Последствия утреннего обстрела Николаева: российские ракеты попали в бывший авторынок. ВИДЕО

Утром 20 октября российские войска выпустили по Николаеву несколько ракет С-300. Они попали в бывший авторынок.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Российские террористы выпустили несколько ракет из зенитно-ракетных комплексов С300. Обстреляли город и близлежащие населенные пункты. Зафиксировано попадание в бывший авторынок. Жертв нет", - написал Тимошенко.