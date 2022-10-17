Днепровские теробороновцы уничтожили из ПТРК "Javelin" вражеский танк Т-80БВ. ВИДЕО
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Бойцы днепровской бригады теробороны с помощью ПТРК Javelin уничтожили танк Т-80БВ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях. Экипаж вражеской бронемашины не выжил.
Топ комментарии
+17 Алекс Ростиков
показать весь комментарий17.10.2022 15:51
+13 Александр Иванов 29ff5b68
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+12 Саша Пончик
показать весь комментарий17.10.2022 15:51
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ваше очко"жигулі" уходять в зрітєльний зал.
The Stugna/Javelin footages normally do not show that pattern. Just MHO.
very good job
very very good job