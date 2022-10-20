Во время визита Шойгу на тренировку мобилизованных у солдат забрали патроны. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Министр обороны страны-оккупанта Сергей Шойгу посетил полигон, на котором тренировались мобилизованные россияне. У военных забрали патроны, а на видео наложили звук стрельбы.
Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Это шедевр показухи! Министр обороны РФ Шойгу испугался своих солдат и у них забрали патроны на время его визита на полигон! Шойгу посетил тренировку мобилизованных россиян, пресс-служба МО РФ сняла рекламный сюжет, и там видно, что у всех солдат разрядили оружие. При этом, когда солдаты целятся из автоматов, на видео накладывают звуки стрельбы!
То есть, российские военные боятся, что их солдаты застрелят своего министра – не доверяют тем, кого Путин и Шойгу загоняют на войну. В 18-м веке стало крылатым выражение "потемкинская деревня", а сейчас это "путинский полигон", - прокомментировал Бутусов.
Пожалуйста, подождите...
як вони схожі...
Потім з кущів почулося потужне ревіння, і звідти, перевальцем, вибралося зо три десятки товстопиких прапорщиків, з натужно роздутими щоками, які, поляскуючи зв»язками залізяччя, шо імітувало брязкотіння танкових траків, рушили вперед… Слідом за ними піднявся цеп піхотинців з автоматами без магазинів… «Та-та-та!!!» «Та-та-та-та-та!», «Та-та-та!», оглушливо рознеслось над полем бою!...
І тут позаду спостерігачів почувся сторонній звук… «Дж-ж-ж-ж…», і мимо вуха верховного Головнокомандувача пролетів волохатий джміль, якому не було діла до усіх військових стратегій… Від несподіванки Головнокомандувач здригнувся, і його організм несподівано вирішив внести елемент несподіванки в чітко визначений план навчань - над спостережною вишкою прогриміло : «Пр-р-р-рть!!!…»
Над полем зависла тиша. Потім керівник навчань шанобливо нахилився до вуха Головнокомандувача і делікатно прошепотів: «Володимире Олександровичу! У нас нема ядерної зброї… А хімічна заборонена міжнародними конвенціями… Ви, як юрист, повинні це знать…»
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