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Сброшенный с дрона боеприпас сдетонировал от удара об голову оккупанта. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Оператор украинского дрона сбросил боеприпас на позиции оккупантов, попав одному из захватчиков прямо в голову.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинцев опубликована в соцсетях. На записи видно, что боеприпас сдетонировал, ударившись об металлический шлем оккупанта.

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Топ комментарии
+57
Мозок не постраждав.
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20.10.2022 16:43
+41
Якщо би в чмобіка був мозок, він би там не був.
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20.10.2022 16:48
+40
похоже, это был нокаут.
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20.10.2022 16:43
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Пугающая точность!
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20.10.2022 17:42 Ответить
Посему там никуя не осталось, от такой посылки.
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20.10.2022 17:49 Ответить
)) русиш швайне!
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20.10.2022 18:03 Ответить
по МАКОВКЕ гада , по МАКОВКЕ , суку !!!
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20.10.2022 18:12 Ответить
Красивое...)))
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20.10.2022 18:14 Ответить
Вважаю, що людська цивілізація, від такої детонації, нічого не втратила.
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20.10.2022 18:23 Ответить
Якби мав би мозок, то точно дістав би струс мозку
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20.10.2022 18:35 Ответить
Якби не Шолом відбувся би переляком, бо об пусту голову граната не детонує
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20.10.2022 18:35 Ответить
Жаль потратили боеприпас. Хватило бы и простого силикатного кирпича!
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20.10.2022 18:37 Ответить
кацапа треба бити в життєво важливі органи, а не в голову!
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20.10.2022 18:37 Ответить
Прикольненько
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20.10.2022 18:48 Ответить
"немає москаля, немає москаля..."
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20.10.2022 18:57 Ответить
Бідний припас.... ********-ся в таку тупу перешкоду...
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20.10.2022 19:25 Ответить
Ну тепер емерити можуть спокійно спати. Одним песиголовцем менше.
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20.10.2022 19:28 Ответить
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20.10.2022 19:48 Ответить
Друзі, це як тепер він без голови їсти буде? Friends, how is he going to eat without a head now? Glory to Ukraine!
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20.10.2022 20:04 Ответить
Он всего лишь пораскинул мозгами.
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20.10.2022 20:12 Ответить
кацапу - кацапья смерть
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20.10.2022 21:32 Ответить
headshot
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20.10.2022 22:08 Ответить
Шалом!
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20.10.2022 22:51 Ответить
Пока голова была на плечах он её использовал для ношения каски и ел дыркой в голове, а потом пораскинул мозгами.
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20.10.2022 23:31 Ответить
Мне говорят обидные слова:
- Зачем тебе, Ванюша, голова?
"Держать удар! - отвечу я усем,
И, между прочим, головой я ем!"
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21.10.2022 07:13 Ответить
вОнюшке кирдык))

а теперя дААМой, в пакете, кусками, на радныя срани-рязани. ляпота ! ))
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20.10.2022 23:49 Ответить
На вряд чи він про це згадає...
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21.10.2022 03:12 Ответить
чик, и сразу в путенский рай!
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21.10.2022 04:27 Ответить
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21.10.2022 06:53 Ответить
Навіть такий "гробік-коробочка" буде завеликий.

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21.10.2022 07:11 Ответить
Крайній з права онаніст ?)
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12.02.2023 21:59 Ответить
ОЙ ...... бо бо бо .....
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21.10.2022 08:06 Ответить
Це другий випадок за тиждень коли окупанту на голову з дрона падае)))
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21.10.2022 09:29 Ответить
Бинго! Трехочковое попадание!
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21.10.2022 11:10 Ответить
Головне ні одна тварина не постраждала.
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12.02.2023 21:57 Ответить
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