Украинцев призывают не фотографировать номера дронов-камикадзе: Враг может корректировать будущие удары. ВИДЕО

Благодаря фото в сети с номерами дронов-камикадзе враг может корректировать свои будущие удары.

Об этом в своем видео рассказал волонтер Павел Кашчук, передает Цензор.НЕТ.

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"Хочу еще раз обратить ваше внимание на очень важный вопрос. Почему нельзя публиковать в социальных сетях и тем более в новостях упавшие на какой-либо объект бортовые номера "шахедов", которые были сбиты или просто уничтожены средствами ПВО. Надо понять немаловажный момент. "Шахед" – это полностью автономный дрон. Он летит по заранее спланированному маршруту без связи. Враг задает этот маршрут перед запуском. Маршрут косвенный, он может обходить некоторые города, изменять высоты, "играть" с нашей ПВО и т.д. Но связи с дроном нет никакой. Единственным источником информации о том, оправдался ли этот маршрут, долетел ли этот конкретный дрон до цели, или по крайней мере в город, в который он был направлен, являются фото из соцсетей", - пояснил Кашчук.

По его словам, оккупанты отправляют несколько дронов на определенную цель разными маршрутами.

Каждый маршрут привязан к порядковому номеру самолета. Запустив эти самолеты враг ныряет в соцсети и ждет наших фотографий. Увидев фотографию с номером, например, 105, который просто лежит на асфальте. Враг смотрит в свои записи и понимает, что маршрут под этим номером себя оправдал", - добавил волонтер.

Тогда же враг понимает, что там не сработало ПВО и отправляет еще десяток дронов по тому же маршруту, или даже крылатую ракету.

Также Кащук призвал правоохранителей, работающих с соответствующей информацией, скрывать номер дронов и не давать возможности фотографировать их журналистам и другим лицам.

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