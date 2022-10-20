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Экс-совладелец "ПриватБанка" Боголюбов посетил НАБУ, - СМИ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Бизнесмен и бывший совладелец "ПриватБанка" Геннадий Боголюбов 20 октября приезжал в Национальное антикоррупционное бюро.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП.
"В 11 часов утра Боголюбов в сопровождении адвокатов приехал в НАБУ. В здании Боголюбов находился 25 минут. Далее после короткого разговора с адвокатами на улице кортеж олигарха поехал в направлении центра Киева", - отмечает издание.
УП обратилась к НАБУ с просьбой объяснить, по какому делу состоялся визит. Это может быть дело "Привата" или "Укрнефти".
Ответа пока не поступало.
Топ комментарии
+3 ОЛЕГ Тропак
показать весь комментарий20.10.2022 15:27
+3 Макс Яцык 867f68bd
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+1 Vladimir Vasilenko 3b525e06
показать весь комментарий20.10.2022 17:08
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у них , мабуть, в попиті білий порошок.