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В Якутии мобилизованных стали обменивать на овощные наборы. ВИДЕО

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В Якутии семьям мобилизованных единовременно выдадут овощные наборы.

Об этом объявил мэр Якутска, передает Цензор.НЕТ.

"Семьи мобилизованных жителей Якутска получат от власти овощные наборы: капусту, картофель, морковь и лук", - заявил мэр города.

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Топ комментарии
+47
Достойна заміна. Здохнути за качан капусти
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17.10.2022 17:22
+34
В бурятії хоч баранів на баранів міняли
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17.10.2022 17:23
+24
Девальвація кацапні.
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17.10.2022 17:25
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ZB
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17.10.2022 17:22 Ответить
J ir S praleidai
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17.10.2022 21:45 Ответить
Достойна заміна. Здохнути за качан капусти
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17.10.2022 17:22 Ответить
А я вважаю, що це правильно.
Забрали "овоча" без мізків - одразу родині дали замінник. Вони різницю не відчують, отже все чесно.
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17.10.2022 17:34 Ответить
В бурятії хоч баранів на баранів міняли
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17.10.2022 17:23 Ответить
в якутии хотели сначала на ягель менять в соотношении вес на вес, но население начало роптать, поэтому решили менять на капусту один кг на три кг живого веса. Так что щи скоро окончательно станут национальным якутским блюдом.
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17.10.2022 17:34 Ответить
скоро на горшок гимна менять будут... и потом на окурок бычок от сигаретки.. а потом на запах Тройного одеколону от пустой бутылочки...
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17.10.2022 17:23 Ответить
Ну да, ягелем сыт не будешь, а тупых аленей на мясо там много, и с овощами напряжёнка. Обмен выгодный. За одного тупого аленя на убой, килограммов 10 овощей.
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17.10.2022 17:24 Ответить
Думаю скоро москалі самі будуть доплачувати, щоб їх мобілізували і відразу будуть здаватись у полон, своєрідні корупційні зелені коридори )) Головне з рашки здриснути ))
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17.10.2022 17:28 Ответить
Мы конечно прокормим такие толпы, но оно нам надо? Нам надо ЧЕРНОЗЁМ. Ну, в первую очередь обменный фонд наших вытаскивать, а остальное на чернозём.
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17.10.2022 17:34 Ответить
Най Європа їх переварює, вона до цього звикла, да і у нас вони не приживуться )) А коли рашка розвалиться, то депортують назад.
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17.10.2022 18:02 Ответить
мы и так уже становимся главным экспортёром европалет в ЕС, потому что это стадо чмобнутых больше нихера не умеет, а учить их чему-либо - занятие бесперспективное, да и, по большому счёту, вредное.
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17.10.2022 17:38 Ответить
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17.10.2022 17:56 Ответить
Винегретика захотелось? Цинга замучила?
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17.10.2022 17:25 Ответить
Девальвація кацапні.
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17.10.2022 17:25 Ответить
Зафиксировано резкое падение цен на кацапских идиотов!
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17.10.2022 17:25 Ответить
Ні! Найдорожчі з Кавказу - баран!
Найдешевші руськи - беруть на шару!
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17.10.2022 17:34 Ответить
The Darwin Evolution in reverse (russian style).
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17.10.2022 17:27 Ответить
Muscovy style. They have nothing to do with Kyivan Rus'.
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17.10.2022 17:32 Ответить
My apologies. No offense intended.
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17.10.2022 17:33 Ответить
Уявляю заходить зиганута в неї питають що мать брать будєм за ******** тваєго.
-капустою голубок да марковкі подсип за моєго дятелка
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17.10.2022 17:27 Ответить
А де саме свята горівка?
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17.10.2022 17:27 Ответить
Даю кіло картоплі і пів кіло цибулі за одного лаптеного холопа з усіма зубами
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17.10.2022 17:27 Ответить
Чого це тебе на дошкильнят потягнуло?!
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17.10.2022 17:32 Ответить
Набір квітів відразу видавайте, щоб два рази не ходити ...
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17.10.2022 17:28 Ответить
Искусственных
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17.10.2022 17:30 Ответить
Год новый наступил
Кушать стало нечего Эх, два кусочека колбаски
У тебя лежали на столе
Ты рассказывал мне сказки
Только я не верила тебе
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17.10.2022 17:29 Ответить
Дорого)
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17.10.2022 17:30 Ответить
голодают чё ли???
детей на хавку менять...
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17.10.2022 17:30 Ответить
Надо менять . В Якутии овощи стоят как у нас лосось и красная икра
Помидор 679р. за 1 кг.
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17.10.2022 17:30 Ответить
А можна подивитися весь прейскурант?
Бо дають барана(на барана!),5кг Риби(?!!!),овочевий набір(?) і тільки за руського не дають нічого!
Це лише 4 національності,а на московії їх більше 100!
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17.10.2022 17:31 Ответить
хочте скласти кошторис скільки рашан можна виміняти на набір продуктів для кастрюлі борщу?
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17.10.2022 17:36 Ответить
Рабів підбираю!
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17.10.2022 18:53 Ответить
На "огненную воду" бюджету не вистачає?
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17.10.2022 17:31 Ответить
А навіщо? Кацапи навіть з овочів будуть гнати.
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17.10.2022 17:44 Ответить
Не гонют русские горилку. У них даже брага дозревать не успевает - так ее жрут.
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17.10.2022 18:20 Ответить
Сам тому свидетель. Жрут брагу, дрищут жестоко, но опять жрут.
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17.10.2022 19:09 Ответить
Mеня это всегда поражало до глубины моей самогонщицкой души. Ну как вот это можно употреблять внутрь? Оно же мутное, вонючее, кислое. Ну собери ты аппарат, это ж не высшая математика, ну. Тем более, шо зимой на московии можно перегнать брагу просто давая ей стечь по обычному железному лому-"карандашу". Кстати, то "зелено вино", о котором мы читаем в былинах, - как раз и есть тот самый "выморожень" или "зимнее пиво" у древних скандинавов. Я такое делал - вымораживал неудавшееся малиновое вино в морозилке. Градусов 20 получается, на вкус...ну такое, сивуха таки присутствует.
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17.10.2022 19:18 Ответить
Будуть смажені барани з овочами...
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17.10.2022 17:31 Ответить
нащо їм та городина? най кору гризуть та йагєль
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17.10.2022 17:35 Ответить
На кору теж обмеженя. З західної сторони гризти сурово заборонено!
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17.10.2022 18:55 Ответить
Овочі за "овочів" - рівноцінний обмін.
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17.10.2022 17:35 Ответить
Африканцы своих детей продавали в рабство за стеклянные бусы. Ничего не меняется в этом мире.
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17.10.2022 17:37 Ответить
Служи дурачок - получишь лучок.

