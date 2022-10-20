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От "Vive Poutine" до "Путін - ху#ло": визит клиента в футболке "Русский военный корабль, иди нах#й!" резко изменил мировоззрение француза, который выгнал двух украинок из ресторана. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом Война в Украине

Менеджер французского ресторана Le Cosy Montparnasse обидел двух украинок и выгнал их из ресторана с криками "Да здравствует Путин".

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинки опубликовали видеозапись с французом-путинистом в соцсетях и в тот же вечер в ресторан пришел клиент у которого на футболке была надпись "Русский военный корабль, иди нах#й!". Этот визит изменил мировоззрение француза – он понял, что "Путин - ху#ло" и извинился перед украинцами.

Читайте: Франция поставит Украине системы ПВО Crotale, - Минобороны страны
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Топ комментарии
+63
Эта дичь тупая извинилась только тогда, когда наш народ обвалил рейтинг его говно-забегаловки в Гуглмэп? А вообще надо создавать мобильные группы в Европе по приведению в чувства всяких упоротых и беженцам нашим, особенно мужского пола , не щёлкать одним местом
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20.10.2022 10:56
+58
Мав би втратити роботу, якби нормальний власник ресторану був то вигнав такого менеджера.
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20.10.2022 10:55
+47
Йди ***** жабоїд.
Ти не світогляд змінив: просто зрозумів, що твій кабак забанять після цього.
А сам як був гівном так і лишився.
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20.10.2022 10:56
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Мав би втратити роботу, якби нормальний власник ресторану був то вигнав такого менеджера.
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20.10.2022 10:55 Ответить
Вряд ли. Это угнетенный беженец с ближнего востока, судя по всему. Сириец, ливанец, палестинец или ещё кто из арабской братии. Их нельзя обижать, выгонять и бить в морду
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20.10.2022 10:58 Ответить
У него что, ресторан давно не горел? )
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20.10.2022 11:01 Ответить
Гореть можно, ибо неконтролируемая стихия. А в морду - не. Ну или можно, но когда никто не видит)
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20.10.2022 11:04 Ответить
Ливанець, скоріше за все. Франція, Бельгія, франкофонна частина Канади це куди вони їдуть жити більше всього. Практично рідна мова для них французька.
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20.10.2022 11:06 Ответить
курд скорее всего. именно курды - большие любители русского мира, т.к. раша помогает им воевать против Турции.
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20.10.2022 11:57 Ответить
...это называется позитивная дискриминация
если бы такое учудил француз его бы уже выгнали
а вот арабского любителя ***** - выгонять не толерантно...(
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20.10.2022 11:07 Ответить
"Не можна мстить. Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці." (с)
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20.10.2022 11:32 Ответить
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20.10.2022 11:44 Ответить
а чого ж , такий пригнічений і постраждалий від агресії, не розуміють інішх, хто простраждав? може тому що він за асада, може він не біженець, а бойовік з Сирії?
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20.10.2022 15:59 Ответить
Цьому ресторану після інциденту в мережі вже зробили таку рекламу, що дешевше буде цей ресторан продати або змінити назву.
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20.10.2022 10:59 Ответить
Там і так справи не ахті мабуть, бо в гуглі рейтинг був і є 2,3 з 5.
Вчора і з українського боку і з кацапського той рейтинг крутидли як могли, але я дивився і сьогодні гугл видалив всі ті відгуки.
Було і є близько 3тис, а вчора було більше 80-90тис.
