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Днепровские теробороновцы уничтожили из ПТРК "Javelin" вражеский танк Т-80БВ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Бойцы днепровской бригады теробороны с помощью ПТРК Javelin уничтожили танк Т-80БВ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях. Экипаж вражеской бронемашины не выжил.

Смотрите: Волонтеры под обстрелами вывозят мирных людей из села Терны Лиманского района. ВИДЕО
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Топ комментарии
+17
Дякуємо ЗСУ! Коментатору окремо.
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17.10.2022 15:51
+13
Треба дрючком у попелі пошарудіти може хто і вцілів.
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17.10.2022 15:53
+12
Ты что не видел как один там бегает и голову ищет.
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17.10.2022 15:51
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а може все таки хтось уцілів
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17.10.2022 15:50 Ответить
Ты что не видел как один там бегает и голову ищет.
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17.10.2022 15:51 Ответить
Треба дрючком у попелі пошарудіти може хто і вцілів.
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17.10.2022 15:53 Ответить
Частково уцілів. На аналіз ДНК можна буде ложкою назбирати.
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17.10.2022 16:27 Ответить
"Гигиги"- єдина правильна реакція на кацапський труп.
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17.10.2022 15:50 Ответить
Гыгыгыгы Ржунимагусщилаптехлебателя
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17.10.2022 16:03 Ответить
Дякуємо ЗСУ! Коментатору окремо.
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17.10.2022 15:51 Ответить
Забули мангал на башту встановити, і поплатилися а так би смажилися повільнішє.
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17.10.2022 15:52 Ответить
Будет одна похоронка на троих.
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17.10.2022 15:52 Ответить
І жигуль, один на трьох...
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17.10.2022 15:53 Ответить
Бiлий з трьома зiрочками.
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17.10.2022 15:55 Ответить
Трёхколёсный.
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17.10.2022 16:30 Ответить
А лада сєдан у кожну із трьох.
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17.10.2022 15:54 Ответить
сволочі. не могли хоча б аналіз днк щось лишити. хоч чайну ложечку. а так ваше очко "жигулі" уходять в зрітєльний зал.
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17.10.2022 15:55 Ответить
На інших каналах пишуть, що то був Екскалібур.
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17.10.2022 15:59 Ответить
У даному випадку головне результат, а "в лоб чи по лбу" значення немає
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17.10.2022 16:06 Ответить
Піф-паф,і ви пакойнікі,пакойнікі,пакойнікі....
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17.10.2022 16:10 Ответить
Seems like EFP round based on the fragmentation scatter around the tank at the time of explosion.
The Stugna/Javelin footages normally do not show that pattern. Just MHO.
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17.10.2022 16:15 Ответить
good job
very good job
very very good job
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17.10.2022 16:17 Ответить
Був москаль й нєма бiльше москаля. Сподiваюсь, помираючи вспiли вигукнути "гойййдааа!"
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17.10.2022 16:20 Ответить
Отака байда, малята.
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17.10.2022 16:36 Ответить
 
 