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Волонтер Толмачева просит помощи в приобретении 6 дронов для ВСУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Волонтер Юлия Толмачева призывает украинцев присоединяться к сбору средств для приобретения 6 дронов DJI Mavic 3 Combo.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам волонтера, россияне атакуют Украину дронами, поэтому мы должны ответить аналогично.

Как отмечается, цена одного дрона – около 110 тысяч гривен!

Толмачева также демонстрирует видео, где показано, как наши воины с помощью беспилотных летательных аппаратов уничтожают российских оккупантов и их технику.

"Помогите нашим воинам еще более эффективно уничтожать врага", - обращается она к украинцам.

Смотрите: Для эффективной борьбы с оккупантами ВСУ требуются 6 коптеров, - волонтер Толмачева. ВИДЕО

Толмачева также публикует реквизиты, на которые все желающие могут перечислить средства на приобретение дронов.

Счета, куда можно задонатить деньги:

————————————
#PayPal
[email protected]
———————————
Помощь для наших защитников можете донатить сюда ниже:
👇👇👇
#Приватбанк
4149629351302674
Толмачова
————————
#монобанк
4441114467661102
Толмачова
———————-
#Карта в євро
5168 7451 1774 0545
EUR

Tolmacheva Julija
10000 Ukraine
Zhytomyr
Khlibna Str

IBAN
UA503052990262056400929494993

Privatbank
1 D, Hrushevskoho Str
Kyiv 01001


#Перекази_Western_Union
Tolmachova Yuliya
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110 тис. гривень? Це ще по божому. Вчора тут розповідали про дрони за 50тис$ (з корисним навантаженням 2кг ) як про неймовірне досягнення.
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20.10.2022 09:50 Ответить
То й що? А скільки "байрактар" коштує? Спочатку розберись... це зовсім різні БПЛА. І навчись читати... Там говорилося що вартість одного 10 тисяч. а от вартість комплексу - 50 тис. І ті бомби призначені проти техніки. Бомби UB-75HE калібру 75 мм мають вагу 2 кг та відрізняються типом бойової частини. UB-75HE - фугасна проти легкоброньованих цілей, UB-75HEAT - кумулятивна протитанкова бомба, а UB-75HEI - запальна бомба.

П.С. Вони всі потрібні. Не забудь задонатити.
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20.10.2022 10:25 Ответить
+
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20.10.2022 09:59 Ответить
В МО Украины не пробовала попросить помощи для ЗСУ ??? Каждый раз удивляюсь когда это вижу в интернете. Доколе народ будет для ЗСУ собирать оружие,одежду и т.д и т.п, Нахер нам такое Министерство Обороны Украины ???
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20.10.2022 19:02 Ответить
 
 