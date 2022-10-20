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НАБУ (4026) Боголюбов (89)

Экс-совладелец "ПриватБанка" Боголюбов посетил НАБУ, - СМИ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Бизнесмен и бывший совладелец "ПриватБанка" Геннадий Боголюбов 20 октября приезжал в Национальное антикоррупционное бюро.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП.

"В 11 часов утра Боголюбов в сопровождении адвокатов приехал в НАБУ. В здании Боголюбов находился 25 минут. Далее после короткого разговора с адвокатами на улице кортеж олигарха поехал в направлении центра Киева", - отмечает издание.

УП обратилась к НАБУ с просьбой объяснить, по какому делу состоялся визит. Это может быть дело "Привата" или "Укрнефти".

Ответа пока не поступало.

Читайте: Суды возвращаются к рассмотрению приостановленных "дел ПриватБанка"
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Топ комментарии
+3
Скотиняка !
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20.10.2022 15:27
+3
Эта Мразь как и беня и подельник Оманский Осел, переводивший украленные в привате бабки через офшоры 95 квартала должны вместе посетить Гуантонамо...
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20.10.2022 15:46
+1
Спокійно хлопці слуга коломойского зеленський всіх відмаже - і боголюбова і коломойского і татарова і дермака і слуг-ворюг і себе, а ще точніше він ніхто і цим займается його пахан коломойский
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20.10.2022 17:08
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Кофе хоть завалили?
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20.10.2022 15:26 Ответить
чифир там в респекте
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20.10.2022 15:52 Ответить
це в минулому. та й не для них.
у них , мабуть, в попиті білий порошок.
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20.10.2022 23:10 Ответить
Скотиняка !
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20.10.2022 15:27 Ответить
Про Ермака в НАБУ ни слова. И тоже сегодня
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20.10.2022 15:29 Ответить
а какого Бога он любит ?
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20.10.2022 15:42 Ответить
Эта Мразь как и беня и подельник Оманский Осел, переводивший украленные в привате бабки через офшоры 95 квартала должны вместе посетить Гуантонамо...
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20.10.2022 15:46 Ответить
Цього сіоніста потрібно було не знімати а пристрелити разом з холуями.
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20.10.2022 15:48 Ответить
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20.10.2022 15:55 Ответить
...бюджет НАБУ, збільшився на до...НАБагато!
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20.10.2022 16:11 Ответить
А чому він з Беняю не сидить? Розікрали 5 млрд доларів, ми зі своїх податків покрили це. Як генерала Марченка, то Клован по надуманому звинуваченню за грати запроторив.
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20.10.2022 16:27 Ответить
ЭТА СВОЛОТА И ***** ДАВНО ДОЛЖНЫ СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ НО ЗЕЛЯ ИХ ДРУГАН ....ТВОЮ МАТЬ
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20.10.2022 16:30 Ответить
израильский паспорт сдал?
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20.10.2022 17:07 Ответить
Спокійно хлопці слуга коломойского зеленський всіх відмаже - і боголюбова і коломойского і татарова і дермака і слуг-ворюг і себе, а ще точніше він ніхто і цим займается його пахан коломойский
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20.10.2022 17:08 Ответить
 
 