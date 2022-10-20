РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12619 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины
4 762 3
война (47303) крылатые ракеты (732) Николаев (2013) обстрел (20439) Тимошенко_Кирилл (417)

Последствия утреннего обстрела Николаева: российские ракеты попали в бывший авторынок. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Утром 20 октября российские войска выпустили по Николаеву несколько ракет С-300. Они попали в бывший авторынок.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Российские террористы выпустили несколько ракет из зенитно-ракетных комплексов С300. Обстреляли город и близлежащие населенные пункты. Зафиксировано попадание в бывший авторынок. Жертв нет", - написал Тимошенко.

Последствия утреннего обстрела Николаева: российские ракеты попали в бывший авторынок 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пропоную в ті ями саджати дерева! профіт - не треба копати!
знову ж таки, буде виконана програма препіздента "Мульярд дерев"
показать весь комментарий
20.10.2022 13:27 Ответить
у вовачки когнитивний дисонанс буде:
саджати дерева чи все ж таки асвальтувати та красти ?

скажіть, а садженьці теж можна воровать ?
показать весь комментарий
20.10.2022 13:32 Ответить
думаю що "нашим" клептоманам у владі буде дуже важко встояти навіть від такої спокуси
показать весь комментарий
20.10.2022 13:36 Ответить
 
 