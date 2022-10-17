Волонтеры под обстрелами вывозят мирных людей из села Терны Лиманского района. ВИДЕО

Кадры эвакуации жителей села Терны в Донецкой области опубликовали украинские волонтеры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записях видны разрушения, которые нанесли оккупанты деревне и работу волонтеров, пытающихся под обстрелами вывезти людей в более безопасное место.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте также: Украинцы собирают 100 млн гривен на "Ловца шахидов"