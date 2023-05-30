Взрыв дрона-камикадзе в Киеве. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован взрыв вражеского дрона-камикадзе в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделал один из жителей столицы на мобильный телефон.

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Утром 17 октября россияне атаковали иранскими дронами Шевченковский район столицы. Там раздался ряд взрывов. Несколько жилых домов получили повреждения, загорелось нежилое здание. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали рядом. Движение по нескольким улицам в центре столицы перекрыто, власти просят не выезжать в центр города без острой необходимости.

Позже стало известно, что под завалами дома в Киеве, который россияне атаковали с помощью иранских дронов-камикадзе, обнаружили тело погибшей женщины.

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Пока известно, что три человека погибли в результате удара дрона по жилому дому, 19 были спасены, четверо пострадавших.