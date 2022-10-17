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Волонтеры под обстрелами вывозят мирных людей из села Терны Лиманского района. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Кадры эвакуации жителей села Терны в Донецкой области опубликовали украинские волонтеры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записях видны разрушения, которые нанесли оккупанты деревне и работу волонтеров, пытающихся под обстрелами вывезти людей в более безопасное место.

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Деж та довбана зе-влада відосіки записувати пішла?
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17.10.2022 14:46 Ответить
Пішла на концерт 95 кварталу.
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17.10.2022 14:57 Ответить
Знаємо про цих волонтерів, справжні і надійні.
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17.10.2022 14:54 Ответить
Так совсем недавно Терни были в глубоком тылу. Что происходит?
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17.10.2022 15:43 Ответить
схоже, русня намагається взщяти реванш і нарешті висунути п"ятака з глухої оборони в певний наступ. Та чи надовго?
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17.10.2022 17:42 Ответить
В гулубоком тилоу у кацапов. Валят вас валят.
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17.10.2022 18:43 Ответить
Ты дурак?
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17.10.2022 20:03 Ответить
 
 