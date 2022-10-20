Экс-совладелец "ПриватБанка" Боголюбов посетил НАБУ, - СМИ. ВИДЕО

Бизнесмен и бывший совладелец "ПриватБанка" Геннадий Боголюбов 20 октября приезжал в Национальное антикоррупционное бюро.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП.

"В 11 часов утра Боголюбов в сопровождении адвокатов приехал в НАБУ. В здании Боголюбов находился 25 минут. Далее после короткого разговора с адвокатами на улице кортеж олигарха поехал в направлении центра Киева", - отмечает издание.

УП обратилась к НАБУ с просьбой объяснить, по какому делу состоялся визит. Это может быть дело "Привата" или "Укрнефти".

Ответа пока не поступало.

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