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Белорусские дети просят военных РБ не участвовать в войне против Украины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Белорусские дети, которые вместе с родителями убегали от режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко в Украину, призвали военных РБ не участвовать в войне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, они опубликовали соответствующее видеообращение в сети.

Они рассказали, что бежали из Беларуси в Украину, поскольку противникам режима Лукашенко тогда угрожали тюрьмой, лишением родительских прав и проводили обыски.

Некоторые из этих детей застали начало полномасштабного вторжения РФ в украинских городах, когда они подвергались обстрелам.

"Военные Беларуси, не участвуйте в геноциде народа соседнего государства! ... Задумайтесь, зачем вы сегодня носите военную форму! Кого и что вы готовы оборонять?" - говорится в обращении.

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Топ комментарии
+5
тихий голос этих нескольких детей не будет услышан... в шуме моторов самолетов и шахедов, летящих бомбить Украину с территории белорашки...
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17.10.2022 17:18
+4
В тоталітарних сектах це все до піZди. Там тільки фото- та відео-матеріали з дохлою руснею, якщо пройдуть по всім медіа, тільки тоді допоможуть...
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17.10.2022 17:12
+3
аякжеж..задумаються...а ви приготували шаріки..цвєточки і сєрдєчкі?
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17.10.2022 17:10
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обращаются к военным белоруси, но почему-то их слышат только на банковой. зеленский напрямую дал указания не реагировать на обстрелы со стороны белоруси.
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17.10.2022 17:09 Ответить
аякжеж..задумаються...а ви приготували шаріки..цвєточки і сєрдєчкі?
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17.10.2022 17:10 Ответить
Ну хватит уже бульбашей мочить. Схавали вони вже ці квіти. Не переломили як ми хребта цієї "гидрі", але люди там, не всі гидотні, там все ж підтримка більш істотна. І саме тому вони дуже "пітляють" от возможности попасть в жерло нашей с москалями войны.
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17.10.2022 22:27 Ответить
В тоталітарних сектах це все до піZди. Там тільки фото- та відео-матеріали з дохлою руснею, якщо пройдуть по всім медіа, тільки тоді допоможуть...
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17.10.2022 17:12 Ответить
Не поможет. Только табакерка или шарф, или расстрел.
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17.10.2022 17:16 Ответить
А претензій до білорашки у нашої влади немає?
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17.10.2022 17:13 Ответить
до цих дітей у Вас є претензії? а до їх батьків?

Претензії до мордора і претезії до тих, хто є супротивом мордору?

Для мене є різниця, а для Вас?
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17.10.2022 17:22 Ответить
я взагалі до дітей і їх батьків не звертаюсь, а до нашої влади, щоб хоч надіслали якусь ноту чи викликали посла і не потрібно перекручувати.
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17.10.2022 17:33 Ответить
А що це в загалі зміне? Посол вусатому скаже "ай-яяй", мене защимили, шеф, усе пропало!
Коли вже так пішли плясати, то краще донатити на хлопців полку "Калиновського".
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17.10.2022 22:39 Ответить
тихий голос этих нескольких детей не будет услышан... в шуме моторов самолетов и шахедов, летящих бомбить Украину с территории белорашки...
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17.10.2022 17:18 Ответить
абсолютно вірно! Але ...? Ви розумієте різницю між ціма дітями, їх батьками та МОРДОРОМ?
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17.10.2022 17:24 Ответить
вони не порівняні...
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17.10.2022 17:27 Ответить
Воювати треба не на своїй, а на їхній території, більше того біля наших країн є купа заводів, нпз тощо що можна захопити і вивезти до нас.
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17.10.2022 17:22 Ответить
Біля наших кордонів*
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17.10.2022 17:23 Ответить
ви колись вивозили НПЗ? ви хоч уявляєте ЗАДАЧУ і що таке НПЗ?
вам хоть щось знайоме -"ректифікаційна колонна"?
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17.10.2022 17:26 Ответить
Я за те що воювати й вивозити майно як жертва нападу маємо моральне право МИ, а не білорашенські чи кацапські раби, потрібно воювати на їх території щоб вже нам не зважали на ворожій території жертви цивільних, потрібно ввалити по білорашці так щоб вони на сотні років запам'ятали.
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17.10.2022 17:31 Ответить
Я задав конкретне питання, про НАШЕ ПРАВО я не задавав питань! Я бачу НАШЕ ПРАВО на багато ширше ніж Ви!!!
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17.10.2022 17:34 Ответить
Якесь устаткування можна вивезти, все інше знищити, так зрозуміліше? Кацапи від нас вивозили заводи по гвинтику. А так я бачу у вас лише бажання при#батися, тому відваліть.
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17.10.2022 17:41 Ответить
Це найзмістовніша відповідь) Велика Вам подяка!
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17.10.2022 17:49 Ответить
Скот, ты конечно не понял, что говорят дети БЕЛОРУСОВ? Ведь ты, скот - совкодрочер.
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17.10.2022 17:27 Ответить
дурня повна.

краще б зняли відео з маленькою дівчинкою, яка каже - не нападайте, будь ласочка, на українців бо (далі басом) МИ ВАС, СУКИ, ********!

це б відео стало б вірусним і його побачив би кожен потенційний окупант.

а хто буде дивитися оце?
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17.10.2022 19:02 Ответить
 
 