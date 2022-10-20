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Бойцы 59-й ОМПБр уничтожили три вражеских танка. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили три вражеских танка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы смогли снять на видео с беспилотника фрагменты успешной атаки и опубликовали их в соцсетях.

Читайте: Герой Украины, комбриг 59-й ОМБр Вадим Сухаревский: "Каждый солдат, каждый командир на передовой – это титаны". ВИДЕО
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Топ комментарии
+11
ординці крадуть камери контролю швидкості Canon вздовж шведських трас, щоб використовувати їх у безпілотниках Орлан-10😵‍💫
за даними Управління транспорту Швеції, за останні місяці в країні було викрадено близько 100 камер
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20.10.2022 16:01
+4
Блин сколько же у них этой техники ? Они уже потеряли в Украине 3000 штук подбитыми и захвачеными, а сколько еще сломаных
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20.10.2022 15:57
+4
чому? це вони принаймі на протязі останніх 100 років роблять
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20.10.2022 17:32
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Прем'єрка Британії оголосила про відставку
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20.10.2022 15:41 Ответить
Эх, Лиза... Трасс... На трассу теперь?
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20.10.2022 16:17 Ответить
Обычный схрон 21 века. Україна.
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20.10.2022 15:45 Ответить
Нічяво, баби ящьо танкаф наражают.
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20.10.2022 15:55 Ответить
Уже нет.
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20.10.2022 15:58 Ответить
Блин сколько же у них этой техники ? Они уже потеряли в Украине 3000 штук подбитыми и захвачеными, а сколько еще сломаных
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20.10.2022 15:57 Ответить
Всего около 24 000 танков у кацапстана, из них 3330 было в строю, остальное на консервации. Понятно больше половины из консерв непригодны к использованию, но тем не менее, по оценкам экспертов боеспособных танков у них около 12 000 штук.
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20.10.2022 18:43 Ответить
Да но это все старые танки, новых Т-90/80/72 там около 500 штук и то их еще восстанавливать надо.
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20.10.2022 18:59 Ответить
ординці крадуть камери контролю швидкості Canon вздовж шведських трас, щоб використовувати їх у безпілотниках Орлан-10😵‍💫
за даними Управління транспорту Швеції, за останні місяці в країні було викрадено близько 100 камер
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20.10.2022 16:01 Ответить
Я в шоці від таких дій кацапні , просто слів бракує 😡
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20.10.2022 16:34 Ответить
чому? це вони принаймі на протязі останніх 100 років роблять
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20.10.2022 17:32 Ответить
 
 