В Саратове россиянка в автобусе причитает и проклинает Украину, узнав, что ее сын погиб на войне. ВИДЕО

В Саратове россиянка, которая ехала в автобусе, начала вопить и проклинать Украину, после того как ей сообщили о гибели сына на войне в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, она кричала "За что? За что?", не понимая очевидную причину гибели ее сына. В автобусе женщину никто не поддержал. Лишь одна из пассажирок молча вытерла слезы.

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