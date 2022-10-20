Во время визита Шойгу на тренировку мобилизованных у солдат забрали патроны. ВИДЕО

Министр обороны страны-оккупанта Сергей Шойгу посетил полигон, на котором тренировались мобилизованные россияне. У военных забрали патроны, а на видео наложили звук стрельбы.

Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Это шедевр показухи! Министр обороны РФ Шойгу испугался своих солдат и у них забрали патроны на время его визита на полигон! Шойгу посетил тренировку мобилизованных россиян, пресс-служба МО РФ сняла рекламный сюжет, и там видно, что у всех солдат разрядили оружие. При этом, когда солдаты целятся из автоматов, на видео накладывают звуки стрельбы!

То есть, российские военные боятся, что их солдаты застрелят своего министра – не доверяют тем, кого Путин и Шойгу загоняют на войну. В 18-м веке стало крылатым выражение "потемкинская деревня", а сейчас это "путинский полигон", - прокомментировал Бутусов.

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