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20.10.2022 11:03 Ответить
Мій залишили
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20.10.2022 11:20 Ответить
Я написав, що відвідував у 2021 )))
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20.10.2022 11:21 Ответить
Я тільки що перевірив - і мій також залишився.
Написав французькою: не смачно.
Нюхом чув, що потрібно акуратно
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21.10.2022 01:39 Ответить
ще продовжують залишати коменти
а вот tripadvisor добре почистили
https://www.google.com/search?q=le+cosy+montparnasse+google+reviews&client=firefox-b-d&ei=qRVRY4mTCsT-lwTb6JvYCQ&oq=le+cosy+montparnasse+goo&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIICAAQgAQQxAIyCAgAEIAEEMQCOgsIABCABBCwAxDEAjoGCAAQFhAeSgQIQRgBSgQIRhgAUL8FWKELYOgmaAFwAHgAgAFniAGjApIBAzIuMZgBAKABAcgBAcABAQ&sclient=gws-wiz#
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20.10.2022 12:37 Ответить
Все корректные посты, без мата и грубостей на месте, к тому же появились отклики и местных. Хитрее надо быть иногда. 😁
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01.01.2023 19:26 Ответить
все навпаки! Через місяць весь шум спаде, а знання про заклад залишиться.От іприйде зірковий час з кількості відвідувачів та доходу.
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20.10.2022 13:31 Ответить
це звичайний PR погоджений з власником.
Морально сторону такого PR не беремо до уваги. У нас таких, особливо охочих до "слави" теж багато, які сьогодні кажуть щось погане на Україну чи вихваляють Ху*ла , а завтра вибачаються онлайн і зберають мільйонні перегляди. Як на це реагувати, кожен вирішує сам, наприклад я не відкриваю такі відео.
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20.10.2022 11:52 Ответить
Эта дичь тупая извинилась только тогда, когда наш народ обвалил рейтинг его говно-забегаловки в Гуглмэп? А вообще надо создавать мобильные группы в Европе по приведению в чувства всяких упоротых и беженцам нашим, особенно мужского пола , не щёлкать одним местом
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20.10.2022 10:56 Ответить
а ты чего ожидал - что он сам передумает?
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20.10.2022 11:58 Ответить
Йди ***** жабоїд.
Ти не світогляд змінив: просто зрозумів, що твій кабак забанять після цього.
А сам як був гівном так і лишився.
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20.10.2022 10:56 Ответить
он не жабоед. он свиноненавистник.
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20.10.2022 11:59 Ответить
так за свиней на Камчатке дают вроде 5кг. минтая за тушку? сколько чмобиков сдала уже? сколько планируешь еще выродить? а свинины - увы, не дают, может хотя бы это научит скоторожалок задуматься?
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20.10.2022 12:33 Ответить
Нехай додому в Африку їде, верблюдам хвости крутити.
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20.10.2022 10:56 Ответить
Нехай верблюдам спини рівняє.
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20.10.2022 11:00 Ответить
Viva Марокко.
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20.10.2022 11:04 Ответить
Боярышник завязывай бухать и названиями городов разбрасываться, спалился уже.
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20.10.2022 12:29 Ответить
ничего личного, только бизнес. завтра прийдут кацы он опять будет путина славить.
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20.10.2022 10:56 Ответить
бітійо определяєт сознаніє
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20.10.2022 10:57 Ответить
Перевожу: "Ну, так бы сразу и сказали, что путлер ...уйло, но зачем же сразу ...издить?"
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20.10.2022 10:59 Ответить
Путлин это кто? ты со сталиным срав.нил это говно? тьху!
кривляются идиоты
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20.10.2022 12:34 Ответить
Змінив світогляд чи ні не знаю-а обісрався точно...
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20.10.2022 10:59 Ответить
достатньо подивитись уважно на їх нового "командьора",щоб змінити "світогляд"

