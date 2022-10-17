Чмобики армии РФ показали экипировку: "Бронежилеты страйкбольные – защищают от пневматики. Каски китайского образца – происхождения непонятного". ВИДЕО

Чмобики из российской Твери получили страйкбольные бронежилеты и защитные шлемы китайского образца.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал один из мобилизованных в видео, опубликованном в соцсетях.

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