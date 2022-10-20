Воины ВСУ уничтожают танк оккупантов с помощью американского ПТРК "Tow". ВИДЕО

В сеть попали кадры, как украинские защитники уничтожают вражеский танк с помощью американского ПТРК Tow.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан.

Он отметил: "Американский ПТРК "Tow" минусует кацапский танк".

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