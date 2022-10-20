Сброшенный с дрона боеприпас сдетонировал от удара об голову оккупанта. ВИДЕО

Оператор украинского дрона сбросил боеприпас на позиции оккупантов, попав одному из захватчиков прямо в голову.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинцев опубликована в соцсетях. На записи видно, что боеприпас сдетонировал, ударившись об металлический шлем оккупанта.

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