Украинские воины под обстрелом вражеского снайпера преодолевают опасный участок дороги. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские бойцы на передовой, двигаясь на автомобиле, попали под обстрел вражеского снайпера и остались невредимыми, благодаря искусным действиям водителя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, заметно, как одна из пуль попадает через ветровое стекло в пластиковую обшивку перед водителем. Однако тот, несмотря ни на что, держал высокую скорость движения и вывез группу из зоны обстрела.
"Правильное поведение водителя при попадании группы под обстрел! Благодаря ему все живы", - пишет автор публикации.
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+23 Ирина Иваненко 7637ff53
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показать весь комментарий17.10.2022 16:16
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Дякувати Богу,всі цілі!
Заслуга водителя в том, что не заистерил...
А в основном Тут заслуга "стрелявшего снайпера"... Или везение.
Дело в том, что раз автомобиль двигался без частой и "хаотичной" перемены скорости движения - то произвести расчет учреждения для стрелка - не составляет большого труда...
Просто :
- либо зона действия стрелка была короткой ( что мало вероятно )
- либо стрелок не опытный
- либо везение...