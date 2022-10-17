Украинские военные о технике: "Слышите, как нет вертолётов? Даже три нет. Вон там нет". ВИДЕО

Защитник Украины снимал для соцсетей видео возле уничтоженного российского бронеавтомобиля и отказался показывать вертолеты, "которых у нас нет".

Это видео публикует Цензор.НЕТ.

Украинские военные исследовали разбитый вражеский бронеавтомобиль "Тайфун-К", когда услышали шум от "несуществующих" вертолетов.

"А еще вертолеты работают, но не покажу, потому что у нас их нет. Слышите, как нет вертолетов? Даже три нет. Вон там нет", - говорит защитник Украины.

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