Задержан блогер, обнародовавший видео обстрела Бурштынской ТЭС. Он не был корректировщиком, - СБУ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Мужчина, который в телеграмм-канале опубликовал видео обстрела Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, задержан.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Блогер снял на видео последствия попаданий ракет по объекту критической инфраструктуры и разместил его в своем телеграмм-канале. Сделал это для увеличения количества подписчиков. Видео подхватил телеграмм-канал, имеющий миллионную аудиторию. А через 7 минут результаты обстрела уже были у российских пропагандистов", - говорится в сообщении.
СБУ отмечает, что соцсети мониторят не только российские блоггеры-"военкоры", но и кадровые военные. Враги учитывают информацию из открытых украинских источников при планировании своих действий.
"Установленный СБУ блогер не является корректировщиком и не намерен содействовать врагу. После общения со спецслужбой он осознал, что видео попаданий могут быть использованы РФ для корректировки точности ударов", - добавили в Службе безопасности.
Напомним, 19 октября российские оккупанты нанесли удары по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области. На месте начался пожар, который ликвидировали.
Пожалуйста, подождите...
Отправить на рытье окопов на передовую.
У нас процентів 80 блогерів - ідіоти...
Як писав Митель Лесь Подерв'янський: Бо бачите, шо кругом робиться? Кругом одні стілісти, парікмахєри, кріейтори, блогєри, іміджмейкери - 3,14дари разні!
Краще б воно дупу свою десь у Порнохаб виставляло і мало б підписників .
То шо може ППО, то так, не чують?
класно - "люди чують". Та блін, може каналізація рвонула - теж чим тобі не вибух? може знешкодження або диверсант покурив - нє, то значить шо обов.язково ракета була.
нє ну просто смішно. "люди чують" це типу - А чув шо у Ромка пес жере дві свині за раз?
- Нє, не чув.
- Ну добре, пів свині, Василь сам чув шо за парканом щось хруснуло.
Я, наприклад, на жоден телеграм не підписаний, але регулярно отримую звідти інфу, яка мене цікавить. Я знаю, які канали правду кажуть, а які брешуть.
Мабуть вже ніхто не буде заперечувати, що в нас їх більшість. Якщо що, то погляньте, хто у нас демократично обраний цією більшістю президент.
Есть какие то законы ?