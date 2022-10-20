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Бойцы спецподразделения Kraken показали уничтоженную вражескую технику и ликвидированных оккупантов. ВИДЕО 18+

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Бойцы специального подразделения Kraken опубликовали видеозапись, на которой зафиксирована уничтоженная вражеская техника и убитые оккупанты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи по крайней мере два тела убитых захватчиков и три единицы уничтоженной техники.

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Топ комментарии
+38
Гарно .
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20.10.2022 11:25
+34
правильне рюзьге має виглядать так
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20.10.2022 11:25
+29
Чергові дохлі кацапські свині-Кракену респект...
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20.10.2022 11:26
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Гарно .
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20.10.2022 11:25 Ответить
правильне рюзьге має виглядать так
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20.10.2022 11:25 Ответить
Чергові дохлі кацапські свині-Кракену респект...
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20.10.2022 11:26 Ответить
Бог в помощь , як казав вовчик з мультика.
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20.10.2022 11:30 Ответить
СЛАВА!
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20.10.2022 11:31 Ответить
Kraken - це сила!
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20.10.2022 11:33 Ответить
За саундтрек окремий + та вподобайка
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20.10.2022 11:34 Ответить
свиноцабаки думали что "кракен" только в океанах водится - но только забыл о наших Украинских "биолабораториях"...)))
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20.10.2022 11:36 Ответить
чим менше орків тим ближче час визволення окупованих територій. врешті решт орда відчує втрати і відкочує взад в свої чагарі
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20.10.2022 11:46 Ответить
Тут живе кацапська смерть.
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20.10.2022 11:47 Ответить
Калюжа - це природнє середовище для кацапів.
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20.10.2022 11:52 Ответить
Скоріш рило в багнюці 🐽
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22.10.2022 07:29 Ответить
на 0:29 акробат профессиональный, хороший
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20.10.2022 11:53 Ответить
йох
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20.10.2022 12:03 Ответить
сдох
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20.10.2022 12:45 Ответить
Не ну Kraken красавчики, всегда гарнi видосiкi для релаксации выкладывают....смотришь видиш бьют гадов руснявых,как клопов и сразу спокойно становится)
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20.10.2022 12:01 Ответить
Дуже сподобалося. Уламки, трупи кацапів, все так тішить око, особливо балетмейстер.
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20.10.2022 12:23 Ответить
Може з "бальшого тєатра" отого балєріна загребли ?
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20.10.2022 12:26 Ответить
Може. А може на гастролях був, підіймав боЄвой дух кацапам і бурятам. Вони великі цінувальники балЄту.
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20.10.2022 12:31 Ответить
На 06 и 22 секундах - кацап пьет воду из лужи с надеждой стать хотя бы козленочком!
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20.10.2022 12:43 Ответить
--єтонога?...єто кого надо нога
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20.10.2022 12:46 Ответить
Трохи перефразую: гарний кацап- дохлий кацап. Кракену слава!
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20.10.2022 13:05 Ответить
Народитися, жити, і здохнути, гірше як тварина, в чужій землі
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20.10.2022 13:08 Ответить
нахер це "18+". вальтер скот писав - "труп ворога завжди пахне гарно". це лайно прийшло нас вбивати, по ділам їх і отримали.
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20.10.2022 13:45 Ответить
родился сдох за любимого ***** вот и вся биография орка...
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20.10.2022 15:27 Ответить
Воістину, кацапські біографії самі прості в світі !
1. Роділся (пазальоту , сбадуна і нєпонятно от кого)
2. Мучілся...
3.Сдох
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22.10.2022 07:56 Ответить
Красівий перформанс, БМП кацапську красиво розірвало.
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20.10.2022 16:04 Ответить
Смотря на эти уродливые фото, думаешь , когда-то в этого человека было детство, друзья , возможно семья любимая мама . папа . И вот итог , доверить , отдать свою жизнь, злобному карлику, сдохнуть лежа лицом лужи грязи , убитой бешеной собаки. Но правда со временем дойдет кацапам, такими видео,освободители куевы...
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20.10.2022 16:58 Ответить
А второго трупика по ходу на бегу подбили, так широко ноги растянул, это ж надо так бежать было)))
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20.10.2022 18:57 Ответить
Що за музика грає?
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21.10.2022 09:24 Ответить
"Кракен" особождайте уже Сватово, а не киношки показьІвайте.
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21.10.2022 10:27 Ответить
 
 