Волонтер Толмачева просит помощи в приобретении 6 дронов для ВСУ. ВИДЕО

Волонтер Юлия Толмачева призывает украинцев присоединяться к сбору средств для приобретения 6 дронов DJI Mavic 3 Combo.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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По словам волонтера, россияне атакуют Украину дронами, поэтому мы должны ответить аналогично.

Как отмечается, цена одного дрона – около 110 тысяч гривен!

Толмачева также демонстрирует видео, где показано, как наши воины с помощью беспилотных летательных аппаратов уничтожают российских оккупантов и их технику.

"Помогите нашим воинам еще более эффективно уничтожать врага", - обращается она к украинцам.

Смотрите: Для эффективной борьбы с оккупантами ВСУ требуются 6 коптеров, - волонтер Толмачева. ВИДЕО

Толмачева также публикует реквизиты, на которые все желающие могут перечислить средства на приобретение дронов.

Счета, куда можно задонатить деньги:

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#PayPal

[email protected]

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Помощь для наших защитников можете донатить сюда ниже:

👇👇👇

#Приватбанк

4149629351302674

Толмачова

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#монобанк

4441114467661102

Толмачова

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#Карта в євро

5168 7451 1774 0545

EUR

Tolmacheva Julija

10000 Ukraine

Zhytomyr

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Privatbank

1 D, Hrushevskoho Str

Kyiv 01001



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Tolmachova Yuliya