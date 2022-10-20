От "Vive Poutine" до "Путін - ху#ло": визит клиента в футболке "Русский военный корабль, иди нах#й!" резко изменил мировоззрение француза, который выгнал двух украинок из ресторана. ВИДЕО

Менеджер французского ресторана Le Cosy Montparnasse обидел двух украинок и выгнал их из ресторана с криками "Да здравствует Путин".

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинки опубликовали видеозапись с французом-путинистом в соцсетях и в тот же вечер в ресторан пришел клиент у которого на футболке была надпись "Русский военный корабль, иди нах#й!". Этот визит изменил мировоззрение француза – он понял, что "Путин - ху#ло" и извинился перед украинцами.

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