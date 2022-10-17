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Украинские воины под обстрелом вражеского снайпера преодолевают опасный участок дороги. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские бойцы на передовой, двигаясь на автомобиле, попали под обстрел вражеского снайпера и остались невредимыми, благодаря искусным действиям водителя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, заметно, как одна из пуль попадает через ветровое стекло в пластиковую обшивку перед водителем. Однако тот, несмотря ни на что, держал высокую скорость движения и вывез группу из зоны обстрела.

"Правильное поведение водителя при попадании группы под обстрел! Благодаря ему все живы", - пишет автор публикации.

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Топ комментарии
+23
Ну пипец вобще! Та нашим вийсковым надо выдавать ордена всем поголовно, только за то, шо они рискуют жизнью! Это ж жуть какая
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17.10.2022 13:50
+10
👊👊Берегите себя Герои‼️🙏🙏🙏❤️💙💛🍀🍀🍀
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17.10.2022 14:34
+6
з правої сторони і влучила куля, якраз де водій, на рівні грудної клітини… думаю вирішальну роль зіграла швидкість авто і напрямок пострілу.
Дякувати Богу,всі цілі!
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17.10.2022 16:16
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Ну пипец вобще! Та нашим вийсковым надо выдавать ордена всем поголовно, только за то, шо они рискуют жизнью! Это ж жуть какая
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17.10.2022 13:50 Ответить
👊👊Берегите себя Герои‼️🙏🙏🙏❤️💙💛🍀🍀🍀
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17.10.2022 14:34 Ответить
Квалификация у кацапоснайпера средненькая,если метил в водилу. С учетом что руль с правой стороны,то мимо.
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17.10.2022 13:57 Ответить
з правої сторони і влучила куля, якраз де водій, на рівні грудної клітини… думаю вирішальну роль зіграла швидкість авто і напрямок пострілу.
Дякувати Богу,всі цілі!
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17.10.2022 16:16 Ответить
так там же сидів воїн! бронік захистив?
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17.10.2022 16:29 Ответить
Там видно на відео куди в скло потрапила куля. Зачепила ліву руку, чи то склом не буду стверджувати. Вона не влучила ні в кого
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17.10.2022 17:04 Ответить
Я к тому что руль не с той стороны находится, как для наших мест. И для кацапа тоже.
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17.10.2022 16:37 Ответить
Так і в пасажира не влучив. За кваліфікацію немає чого сперечатися, швидкість авто велика, відстань до стрілка не знаємо, напрям пострілу більш менш зрозумілий, і т.д. Головне, що для воїнів все добре закінчилося, витримка у водія гарна
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17.10.2022 17:10 Ответить
Просто снайпер неопытный...
Заслуга водителя в том, что не заистерил...
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17.10.2022 16:41 Ответить
....нда, ще й зніми на відео, це...
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17.10.2022 13:58 Ответить
Я аж почав шукати ногою педаль газу.
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17.10.2022 14:11 Ответить
Мені здалося, чи в руку зачепило, ****.....?
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17.10.2022 14:40 Ответить
А я ручку катапульты!
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17.10.2022 14:47 Ответить
Вїіртуози, аси ,майстри
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17.10.2022 14:41 Ответить
"завдяки вправним діям водія"... Я не соглашусь... На видео заслуга водителя в том, что не заистерил...

А в основном Тут заслуга "стрелявшего снайпера"... Или везение.

Дело в том, что раз автомобиль двигался без частой и "хаотичной" перемены скорости движения - то произвести расчет учреждения для стрелка - не составляет большого труда...

Просто :

- либо зона действия стрелка была короткой ( что мало вероятно )

- либо стрелок не опытный

- либо везение...
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17.10.2022 16:42 Ответить
Доля військового не відома, нема чого тикати пальцем у небо.
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17.10.2022 21:43 Ответить
пуля в торпеді дирку пробила і застряла, а відлетівше скло посікло руку водія
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17.10.2022 23:34 Ответить
Слава богу, что ванька всегда с похмелья - руки трясутся у казламордого.
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17.10.2022 23:35 Ответить
 
 