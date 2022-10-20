В Саратове россиянка в автобусе причитает и проклинает Украину, узнав, что ее сын погиб на войне. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В Саратове россиянка, которая ехала в автобусе, начала вопить и проклинать Украину, после того как ей сообщили о гибели сына на войне в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, она кричала "За что? За что?", не понимая очевидную причину гибели ее сына. В автобусе женщину никто не поддержал. Лишь одна из пассажирок молча вытерла слезы.
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+102 Тетяна Тать
показать весь комментарий20.10.2022 13:59
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ЗА ВОТ ЭТО ВСЁ - ЛЯРВА КАЦАПСКАЯ! Сдохни тварь, отправляйся к своему ********, которого ты так и не научила быть Человеком!