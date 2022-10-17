В Якутии мобилизованных стали обменивать на овощные наборы. ВИДЕО
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В Якутии семьям мобилизованных единовременно выдадут овощные наборы.
Об этом объявил мэр Якутска, передает Цензор.НЕТ.
"Семьи мобилизованных жителей Якутска получат от власти овощные наборы: капусту, картофель, морковь и лук", - заявил мэр города.
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Забрали "овоча" без мізків - одразу родині дали замінник. Вони різницю не відчують, отже все чесно.
Найдешевші руськи - беруть на шару!
-капустою голубок да марковкі подсип за моєго дятелка
Кушать стало нечего Эх, два кусочека колбаски
У тебя лежали на столе
Ты рассказывал мне сказки
Только я не верила тебе
детей на хавку менять...
Помидор 679р. за 1 кг.
Бо дають барана(на барана!),5кг Риби(?!!!),овочевий набір(?) і тільки за руського не дають нічого!
Це лише 4 національності,а на московії їх більше 100!
Это уже было.
Я, вот, командир Вашего сына. Хороший был парень, его убили. Вот вам за него мешок лука! - Спасибо !
Обидві сторони ловлять Гіркіна!
а все це біологічне сміття
ну не дибіли?
Комуніст-утопіст джанні родарі заганяв ніпадєццкі. Цікаво, чим він закидався для натхнення?..
Голову сімї потім привезуть в пакеті безкоштовно 😁
В концлагере: "Где мои папа и мама?" "Ганс, выдай ему два куска мыла".
А здесь - два буряка, и никакой белой "Лады".