РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12470 посетителей онлайн
Новости Видео За рубежом
15 667 42
армия РФ (15471) россия (91364) Бутусов Юрий (3918)

Во время визита Шойгу на тренировку мобилизованных у солдат забрали патроны. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Министр обороны страны-оккупанта Сергей Шойгу посетил полигон, на котором тренировались мобилизованные россияне. У военных забрали патроны, а на видео наложили звук стрельбы.

Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Это шедевр показухи! Министр обороны РФ Шойгу испугался своих солдат и у них забрали патроны на время его визита на полигон! Шойгу посетил тренировку мобилизованных россиян, пресс-служба МО РФ сняла рекламный сюжет, и там видно, что у всех солдат разрядили оружие. При этом, когда солдаты целятся из автоматов, на видео накладывают звуки стрельбы!

То есть, российские военные боятся, что их солдаты застрелят своего министра – не доверяют тем, кого Путин и Шойгу загоняют на войну. В 18-м веке стало крылатым выражение "потемкинская деревня", а сейчас это "путинский полигон", - прокомментировал Бутусов.

Также смотрите: Сброшенный с дрона боеприпас сдетонировал от удара об голову оккупанта. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+28
Пам'ятаю, як перед військовим парадом Зеленський нишпорив по кишеням у нашої військової еліти (ДШБ)..
показать весь комментарий
20.10.2022 16:53
+27
зеля такое же самое ссылкло, как и шольгу и как и *****. боится собственного народа
показать весь комментарий
20.10.2022 16:56
+25
ну хоть не змусили "тра-та-та!" кричати, вже прогрес.
показать весь комментарий
20.10.2022 16:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дежавю... Золотое-4

як вони схожі...
показать весь комментарий
20.10.2022 16:48 Ответить
Та чтобы не завалили дурака!
показать весь комментарий
20.10.2022 17:35 Ответить
Тільки хотів написать що вони з нашого ЗЕ-керівництва приклад беруть! Бо з самого першого відвідування наших військових "Блазнем" у наших солдат патрони забирали!
показать весь комментарий
21.10.2022 07:15 Ответить
це дуже правильно, - треба позбавити їх патронів також у передових рядах.
показать весь комментарий
22.10.2022 00:29 Ответить
А по кому ж ім тренуватись .
показать весь комментарий
20.10.2022 16:49 Ответить
Та ці показушники могли поставити кадрових робить картинку, а чмобіків тим часом собаки доїдають.
показать весь комментарий
20.10.2022 17:09 Ответить
ну хоть не змусили "тра-та-та!" кричати, вже прогрес.
показать весь комментарий
20.10.2022 16:50 Ответить
Військові навчання були у самому розпалі… От, з ревінням і гуркотом по полю пробігли, широко розставивши руки, парами, з десяток офіцерів у висотно-компенсуючих костюмах та шоломах на головах, і звіддалік, з боку «умовного противника», почулося «Вж-ж-жх.Бах!»

Потім з кущів почулося потужне ревіння, і звідти, перевальцем, вибралося зо три десятки товстопиких прапорщиків, з натужно роздутими щоками, які, поляскуючи зв»язками залізяччя, шо імітувало брязкотіння танкових траків, рушили вперед… Слідом за ними піднявся цеп піхотинців з автоматами без магазинів… «Та-та-та!!!» «Та-та-та-та-та!», «Та-та-та!», оглушливо рознеслось над полем бою!...

І тут позаду спостерігачів почувся сторонній звук… «Дж-ж-ж-ж…», і мимо вуха верховного Головнокомандувача пролетів волохатий джміль, якому не було діла до усіх військових стратегій… Від несподіванки Головнокомандувач здригнувся, і його організм несподівано вирішив внести елемент несподіванки в чітко визначений план навчань - над спостережною вишкою прогриміло : «Пр-р-р-рть!!!…»

