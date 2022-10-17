Днепровские теробороновцы уничтожили из ПТРК "Javelin" вражеский танк Т-80БВ. ВИДЕО

Бойцы днепровской бригады теробороны с помощью ПТРК Javelin уничтожили танк Т-80БВ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях. Экипаж вражеской бронемашины не выжил.

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