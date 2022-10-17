Волонтеры под обстрелами вывозят мирных людей из села Терны Лиманского района. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Кадры эвакуации жителей села Терны в Донецкой области опубликовали украинские волонтеры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записях видны разрушения, которые нанесли оккупанты деревне и работу волонтеров, пытающихся под обстрелами вывезти людей в более безопасное место.
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