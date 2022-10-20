Бойцы спецподразделения Kraken показали уничтоженную вражескую технику и ликвидированных оккупантов. ВИДЕО 18+
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Бойцы специального подразделения Kraken опубликовали видеозапись, на которой зафиксирована уничтоженная вражеская техника и убитые оккупанты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи по крайней мере два тела убитых захватчиков и три единицы уничтоженной техники.
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