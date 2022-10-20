Задержан блогер, обнародовавший видео обстрела Бурштынской ТЭС. Он не был корректировщиком, - СБУ. ВИДЕО

Мужчина, который в телеграмм-канале опубликовал видео обстрела Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, задержан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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"Блогер снял на видео последствия попаданий ракет по объекту критической инфраструктуры и разместил его в своем телеграмм-канале. Сделал это для увеличения количества подписчиков. Видео подхватил телеграмм-канал, имеющий миллионную аудиторию. А через 7 минут результаты обстрела уже были у российских пропагандистов", - говорится в сообщении.

СБУ отмечает, что соцсети мониторят не только российские блоггеры-"военкоры", но и кадровые военные. Враги учитывают информацию из открытых украинских источников при планировании своих действий.

"Установленный СБУ блогер не является корректировщиком и не намерен содействовать врагу. После общения со спецслужбой он осознал, что видео попаданий могут быть использованы РФ для корректировки точности ударов", - добавили в Службе безопасности.

Напомним, 19 октября российские оккупанты нанесли удары по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области. На месте начался пожар, который ликвидировали.

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