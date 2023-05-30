Момент удара дрона-камикадзе по жилому дому в Киеве. ВИДЕО камер наблюдения
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Камера наблюдения в подъезде зафиксировала момент удара дроном-камикадзе по жилому дому.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. Під завалами знайшли тіло загиблої жінки.
Утром 17 октября россияне атаковали иранскими дронами Шевченковский район столицы. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали рядом. В результате атаки произошел взрыв в жилом доме. Под завалами обнаружили тело погибшей женщины.
Известно, что в результате удара дрона три человека погибли, 19 были спасены, четверо ранены.
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Потяг йде з металом/вугіллям/ект - СТОП СТРІЛЯТИ, файно, терористи тоже їсти хочуть...
Трубопровід та смуга шириной 5 км від нього НЕ ОБСТРІЛЮЄТЬСЯ...
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