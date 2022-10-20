Прорыв из оцепления на Антоновском мосту танкистов 59-й бригады. Позывной Мольфар о событиях 24 февраля. ВИДЕО

24 февраля часть 59 ОМПБр, в которой служит Мольфар, одной из первых встретились с россиянами в Херсонской области. В тот же день получили приказ отходить по Антоновскому мосту, но затем пришлось по тому же пути возвращаться и помогать десантникам из 80-й бригады, попавшим в окружение. Дважды подбиты почти без топлива с потерями, но подразделению Мольфара удалось прорваться и выехать с территории, которая за считанные часы уже была оккупирована.

Как сообщает Цензор.НЕТ, интервью с Мольфаром о событиях первых дней войны в Херсонской области опубликовано на странице главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова в Youtube.

"Мольфар" родом из Западной Украины, с юношеских лет мечтал стать танкистом. "Когда впервые залез в танк, было такое ощущение, будто он по мне выстроен", – говорит парень. В 2012 году поступил в военный лицей, а в 2020 окончил Национальную академию Сухопутных войск им. Петра Сагайдачного.

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