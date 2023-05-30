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Взрыв дрона-камикадзе в Киеве. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован взрыв вражеского дрона-камикадзе в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделал один из жителей столицы на мобильный телефон.

Также читайте: На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 17 октября россияне атаковали иранскими дронами Шевченковский район столицы. Там раздался ряд взрывов. Несколько жилых домов получили повреждения, загорелось нежилое здание. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали рядом. Движение по нескольким улицам в центре столицы перекрыто, власти просят не выезжать в центр города без острой необходимости.

Позже стало известно, что под завалами дома в Киеве, который россияне атаковали с помощью иранских дронов-камикадзе, обнаружили тело погибшей женщины.

Читайте также: Атака дронами на Киев: 3 человека погибли 4 пострадали, 19 спасены (обновлено)

Пока известно, что три человека погибли в результате удара дрона по жилому дому, 19 были спасены, четверо пострадавших.
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Топ комментарии
+14
Пора бить по кремлю
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17.10.2022 13:32
+11
ТЕЦ ЗА ТЕЦ ( журналист Рома ЦИМБАЛЮК)
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17.10.2022 13:46
+10
ты хочешь сказать что они бьют сдержанно. он и щас бьют всем что есть, так что ничего не изменится
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17.10.2022 13:37
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Пора бить по кремлю
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17.10.2022 13:32 Ответить
Ухх. И шо ?

Только полный идиот или Арестович думает что РФии нечем бить. Уже ж показали после моста, что могут и будут.

Откровенно и неприкрыто бить по РФии можно лишь тогда когда собственное небо будет гарантированно закрыто от вражеских ракет.

Да, тебе хорошо из-за границы бить по Кремлю, а вот людям в Николаеве, Запорожье, Харькове, Очакове не очень сладко, а ты предлагаешь превратить один из этих городов в мариупольские руины ради куска кремлевской стены ? Ты вообще не в адеквате что ли, тётя ?
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17.10.2022 13:35 Ответить
ты хочешь сказать что они бьют сдержанно. он и щас бьют всем что есть, так что ничего не изменится
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17.10.2022 13:37 Ответить
А вот недооценивать врага не стоит.

И я тут ни при чем. Есть вполне себе официальная статистика обстрелов от официальных источников, она открыта. Заглянул - сделал выводы.

Дело не в том, ЧЕМ бьют, дело в том, КУДА бьют.

Неужели ты на полном серьезе думаешь, что если кацапская ракета попала например в казарму, или жилой дом, или базу отдыха, или в резервуар с подсолнечным маслом, то она не может попасть например в городскую подстанцию ? Я надеюсь что нет.

Тот факт, что ты сидишь сейчас и пишешь эти комментарии (равно как и я) - означает как минимум что у нас сейчас есть свет, и есть связь.

А по поводу "не изменится" - давай-ка ты мой друг, приедешь ко мне в Николаев, пару дней поживешь в относительной тишине (2-3 ракеты С-300 в сутки), а потом пару дней в веселухе (8-10 ракет за ночь), и скажешь изменилось, или не изменилось. Заодно заценишь мелкие неудобства в виде отсутствия воды некоторыми днями, раздолбанные дороги, и 50% вероятность не вернуться домой с работы.

И тогда поговорим за "не изменится".
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17.10.2022 14:57 Ответить
сразу сдавайся, поживешь в тишине, если пройдешь фильтрацию (хотя ты может и пройдешь)
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17.10.2022 15:30 Ответить
Что, нечем парировать ? Понимаю.

Сразу видно что во-первых живешь у черта на куличках, куда ничего не прилетает, и войну видишь на картинках; а во-вторых что ни разу не годный к воинской службе, и поэтому смелый.

На сим дискуссия закрыта.
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17.10.2022 15:40 Ответить
как влияет годность к службе на шансы попасть под дрон, ты же тоже небось не на службе
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17.10.2022 15:54 Ответить
Кацапы - что ******* грибы - выдерешь один - второй появляется)) И все как один - виталии-гениталии))) ****** в спам, кацапчег, отдохни.
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18.10.2022 01:55 Ответить
Неуважаемый кремлебот, вы явно пишете из кацапстана, тк если бы вы были из одного из перечисленных вами городов, то точно знали бы, что бъют они по подстанциям. А количество прилетающих С-300 зависит не от "доброй воли" кацапстана, а от разоты ЗСУ. Так что иди за российским кораблем!
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17.10.2022 17:13 Ответить
А тебя , КАЦАП, не спрашивают . И нечего здесь угрожать , защищая свой кремль

Vitaliy Petrov f78ad4f4

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Реєстрація: 29.06.2022
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17.10.2022 13:44 Ответить
Че сказать-то хотела ?
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17.10.2022 14:50 Ответить
обосраний ватнік петров хуже раша-фашиста.
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17.10.2022 14:05 Ответить
Дядя Виталик, ты дурак?
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11.02.2023 21:40 Ответить
і мінську.
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17.10.2022 14:00 Ответить
Куда спешить если война на долгие годы.
По кремлю всегда успеем ударить, и по другим объектам тоже, но нужно еще выжидать, лучше силы пока сконцентрировать там где они нужнее, на фронте, пусть пока кремль расходуют свои ракеты, потом же, даже учитывая что Иран будет поставлять ракеты и производства ракет на россии всего то 60-120шт в год. даже если наладят до 300 в год, это всего то по 25 в мес. из них может 20-80% собьют на подлете, если ПВО нам обеспечат в нормальных количествах.
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17.10.2022 14:41 Ответить
Кого во власти надо посадить на бутылку, чтобы у нас тоже стали выпускаться такие вещи ?
Первый так уж и быть я проспонсирую.
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17.10.2022 13:32 Ответить
начните сначала - кого не надо сажать во власть.
А то нам снова готовят те же грабли.
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17.10.2022 13:44 Ответить
Он провокатор
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17.10.2022 13:45 Ответить
Вы так говорите, будто во власть кто-то кого-то сажает

Все эти 73% и прочая - не более чем ширма для прикрытия рокировок. На самом деле один олигарх взял верх над другим олигархом, а какой куклой этот олигарх дергает - уже дело десятое.
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17.10.2022 14:49 Ответить
у нас це роблять виборці. А у вас?
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17.10.2022 16:00 Ответить
займись своїми проблемами. У тебе тайга з одного боку горить, з другого її китайці рубають, а тебе взагалі скоро чмобілізують, якщо не втечеш.
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17.10.2022 16:28 Ответить
потрібно щоб теж сама відчула Москва
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17.10.2022 13:44 Ответить
ТЕЦ ЗА ТЕЦ ( журналист Рома ЦИМБАЛЮК)
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17.10.2022 13:46 Ответить
Утром над головой гадюка пролетел, метров с 50
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17.10.2022 13:53 Ответить
Зенитными орудиями, пулеметами дроны низколетящие + шумные можно сбивать!
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17.10.2022 14:00 Ответить
знайомий прохід поміж будинків... розумію де вибух.
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17.10.2022 14:06 Ответить
Викладайте побільше матеріалу для кацапських пропагандонів. Увечері вся русня буде кип'ятком сцяться від радощів.
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17.10.2022 14:34 Ответить
иранские твари, чтоб вы все передохли, вместе с вашими союзниками, кремлядью кацапо-

ордынской!
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17.10.2022 17:49 Ответить
 
 