Белорусские дети просят военных РБ не участвовать в войне против Украины. ВИДЕО

Белорусские дети, которые вместе с родителями убегали от режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко в Украину, призвали военных РБ не участвовать в войне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, они опубликовали соответствующее видеообращение в сети.

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Они рассказали, что бежали из Беларуси в Украину, поскольку противникам режима Лукашенко тогда угрожали тюрьмой, лишением родительских прав и проводили обыски.

Некоторые из этих детей застали начало полномасштабного вторжения РФ в украинских городах, когда они подвергались обстрелам.

"Военные Беларуси, не участвуйте в геноциде народа соседнего государства! ... Задумайтесь, зачем вы сегодня носите военную форму! Кого и что вы готовы оборонять?" - говорится в обращении.

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