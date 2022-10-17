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война (47303) дроны (2201) Кашчук (11)

Украинцев призывают не фотографировать номера дронов-камикадзе: Враг может корректировать будущие удары. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Благодаря фото в сети с номерами дронов-камикадзе враг может корректировать свои будущие удары.

Об этом в своем видео рассказал волонтер Павел Кашчук, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу еще раз обратить ваше внимание на очень важный вопрос. Почему нельзя публиковать в социальных сетях и тем более в новостях упавшие на какой-либо объект бортовые номера "шахедов", которые были сбиты или просто уничтожены средствами ПВО. Надо понять немаловажный момент. "Шахед" – это полностью автономный дрон. Он летит по заранее спланированному маршруту без связи. Враг задает этот маршрут перед запуском. Маршрут косвенный, он может обходить некоторые города, изменять высоты, "играть" с нашей ПВО и т.д. Но связи с дроном нет никакой. Единственным источником информации о том, оправдался ли этот маршрут, долетел ли этот конкретный дрон до цели, или по крайней мере в город, в который он был направлен, являются фото из соцсетей", - пояснил Кашчук.

По его словам, оккупанты отправляют несколько дронов на определенную цель разными маршрутами.

Каждый маршрут привязан к порядковому номеру самолета. Запустив эти самолеты враг ныряет в соцсети и ждет наших фотографий. Увидев фотографию с номером, например, 105, который просто лежит на асфальте. Враг смотрит в свои записи и понимает, что маршрут под этим номером себя оправдал", - добавил волонтер.

Тогда же враг понимает, что там не сработало ПВО и отправляет еще десяток дронов по тому же маршруту, или даже крылатую ракету.

Также Кащук призвал правоохранителей, работающих с соответствующей информацией, скрывать номер дронов и не давать возможности фотографировать их журналистам и другим лицам.

Смотрите также: "Укроборонпром" сообщил о завершении разработки нового вооружения. ФОТО
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Топ комментарии
+22
а Геращенко й зовсім хворий на всю голову..або йому пора вже до СБУ..бо здає всі попадання. недольоти...перельоти..
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17.10.2022 14:01
+12
у нас люди трошки довбойобнуті
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17.10.2022 13:58
+8
Чесно кажучи, звучить як повна дурня.
Невже автор вважає, що розрахунки ппо не міняють позиції і стрять на місці, мов барани?
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17.10.2022 14:02
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у нас люди трошки довбойобнуті
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17.10.2022 13:58 Ответить
а Геращенко й зовсім хворий на всю голову..або йому пора вже до СБУ..бо здає всі попадання. недольоти...перельоти..
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17.10.2022 14:01 Ответить
Давно пора патриотам ,взять Геращенко за его длинный язык ,
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17.10.2022 14:56 Ответить
Я....от чесно, вибачаюсь перед українськими жінками, але вражаюча більшість постійно потребує селфі і сенсацій....ну без слів, коли ви ..... ...... ......наїстеся отих телефонів..... .... ....
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17.10.2022 14:01 Ответить
альо!!! це не до мене!!

доречі, деякі чоловіки теж страдають селфі)))
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17.10.2022 14:05 Ответить
Добридень , ще й подумав - ну зараз ДЕ-ХТО прочита і мені дістанеться на горіхи
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17.10.2022 14:07 Ответить
Доброго))) Доречі, мені завжди було цікаво, чому у деякі організіції можна з телефоном заходити, а в деяких треба здати охороні..наприклад - комітети ВР, СБУ, Генпрокуратура, Мінтранс, ЖД - можна, а податкові неможна?)) Це ті, що я пам'ятаю...
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17.10.2022 14:13 Ответить
Це питання "?". СБУ - центральний апарат -НІ 100 відс. (ну то таке), а щодо податкової - нарциси, типу ой - ми такі всі із себе
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17.10.2022 14:18 Ответить
ну так і до Уроборонпрому можна було зайти..до міськради..

