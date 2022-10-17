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Украина вернула из плена 108 женщин, среди которых 37 эвакуированных из "Азовстали". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украина провела еще один масштабный обмен пленными и вернула домой 108 женщин, большинство из которых военные.
Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в телеграмме, передаёт Цензор.НЕТ.
"Очередной масштабный обмен пленными удалось провести сегодня. Особенно эмоциональный и действительно особенный - мы освободили из плена 108 женщин. Это был первый полностью женский обмен. В плену находились мамы и дочери, которых очень ждали родные. 37 эвакуированных из "Азовстали", 11 офицеров , 85 – рядовых и сержантов", - отметил Ермак.
По его словам, среди освобожденных 35 защитниц из ВСУ, 32 - ВМС, 12 - ТРо, 8 - НГУ, включая 2 из "Азова", 5 - ДССТ, 4 ГНСУ и 12 гражданских.
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+43 vadyan
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+23 Александр Чуднивец f1b95bc0
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порохоботмуха про дерьмо.
Тільки в *ОПі ЄрZе обіцяли не лише жінок. А й "всіх на всіх"! Не нам обіцяли, звісно, а їм; обіцяли, якщо касапське лиманське збройне угрупування Залужний і ЗСУ з котла випустять...
із поверненням, Героїні!
.
наши дамы втрое круче любого боевого жыдоугрофиннобурята...
и вчетверо от любого кадыровца.
Можно ответить - они бы не были в плену если бы не дерьмак.