Бойцы 59-й ОМПБр уничтожили три вражеских танка. ВИДЕО беспилотника
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили три вражеских танка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы смогли снять на видео с беспилотника фрагменты успешной атаки и опубликовали их в соцсетях.
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