Суровікін..

прийшов анонімний лист, мабуть через поребрика, в якому автор пише про те, що йому доводилося спілкуватися з нинішнім «командувачем» окупаційними військами особисто, в режимі нарад.
Де і як це відбувалося - не описував, але стверджує, що пацієнт уособлює як нинішню владу, і нинішню армію федерації.
За його словами, командувач ще на початку свого шляху до армії показав свої високі кондиції, самостійно зрозумівши, що чобіт одягається не через голову
. За його словами, він - талановитий діяч, оскільки стислість - сестра таланту, а він - його брат, оскільки словесні конструкції, в режимі імпровізації, у нього рідко виходили довше двох слів, але навіть у цьому випадку, одне слово буде - мат..
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20.10.2022 10:59 Ответить
Дарт Вейдер, ты вернулся?! )))
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20.10.2022 12:14 Ответить
Помічено, що жителі країн, які не мають кордону з росією або далеко від неї, дуже ******* росію
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20.10.2022 10:59 Ответить
Молодчина, тихо прийшов, тихо пішов і зрозуміло пояснив
А путін звичайно *****.
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20.10.2022 11:00 Ответить
Вони - довбні, не розуміють, що, якщо шкандаль піде в соцмережі, то обвалять рейтінг за півгодини.
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20.10.2022 11:03 Ответить
Коли ти йдеш по вулицям Мюнхену і хочеш випити кухоль пива невже дивишся на рейтинг закладу?
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20.10.2022 11:08 Ответить
Так, але випити кухоль пива і посидіти у ресторані трохи різні речі, ні?
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20.10.2022 11:23 Ответить
сейчас при доступности интернетов и айфонов - много смотрит, хотя бы чтобы представлять цены и что в итоге получишь
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20.10.2022 12:26 Ответить
Вже. Вчора. Він тому і вибачився сьогодні.
Але там і багато русні понаписували у відповідь що це крутий ресторан
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20.10.2022 11:24 Ответить
Стесняюсь спросить, а молодой человек в черной футболке с какого батальона, или не годен к воинской службе?
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20.10.2022 11:07 Ответить
Эта другое!
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20.10.2022 11:10 Ответить
А там він дуже згодився. Це ваше монако і еа це не спроможне
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20.10.2022 11:12 Ответить
А молодой человек в чёрной футболке вполне может быть гражданином Франции из семьи эмигрантов, например. Воевать в Украину он не поедет, а на месте вполне способен принести пользу: волонтерствуя или вот так разобраться с любителями руZZкого мира.
И спасибо ему за это, кстати! Не все полезны на нуле, многие куда полезнее в тылу!
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01.01.2023 13:03 Ответить
Странный поступок, если б во Франции сейчас был бы большой турпоток из Раши, то вопросов не было, а так, как вся Франция сейчас кишит нашими беженцами, то поступок мягко говоря глупый.
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20.10.2022 11:10 Ответить
Кажуть, що доходить або з першого разу, або ніколи.
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20.10.2022 11:10 Ответить
Насправді, також цікаво що зробили ті українки. Можливо, вони під'їхали до ресторану на Майбаху та запитали гуманітарну безкоштовну вечерю з фуа гра та трюфелями. Як той з Монако на Майбаху за гуманітаркою їздив.
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20.10.2022 11:13 Ответить
І що, від цього путін не х-ло? Люди є різні і вчинки можуть бути різними, але ж не можна через будь-що славити кривавого вбивцю, садиста. Цей менеджер - нікчемна скажена тварина.
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20.10.2022 11:50 Ответить
якби вони зробили такі замовлення, то цей ресторатор би сам розмалював увесь ресторан малюнками з руським кораблем що йде у відомому напрямі.
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20.10.2022 12:01 Ответить
Если он только менеджер, почему его до сих пор не уволили?
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20.10.2022 11:14 Ответить
Бидло пустило коріння в Європі міцно , і того багна там дох@я .Треба виводити цю непотріб на чисту воду .
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20.10.2022 11:17 Ответить
Так, змінив. Коли вчора ввечорі його ресторану українці рецтинг в гуглі і тріпедвайзері замінусили
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20.10.2022 11:22 Ответить
було б добре коли б такі мінусові рейтинги в нього залишились навічно. щоб французському поцу довелося змінювати не лише назву а й дислокацію
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20.10.2022 11:55 Ответить
Мерзота жабоїдська.
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20.10.2022 11:25 Ответить
Парень красавчик.таких уважаю.пришёл сам и убедил француза что путька *****,мужской поступок,вот так и надо со всеми любителями рускага мира
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20.10.2022 11:25 Ответить
без розквашеної ґемби непереконливо
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20.10.2022 11:29 Ответить
Ще сидіти за те чмо. Нехай воно живе та помятає, шо путин -- .уйло!!!
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20.10.2022 12:23 Ответить
Это выходит украинская пшеница, которой кормят всех
бездельников, которую комбайнами на заминированых
полях собирают трудяги украинцы. Выращивать любой урожай ,
это не сидеть в тёплом кабаке. Вот вам и ответ, почему это всё
стадо лезит в " тёплые" страны, а не хочет у себя вкалывать.
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20.10.2022 11:30 Ответить
Якийсь менеджер-араб придуркуватий! Все одно,що казати- мурло,коротше!
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20.10.2022 11:37 Ответить
Звичайний PR низькосортного закладу. З моральної точки зору, такий собі метод зацікавлення потенційних клієнтів. Але мораль та більшість бізнесу, бажання будь-якої слави це поняття несумісні в наш час.
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20.10.2022 11:45 Ответить
Знайдіть в гугл мапс ресторан Le Cosy Montparnasse.Це нескладно.І обваліть їм рейтінг.Я хочу щоб кожен вшанувальник смерті українців тим поплатився.Дякую
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20.10.2022 11:52 Ответить
Так і зробив, дякую за підказку.
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20.10.2022 12:19 Ответить
3,7...
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21.10.2022 00:48 Ответить
Так i зробила .
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21.10.2022 05:47 Ответить
та вже нiяк не виходить на Google, хоч вiчливо, хоч креативно, - вже 5 рецензiй вiдмiнили.

