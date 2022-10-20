Воины ВСУ уничтожают танк оккупантов с помощью американского ПТРК "Tow". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сеть попали кадры, как украинские защитники уничтожают вражеский танк с помощью американского ПТРК Tow.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан.
Он отметил: "Американский ПТРК "Tow" минусует кацапский танк".
Американський ПТРК "Tow" мінусує кацапський танкhttps://t.co/GLExONwKU2 pic.twitter.com/aTNWRBLYao— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) October 20, 2022
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Пожалуйста, подождите...
але є нюанс - Стугна потребує "підсвітки" до цілі.
Tow - пальнув i збирай монатки, а ці секунди - це життя хлопців..
да потому что вы ******** тупорылые не понимаетечто ваши рога вас выдают сразу...!
весь мир видел это видео - хорошо что ЗСУ остановило эту "молитву" одной бомбочкой...!)))
...Москальська воєнщина дуже ******** цього співця ротом - от і відомий багатьом юзерам "геніальний" поет-ахвіцер Едуард Шляпніков свого часу навіть шедевр нашкарябав І що характерно, просто вгадав концепцію - "невесомый и свободный от мирских подштанников"... це ж він про смерть!
Когда во мне звучит Кобзон
Я наполняюсь нот озоном!!!
Я становлюсь с ним невесомым -
Свободным от мирских кальсон!
Средь выступающих персон
Нет в мире красивей Кобзона!
Его вокальный дипазон
Звучит сильнее, чем клаксон.
Его куплетов сладкий сон
Полезен и для кругозора...
Всегда я слушаю Кобзона
Когда во мне поёт Кобзон!
ця машинка в гарних руках реально спасла Київ.
дуже дякую!
Києво-Святошинський пішов у історію.
ТОУ старезна система і габаритна. Але ... краще ніж нічого.