Над полем зависла тиша. Потім керівник навчань шанобливо нахилився до вуха Головнокомандувача і делікатно прошепотів: «Володимире Олександровичу! У нас нема ядерної зброї… А хімічна заборонена міжнародними конвенціями… Ви, як юрист, повинні це знать…»
показать весь комментарий
21.10.2022 07:18 Ответить
Нафига козе баян
показать весь комментарий
20.10.2022 16:50 Ответить
То очєрєді із лапатних пуканов...
показать весь комментарий
20.10.2022 16:51 Ответить
Пам'ятаю, як перед військовим парадом Зеленський нишпорив по кишеням у нашої військової еліти (ДШБ)..
показать весь комментарий
20.10.2022 16:53 Ответить
зеля такое же самое ссылкло, как и шольгу и как и *****. боится собственного народа
показать весь комментарий
20.10.2022 16:56 Ответить
Нишпорив не він , а шістьорки, але вини з нього за образу ЗСУ це не знімає. Ще одна цеглина в судовий процес, який приведе Зелену владу на цвинтар. І не дай боже не на Личаків, там порядні люди спинились.
показать весь комментарий
20.10.2022 19:33 Ответить
Правильно. Треба на суровікіна залишити.
показать весь комментарий
20.10.2022 16:55 Ответить
Там у одного «стрелка» даже автомат забрали. Целится с пустыми руками))
показать весь комментарий
20.10.2022 16:57 Ответить
Таджиков пулеметчиков там не хватает.
показать весь комментарий
20.10.2022 17:00 Ответить
Та після такого, в чмобіків і саперні лопати позабирають.
показать весь комментарий
20.10.2022 17:03 Ответить
With the targets that don't shoot back they all are heroes. Let's see how brave they are on the front line.
показать весь комментарий
20.10.2022 17:00 Ответить
особливо якщо в них заберуть патрони
показать весь комментарий
22.10.2022 00:31 Ответить
Да там один вообще без автомата стреляет.
показать весь комментарий
20.10.2022 17:14 Ответить
Оленеводу на этот биомусор плевать, он бы их так и в окопы отправил без патронов и магазинов....нет препятствий для паРашкинских "патриотов"..
показать весь комментарий
20.10.2022 17:19 Ответить
пушечное мясо...
показать весь комментарий
20.10.2022 17:15 Ответить
В 2019 такое тоже было на Закарпатье ,если не ошибаюсь, когда был первый визит на учения...даже фоток много было...
показать весь комментарий
20.10.2022 17:15 Ответить
А що ти чекав від маріонетки Коломойського?
показать весь комментарий
20.10.2022 19:36 Ответить
Господи, до чого ж ці істоти жалюгідні!
показать весь комментарий
20.10.2022 17:25 Ответить
Куй там забрали оружие?просто пустили Оленевода?убьют не убьют.Пока не убили но это вопрос времени..
показать весь комментарий
20.10.2022 17:27 Ответить
Ему и накуй не нужен полигон, забухать это да.
показать весь комментарий
20.10.2022 17:45 Ответить
продивляючись відео пізніше, алєневод, почувши накладені біля нього звуки стрілянини, наклав собі в галіфе, наживо!
показать весь комментарий
20.10.2022 17:55 Ответить
Зеля приезжал в Авдеевку, на промку, даже бойки забрали,неговоря уже про патроны!🤣🤣🤣
показать весь комментарий
20.10.2022 18:04 Ответить
Шукшин *Вся Россия покрылась ложью как коростой.*
показать весь комментарий
20.10.2022 18:19 Ответить
Тьфу ***.........................тувинская свинособачья ***** просто..........................................................
показать весь комментарий
20.10.2022 18:21 Ответить
Л.Толстой(1904)*И одурённые молитвами, проповедями, воззваниями, процессиями, картинами, газетами, пушечное мясо, сотни тысяч людей однообразно одетые, с разнообразными орудиями убийства, оставляя родителей, жен, детей, с тоской на сердце, но с напущенным молодечеством, едут туда, где они, рискуя смертью, будут совершать самое ужасное дело: убийство людей, которых они не знают и которые им ничего дурного не сделали. *
показать весь комментарий
20.10.2022 18:21 Ответить
цьому відео вже 2 тиждні
показать весь комментарий
20.10.2022 18:29 Ответить
При *совке* на парадах, на АК магазин лишали,а затвор забирали(після параду в Єгипті).
показать весь комментарий
20.10.2022 18:31 Ответить
підєр вузькоглазий сцяє під себе. 😄

*********!
показать весь комментарий
20.10.2022 18:59 Ответить
Ідіоти, навіть ілюзію створити не можуть! Автомати без магазинів (рожків) не стріляють! Я вже не кажу про звуки пострілів, які накладені з занадто високим рівнем гучності
показать весь комментарий
20.10.2022 20:40 Ответить
Хто тобі таке сказав? Прекрасно стріляють без магазинів! Тільки одиночними пострілами! Відтягуєш затвор назад У ствол вставляєш патрон (зручніше всього знизу - через вікно горловини, куди вставляється магазин) і відпускаєш затвор Патрон - в патроннику Залишилося прицілиться і натиснуть спусковий гачок
показать весь комментарий
21.10.2022 07:28 Ответить
Его можно и прикладами замесить, и просто ногами.
показать весь комментарий
20.10.2022 21:10 Ответить
Как мычал бульбофюрер, у них даже автоматы деревянные.
показать весь комментарий
20.10.2022 21:27 Ответить
кндр и ********* близнецы братья. Ганьба.
показать весь комментарий
20.10.2022 21:29 Ответить
Автор статті хотів, щоб форумчани посміялися з Шойгу, а мимоволі виставив на посміховисько "Блазня" - бо форумчани провели аналогію і стали висміювать не міністра оборони Росії (фанерний генерал уже нікому не цікавий), а власного "Гімнокомандувача"
показать весь комментарий
21.10.2022 07:23 Ответить
 
 