А ось TripAdvisor дав накласти кучу 💩 👎
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02.01.2023 13:04 Ответить
молодець що не залишився байдужим до французської дурості. як самі не розуміють - то треба вчити
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20.10.2022 11:53 Ответить
Хіба не видно, що він не француз? То якась мавпа...
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20.10.2022 12:11 Ответить
Необходимо организовывать этим "французским поцелуям" бесплатные туры в Украину. Теперь у нас много мест, от посещения которых, у этого чмо-человека выпадут последние волосы. Мужикам, поставившим это чмо на место -- РЕСПЕКТ!!!!!!!
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20.10.2022 12:17 Ответить
А ты зашёл в Гугл мап?! Le Cosy Montparnasse - в топку! Там рашисты запертые за поребриком с 5 баллами рассказывают что там вкусную свинину ели, как им ТАСС посоветовал!
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20.10.2022 12:35 Ответить
так зараз заблочили можливiсть залишати ревью 🤔
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02.01.2023 13:06 Ответить
Тут важно правильно паГаварить и у любой недалекой обезьянки вдруг появляются признаки наличия мышления.
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20.10.2022 12:35 Ответить
Розбірки в франкокабаках,
Де триста єврів з жаби піца.
Сиджу немитий в сутінках,
Що б зекономилась дещиця.
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20.10.2022 12:36 Ответить
Всім людям по цілому світі відверто насрати на цього брудного бербера!
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20.10.2022 12:49 Ответить
В ресторан зашел мужик и макака зассала.
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20.10.2022 13:08 Ответить
воспитательная работа проведена на должном уровне...Слава Украине!
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20.10.2022 13:29 Ответить
Одно швабрирование провести и сразу поймет как был не прав
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20.10.2022 13:34 Ответить
Идущий ***** русский военный корабль исцеляет от слепоты!
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20.10.2022 13:37 Ответить
Це не француз, а якась ***** з півдня, країни яка за путіна.
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20.10.2022 15:12 Ответить
Упоротий хфранцуз, вчитися ніколи не пізно.
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20.10.2022 16:14 Ответить
Від одного вигляду хлопака з України араб-жабоїд зблід.
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20.10.2022 16:37 Ответить
Купити тому менеджеру путівку в один бік у ********* за кошт ресторану
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20.10.2022 20:41 Ответить
"Из него такой же шофер француз, как из Промокашки скрипач" Выходец из колоний французских
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20.10.2022 23:43 Ответить
Пригостити коктейлем молотова
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21.10.2022 01:17 Ответить
Спокойно... Я жил совсем рядом, в XV районе полно Поляков.Проведем нужную работу. Это столовка уже прокаженная и ведется масштабная работа по освобождению их от забот связанных с арендой.
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21.10.2022 15:26 Ответить
А так by the way- y этого мароканского пса к сожалению польская ****.. Они взяли забегаловку после covid и пробуют функционировать. Не долго им теперь придется.
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21.10.2022 15:33 Ответить
мочи iх в сортирi, нравится чи не нравится красавице
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02.01.2023 13:09 Ответить
партизани Украiни в Европi
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02.01.2023 13:11 Ответить
 
 