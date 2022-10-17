Патрульная полиция сбила иранский дрон из автоматов и спасла дома от поражения. ВИДЕО
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Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опубликовал видеозапись, на которой столичные полицейские из автоматов пытаются сбить один из упавших сегодня на Киев дронов-камикадзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи группа из пяти полицейских, стреляют вверх из автоматов.
"Шахид подвергся отрицательному всплытию. Спасибо за службу! И только вперед!", - написал в комментарии Белошицкий.
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+39 Oleksiy Burkovskyy f4da03d1
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показать весь комментарий17.10.2022 14:37
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Навіть поліціянти не мають "стінгерів" яких Україні надали понад 5 тисяч штук, не кажучі вже про "ігли", шо вже тоді казати про тероборонівців....
самі стріляють а людям зась?
карабіни треба роздати УСІМ жителям міст, які готові стати дружинниками та у складі мобільної групи ставати як на відео і херачити весь бк в небо.
є вже стаття від волонтерів, де розписано як саме таким дронам краще протидіяти.
оптимально це робити на 50-км відрізку дороги (на одну мобільну групу) перед містами в відповідним упередженням фігури що летить.
моя власна оцінка - влада чекає поки ті іранські дрони не роз'******* нам щось дуже серйозне і тільки тоді почне чухатися.
встати з дивану та йти на майдан дуже важко і у пересічного українця мільйон причин цього не робити.
тим більше купити бойовий калаш можна було вже давно, ніхто з ними нікуди не ходив.