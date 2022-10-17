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Белорусские дети просят военных РБ не участвовать в войне против Украины. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Белорусские дети, которые вместе с родителями убегали от режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко в Украину, призвали военных РБ не участвовать в войне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, они опубликовали соответствующее видеообращение в сети.
Они рассказали, что бежали из Беларуси в Украину, поскольку противникам режима Лукашенко тогда угрожали тюрьмой, лишением родительских прав и проводили обыски.
Некоторые из этих детей застали начало полномасштабного вторжения РФ в украинских городах, когда они подвергались обстрелам.
"Военные Беларуси, не участвуйте в геноциде народа соседнего государства! ... Задумайтесь, зачем вы сегодня носите военную форму! Кого и что вы готовы оборонять?" - говорится в обращении.
Топ комментарии
+5 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий17.10.2022 17:18
+4 Харьков Сумской
показать весь комментарий17.10.2022 17:12
+3 Bob Fayn
показать весь комментарий17.10.2022 17:10
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Претензії до мордора і претезії до тих, хто є супротивом мордору?
Для мене є різниця, а для Вас?
Коли вже так пішли плясати, то краще донатити на хлопців полку "Калиновського".
вам хоть щось знайоме -"ректифікаційна колонна"?
краще б зняли відео з маленькою дівчинкою, яка каже - не нападайте, будь ласочка, на українців бо (далі басом) МИ ВАС, СУКИ, ********!
це б відео стало б вірусним і його побачив би кожен потенційний окупант.
а хто буде дивитися оце?