Последствия утреннего обстрела Николаева: российские ракеты попали в бывший авторынок. ВИДЕО
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Утром 20 октября российские войска выпустили по Николаеву несколько ракет С-300. Они попали в бывший авторынок.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Российские террористы выпустили несколько ракет из зенитно-ракетных комплексов С300. Обстреляли город и близлежащие населенные пункты. Зафиксировано попадание в бывший авторынок. Жертв нет", - написал Тимошенко.
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знову ж таки, буде виконана програма препіздента "Мульярд дерев"
саджати дерева чи все ж таки асвальтувати та красти ?
скажіть, а садженьці теж можна воровать ?