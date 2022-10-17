21 972 19
Украинские военные о технике: "Слышите, как нет вертолётов? Даже три нет. Вон там нет". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитник Украины снимал для соцсетей видео возле уничтоженного российского бронеавтомобиля и отказался показывать вертолеты, "которых у нас нет".
Это видео публикует Цензор.НЕТ.
Украинские военные исследовали разбитый вражеский бронеавтомобиль "Тайфун-К", когда услышали шум от "несуществующих" вертолетов.
"А еще вертолеты работают, но не покажу, потому что у нас их нет. Слышите, как нет вертолетов? Даже три нет. Вон там нет", - говорит защитник Украины.
Топ комментарии
+26 Андрюха71
показать весь комментарий17.10.2022 15:26
+20 Ksenia VB
показать весь комментарий17.10.2022 15:23
+14 Мари Кривец
показать весь комментарий17.10.2022 15:35
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Нема
А автомат є?
Нема
А кулемет може є?
Нема
А танк є
От чого нема,того нема....
А де би ся діла?
Дідо,годину ловлю і ніц з тего.То є ту риба?
А відки би ся взєла?..
Их уверяли, что здесь их будут встречать цветами...
А их встречают банкой с помидорами... По башке рашисткой...
Есть приятель - бесстрашный. Ему, что три гопника, что пять...
Идёт поздно, со скамейки, где сидит трое:
- Гоп, стоп! Давай закурить !
Подходит к ним и не вынимая сигарету изо рта, кричавшего увалил так, что тот перелетел через скамейку. И дальше говорит:
- Пацаны, вы поняли, что я не курю !?
Те, да, да поняли.....
А в той истории - сигарета есть, но я не курю....
П.С.
Ты, наверное, никогда ночью не ходил и не догоняешь, что если толпа кричит тебе "гоп-стоп", то или они тебя выставят или ты их прибьёшь....