а Зе відосики з бункера знімає))
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17.10.2022 14:22 Ответить
....ой, солідарники...
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17.10.2022 14:08 Ответить
А селфиться босим у формі з відкритою рийкою хтось гіраічіскімудрий?! Потім фіцьпуками розганяє, де його елементарно ідентифікують, пов'язують з командиром й ГИНУТЬ через цю дебільну дурню спеціалісти... А кажи не кажи. До ВІЙНИ таких ********* тільки Статутом по макітрі з "нарядами позачерговими" й перетворювала на шось, приблизно притомне...
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17.10.2022 16:38 Ответить
Так Ви, виходить, не "наш" чи Ви геній націі?!
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17.10.2022 14:02 Ответить
Скажіть про це антоші геращенко, він **** у прямому ефірі корегує удори !
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17.10.2022 14:30 Ответить
Почему депутаты , депутаты не соберутся и не примут закон , что если какая-то падла это делает - срок с конфискацией⁉️ГДЕ ЭТИ ВСЕ ДЕПУТАТИКИ ИМПОТЕНТЫ
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17.10.2022 14:40 Ответить
Чесно кажучи, звучить як повна дурня.
Невже автор вважає, що розрахунки ппо не міняють позиції і стрять на місці, мов барани?
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17.10.2022 14:02 Ответить
Я вірю Паші,давно знаю, підтримую
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17.10.2022 14:38 Ответить
Справді,якщо це так важливо то можна свідомо запутувати русню даючи неправдиву інформацію.Але навряд чи хто з москалів шастає по інтернету в надіі що хтось покаже якийсь номер...
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17.10.2022 17:10 Ответить
Ви там усі ДЕБІЛИ і за таких маєте народ"типу незнімайте ДТП бо вона викличе знову ДТП"-зе-театер абсурду,а повіздіти.
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17.10.2022 14:03 Ответить
поїдь до німців попробуй зніми ДТП, може пощастить штрафом відбудешся, а ні то кілька місяців у тюрмі
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17.10.2022 19:04 Ответить
АЗОВ_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל



Жмуры, кадыровцы, Бахмут.

https://twitter.com/i/status/1581947645630611457
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17.10.2022 14:04 Ответить
Якась дичина.
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17.10.2022 14:04 Ответить
Все логічно, на цих дронах немає жодних камер, немає зв'язку з центром, вони як роботи виконують заздалегідь записаний у нього маршрут.
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17.10.2022 17:16 Ответить
ті хто це знімає думають що живуть у Тік-Токі, або безмозглі!
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17.10.2022 14:04 Ответить
А от Кварталівці' вирішили, що масовані ракетні удари по Україні класна тема для жартів: Юрій Великий у новій пародії показав Соловйова та Киву
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17.10.2022 14:13 Ответить
А от Кварталівці' вирішили, що масовані ракетні удари по Україні класна тема для жартів: Юрій Великий у новій пародії показав Соловйова та Киву
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17.10.2022 14:14 Ответить
Великий крутой пародист,а кому хочеться позавывать и голову пеплом потрусить велкам на форум профи плакальщиков
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17.10.2022 14:17 Ответить
антонина сегодня вышла на тропу войны сегодня все слил
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17.10.2022 14:21 Ответить
Капитан Кенгуру



Единственная аудиозапись голоса императора Александра III.

Русский царь, любимец Путина и е го камарильи, говорил с шикарным немецким акцентом

https://twitter.com/i/status/1581587832594132993
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17.10.2022 14:23 Ответить
Были номера больше 500. Если будет 3000 то получается все пистят что их 300 осталось. Где гражданская оборона. Зенитки на крышах или на холмах. Или проще на асфальте пистить деньги
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17.10.2022 14:30 Ответить
І мітки геодезистів фарбою на асфальті і фітолампи. Все наводить ракети. Пам'ятаємо ці квартальні істерики.
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17.10.2022 14:34 Ответить
Ізраїльтяни мають пристрій "Бумеранг", який ці іранські дрони відправляють в те місце, звідки вони були запущені. Може нам дадуть декілька
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17.10.2022 14:36 Ответить
Пишуть, що люди у нас трохи довбануті.
Ви праві, особливо коли це геращенко в монастирський
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17.10.2022 15:45 Ответить
не в, а і. Хоча і таке можливо)))
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17.10.2022 15:46 Ответить
Ну ладно там с ракетами нефотографируйте, а то они корректировать могут (ведь запуск происходит по координатам), но дроны то управляются по пульту или я чтото непонимаю.
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17.10.2022 15:57 Ответить
Все логічно, на цих дронах немає камери, немає зв'язку з центром керування,

вони як роботи виконують заздалегідь записаний у нього маршрут!!
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17.10.2022 17:39 Ответить
до дебилов не доходит
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17.10.2022 16:42 Ответить
Мне кажется это продолжение истории с крестиками на асфальте и домах.Я не думаю что оккупанты массово просматривают интернет в поисках засвеченных номеров.Во первых не всегда после взрыва остаётся видимый номер,а во вторых у них висит спутниковая группировка над нами и возможно в воздухе барражирует РЛС на базе ИЛа.Они свободно могут отследить все траектории полётов дронов.И плюс наземные РЛС дальнего действия могут задействовать.И это только моё мнение.
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17.10.2022 23:12 Ответить
Просто , рядовой житель , не должен делать фото остатки хлама с номерами , дрона или куена. Этим должна заниматься военная структура , просто и понятно. Тем более выкладывать соц сеть, по номеру вычисляется маршрут достигнутой цели,для дальнейшего повтора нанесения удара.
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17.10.2022 23:26 Ответить
 
 