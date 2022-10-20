Волонтер Толмачева просит помощи в приобретении 6 дронов для ВСУ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Волонтер Юлия Толмачева призывает украинцев присоединяться к сбору средств для приобретения 6 дронов DJI Mavic 3 Combo.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По словам волонтера, россияне атакуют Украину дронами, поэтому мы должны ответить аналогично.
Как отмечается, цена одного дрона – около 110 тысяч гривен!
Толмачева также демонстрирует видео, где показано, как наши воины с помощью беспилотных летательных аппаратов уничтожают российских оккупантов и их технику.
"Помогите нашим воинам еще более эффективно уничтожать врага", - обращается она к украинцам.
Толмачева также публикует реквизиты, на которые все желающие могут перечислить средства на приобретение дронов.
Счета, куда можно задонатить деньги:
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#PayPal
[email protected]
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Помощь для наших защитников можете донатить сюда ниже:
👇👇👇
#Приватбанк
4149629351302674
Толмачова
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#монобанк
4441114467661102
Толмачова
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#Карта в євро
5168 7451 1774 0545
EUR
Tolmacheva Julija
10000 Ukraine
Zhytomyr
Khlibna Str
IBAN
UA503052990262056400929494993
Privatbank
1 D, Hrushevskoho Str
Kyiv 01001
#Перекази_Western_Union
Tolmachova Yuliya
Пожалуйста, подождите...
П.С. Вони всі потрібні. Не забудь задонатити.