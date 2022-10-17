Патрульная полиция сбила иранский дрон из автоматов и спасла дома от поражения. ВИДЕО

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опубликовал видеозапись, на которой столичные полицейские из автоматов пытаются сбить один из упавших сегодня на Киев дронов-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи группа из пяти полицейских, стреляют вверх из автоматов.

"Шахид подвергся отрицательному всплытию. Спасибо за службу! И только вперед!", - написал в комментарии Белошицкий.

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