху... черга з кулемета за мить до вибуху... дуже пізно.
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17.10.2022 14:10 Ответить
Можливо до цього дрон перебував за межею видимості.
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17.10.2022 15:05 Ответить
 
 