Это уже было.
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17.10.2022 17:43 Ответить
Лучек лучше,чем значек!
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17.10.2022 18:56 Ответить
Ви вдвох прямо поети!
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17.10.2022 19:24 Ответить
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17.10.2022 17:44 Ответить
За такие деньги он и сам сдастся!
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17.10.2022 19:24 Ответить
От чого дрони полетли? Бо бойові дії призупинилися!
Обидві сторони ловлять Гіркіна!
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17.10.2022 19:32 Ответить
Это ж за сына и мужа можно рагу сделать овощное.
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17.10.2022 17:52 Ответить
Міняють козла на капусту.😅
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17.10.2022 17:57 Ответить
Вони там що, усі вєгатеріанці ?
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17.10.2022 18:01 Ответить
Уже и баранов за всех не хватает. Дожились с вовкой жуликом.
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17.10.2022 18:03 Ответить
Да уж. Тенденция пошла не обнадеживающая для орков. Сначала давали белые жигули, потом барана, потом рыбу, потом кило сала, а теперь уже кило морковки чтобы засунуть ее в одно место
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17.10.2022 18:07 Ответить
Моркока,как заменитель понятно,но КАПУСТА?!!!!
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17.10.2022 18:58 Ответить
а где алмазы? зажали жлобы
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17.10.2022 18:09 Ответить
Переплатили...
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17.10.2022 18:14 Ответить
Ні чо-ні чо... Їх скоро за тарілку щєй будуть міняти.
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17.10.2022 18:15 Ответить
Морковки им полизать за обе щеки
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17.10.2022 18:15 Ответить
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17.10.2022 18:16 Ответить
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17.10.2022 18:17 Ответить
рассеянские чиновники, командированные в новые субъекты эрэфии(захваченные украинские земли), будут получать зарплату в двойном размере и суточные в размере около 8,5 тыс. рублей, следует из указа *********** паРаши пуйла.
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17.10.2022 18:21 Ответить
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17.10.2022 18:23 Ответить
кацап=якут=чурбан
а все це біологічне сміття
ну не дибіли?
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17.10.2022 19:06 Ответить
бусы, зеркальца, соль и спички
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17.10.2022 18:18 Ответить
ЯнукОвощь вазмущьон!

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17.10.2022 18:36 Ответить
смокчіть моркву, чурки неруські.
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17.10.2022 18:40 Ответить
а они и есть овощные наборы,чтобы заслужить звание ЧЕЛОВЕКА нужно иметь мозги,честь и мужество
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17.10.2022 18:58 Ответить
якутам і ягель за овочевий корм підійде
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17.10.2022 19:04 Ответить
А рулеты из оленя?Тьфу ***..................Первобытные оленеводы......А по возвращению в черном пакете+орден от тувинского недомаршала и вместо лады ********** посмертно!..........................................................................................................................
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17.10.2022 19:11 Ответить
хочу дохлого бурята, готов по таксе оплатить овощами....
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17.10.2022 19:18 Ответить
Удобрение понадобилось? Уже заказал доставку?
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17.10.2022 19:34 Ответить
Потому что они и есть ОВОЩИ! Это только в сказках (и фантазиях) утописта Джанни Родари они бунтуют, в настоящей жизни они тихо растут на грядках, пока их не соберут (и сожрут)!

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17.10.2022 19:22 Ответить

Комуніст-утопіст джанні родарі заганяв ніпадєццкі. Цікаво, чим він закидався для натхнення?..
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17.10.2022 22:10 Ответить
Инфляция. А начиналось все с Лады.
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17.10.2022 19:22 Ответить
На спички их нужно менять. НА СПИЧКИ! Поштучно. Одна спичка = одно рашен-чмо.
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17.10.2022 19:40 Ответить
Догадайтесь--- там это дорого по цене. И не везде много. Мяса валом. Оленины.
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17.10.2022 20:04 Ответить
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17.10.2022 20:08 Ответить
Качани капусти зайвими не будуть - щі будуть на славу
Голову сімї потім привезуть в пакеті безкоштовно 😁
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17.10.2022 21:07 Ответить
Вспоминается советский анекдот:
В концлагере: "Где мои папа и мама?" "Ганс, выдай ему два куска мыла".
А здесь - два буряка, и никакой белой "Лады".
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17.10.2022 21:17 Ответить
Спасіба партії радной, аднака...
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17.10.2022 22:07 Ответить
 
 