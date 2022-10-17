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женщины (812) обмен (1248) пленные (1853)

Украина вернула из плена 108 женщин, среди которых 37 эвакуированных из "Азовстали". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украина провела еще один масштабный обмен пленными и вернула домой 108 женщин, большинство из которых военные.

Также смотрите: Украина провела очередной обмен пленными: домой вернулись 20 военных. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в телеграмме, передаёт Цензор.НЕТ.

"Очередной масштабный обмен пленными удалось провести сегодня. Особенно эмоциональный и действительно особенный - мы освободили из плена 108 женщин. Это был первый полностью женский обмен. В плену находились мамы и дочери, которых очень ждали родные. 37 эвакуированных из "Азовстали", 11 офицеров , 85 – рядовых и сержантов", - отметил Ермак.

По его словам, среди освобожденных 35 защитниц из ВСУ, 32 - ВМС, 12 - ТРо, 8 - НГУ, включая 2 из "Азова", 5 - ДССТ, 4 ГНСУ и 12 гражданских.
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Топ комментарии
+43
Наші жінки найкращі в світі! З поверненням до родин!
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17.10.2022 18:57
+25
С возвращением домой, берегини.
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17.10.2022 19:02
+23
Дуже гарна та позитивна новина...
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17.10.2022 19:05
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Наші жінки найкращі в світі! З поверненням до родин!
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17.10.2022 18:57 Ответить
Ну і ось знову спливло це чипушило "лідер розміновувач"- дермак.
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17.10.2022 19:00 Ответить
Кто про что, а порохобот муха про дерьмо.
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17.10.2022 19:53 Ответить
Цілковито жіночий обмін ? У нас є полонені самки орків ?
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17.10.2022 19:01 Ответить
ні... нам одні наші жінки-воїни (і 12 цивільних) а їм.. ...а їм їхні полонені ...
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17.10.2022 19:04 Ответить
80 гражданских моряков, 30 военнослужащих.
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17.10.2022 20:17 Ответить
На днях одну зловили
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17.10.2022 19:13 Ответить
С возвращением домой, берегини.
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17.10.2022 19:02 Ответить
Дуже гарна та позитивна новина...
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17.10.2022 19:05 Ответить
Аааа, все таки "з полону", а не, як нас запевняли раніше, "з евакуації"...
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17.10.2022 19:08 Ответить
Странно, да? Он в статье ,,жинкы, эвакуёванни з ,,Азовстали"(с), але их вызволылы з кацапского плена
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17.10.2022 19:12 Ответить
з полону...
Тільки в *ОПі ЄрZе обіцяли не лише жінок. А й "всіх на всіх"! Не нам обіцяли, звісно, а їм; обіцяли, якщо касапське лиманське збройне угрупування Залужний і ЗСУ з котла випустять...
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17.10.2022 19:15 Ответить
Будуть і інші обміни, так як ми джентельмени, то спочатку йдуть жінки
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17.10.2022 19:44 Ответить
це далеко не всі жінки, яких захопили і утримують росіяни. 500+ жінок медиків з Маріуполя було у ворожих лапах.
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17.10.2022 19:50 Ответить
Выздоравливайте , набирайтесь сил , наши красавицы!
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17.10.2022 19:10 Ответить
хвалити Богу!

із поверненням, Героїні!

.
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17.10.2022 19:13 Ответить
вы поняли?
наши дамы втрое круче любого боевого жыдоугрофиннобурята...
и вчетверо от любого кадыровца.
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17.10.2022 19:16 Ответить
С возвращением , героини❤️🙏💙💛‼️
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17.10.2022 19:17 Ответить
А почему нет комментариев БОРИ ЕРМАКА ?
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17.10.2022 19:32 Ответить
ну просто оно прокладку не помєняло...не успєло.
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17.10.2022 19:38 Ответить
На ЛентіСру пишуть що обмін був 110 на 110, ми віддали 80 моряків і 30 військових
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17.10.2022 19:42 Ответить
А де фотки відданих орковстанців ?
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17.10.2022 19:57 Ответить
Радость от освобожления 108 украинских защитниц никак не перевешивает ярости от упоминания дерьмака. Браво патриоты, браво.
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17.10.2022 19:59 Ответить
Любі наші, ласкаво просимо додому. Слава Вам, наші берегині!
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17.10.2022 20:01 Ответить
А можно спросить, при чем тут дерьмак?
Можно ответить - они бы не были в плену если бы не дерьмак.
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17.10.2022 22:43 Ответить
 
 