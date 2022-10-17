Украинцев призывают не фотографировать номера дронов-камикадзе: Враг может корректировать будущие удары. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Благодаря фото в сети с номерами дронов-камикадзе враг может корректировать свои будущие удары.
Об этом в своем видео рассказал волонтер Павел Кашчук, передает Цензор.НЕТ.
"Хочу еще раз обратить ваше внимание на очень важный вопрос. Почему нельзя публиковать в социальных сетях и тем более в новостях упавшие на какой-либо объект бортовые номера "шахедов", которые были сбиты или просто уничтожены средствами ПВО. Надо понять немаловажный момент. "Шахед" – это полностью автономный дрон. Он летит по заранее спланированному маршруту без связи. Враг задает этот маршрут перед запуском. Маршрут косвенный, он может обходить некоторые города, изменять высоты, "играть" с нашей ПВО и т.д. Но связи с дроном нет никакой. Единственным источником информации о том, оправдался ли этот маршрут, долетел ли этот конкретный дрон до цели, или по крайней мере в город, в который он был направлен, являются фото из соцсетей", - пояснил Кашчук.
По его словам, оккупанты отправляют несколько дронов на определенную цель разными маршрутами.
Каждый маршрут привязан к порядковому номеру самолета. Запустив эти самолеты враг ныряет в соцсети и ждет наших фотографий. Увидев фотографию с номером, например, 105, который просто лежит на асфальте. Враг смотрит в свои записи и понимает, что маршрут под этим номером себя оправдал", - добавил волонтер.
Тогда же враг понимает, что там не сработало ПВО и отправляет еще десяток дронов по тому же маршруту, или даже крылатую ракету.
Также Кащук призвал правоохранителей, работающих с соответствующей информацией, скрывать номер дронов и не давать возможности фотографировать их журналистам и другим лицам.
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доречі, деякі чоловіки теж страдають селфі)))
а Зе відосики з бункера знімає))
Невже автор вважає, що розрахунки ппо не міняють позиції і стрять на місці, мов барани?
Жмуры, кадыровцы, Бахмут.
https://twitter.com/i/status/1581947645630611457
Единственная аудиозапись голоса императора Александра III.
Русский царь, любимец Путина и е го камарильи, говорил с шикарным немецким акцентом
https://twitter.com/i/status/1581587832594132993
Ви праві, особливо коли це геращенко в монастирський
вони як роботи виконують заздалегідь записаний у нього маршрут!!