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Воины ВСУ уничтожают танк оккупантов с помощью американского ПТРК "Tow". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сеть попали кадры, как украинские защитники уничтожают вражеский танк с помощью американского ПТРК Tow.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан.

Он отметил: "Американский ПТРК "Tow" минусует кацапский танк".

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Топ комментарии
+16
можешь свой "юмор" засунуть себе в резиновую жопу...
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20.10.2022 22:39
+13
вот почему вы свиноцабаки палитесь так быстро на Цензоре...?
да потому что вы ******** тупорылые не понимаетечто ваши рога вас выдают сразу...!
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20.10.2022 22:53
+12
Да. Но американской компании тоже нужна реклама.
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20.10.2022 22:31
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Наша Стугна не гірша
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20.10.2022 22:28 Ответить
Да. Но американской компании тоже нужна реклама.
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20.10.2022 22:31 Ответить
только младше на 50 лет)
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20.10.2022 22:39 Ответить
Прям как В-52?
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20.10.2022 22:43 Ответить
Точно? Сравним?
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20.10.2022 22:42 Ответить
не гірша, а може і краща як ми за далекобійність,
але є нюанс - Стугна потребує "підсвітки" до цілі.
Tow - пальнув i збирай монатки, а ці секунди - це життя хлопців..
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20.10.2022 22:43 Ответить
Хіба? На жаль, то така штука, як братовий фагот - треба тримати ціль і ракета може зійти, обірвавши льоску об кущі...
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20.10.2022 22:47 Ответить
А сейчас Стугну производим?
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20.10.2022 22:48 Ответить
гарне питання до зелені - а Стугну зараз виробляємо?
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20.10.2022 22:51 Ответить
Предприятие разбомбили в первые дни войны. Если и производят, то никто не скажет.
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20.10.2022 23:09 Ответить
"не на часі" (с)
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21.10.2022 14:55 Ответить
Мабуть у вас не точна інформація- система наведення чи по проводах (як найбільш захищена) чи радіокомандна.
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20.10.2022 22:50 Ответить
не вподобляйтесь кацапам з їхнім "неимеющим аналагов в мире"
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20.10.2022 23:00 Ответить
краще б подякували нашим американським друзям...
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20.10.2022 23:01 Ответить
Не чув ще у нас про ТОУ, хоч і старенька, але дуже не погана зброя. І величезний плюс її в дуже великій кількості вироблених ракет, які можуть поставлятись купою країн ))
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21.10.2022 09:22 Ответить
Згідно Вікіпедії за весь час всіх модифікацій вироблено до 500 000 шт.
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21.10.2022 09:24 Ответить
Nezakcyvajetsia Javelin,Tow oni podalse streliajet gde to 3.5 kilometrov ili ecio dalse zavysemo kakije polucili
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20.10.2022 22:40 Ответить
Це зовсім різні системи, окрім призначення - ПТУРС. TOW-2B оснащений доволі цікавою системою із підривом бойової частини направленої дії над бронетехнікою. Для цього використовується лазерний та магнітний сенсори, які відповідають за політ на заданій висоті та активацію бойової частини рівно над бронемашиною.
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20.10.2022 22:41 Ответить
Катюши в музеях ще є
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20.10.2022 22:37 Ответить
можешь свой "юмор" засунуть себе в резиновую жопу...
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20.10.2022 22:39 Ответить
ты свиноцабака иконку друга иди целуй...!
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20.10.2022 22:47 Ответить
вот почему вы свиноцабаки палитесь так быстро на Цензоре...?
да потому что вы ******** тупорылые не понимаетечто ваши рога вас выдают сразу...!
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20.10.2022 22:53 Ответить
свинорус - не стоит считать что все похожи на вашу армию боевых **********...!
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20.10.2022 23:03 Ответить
твои влажные мечты меркнут в сравнении с видео - где твой брательник приложился к иконке своего боевого таварисча...)))
весь мир видел это видео - хорошо что ЗСУ остановило эту "молитву" одной бомбочкой...!)))
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20.10.2022 23:11 Ответить
Екіпаж кацапського шушпанцера вже слухає Кабздона і хір Алєксандрова.
...Москальська воєнщина дуже ******** цього співця ротом - от і відомий багатьом юзерам "геніальний" поет-ахвіцер Едуард Шляпніков свого часу навіть шедевр нашкарябав І що характерно, просто вгадав концепцію - "невесомый и свободный от мирских подштанников"... це ж він про смерть!

Когда во мне звучит Кобзон
Я наполняюсь нот озоном!!!
Я становлюсь с ним невесомым -
Свободным от мирских кальсон!

Средь выступающих персон
Нет в мире красивей Кобзона!
Его вокальный дипазон
Звучит сильнее, чем клаксон.

Его куплетов сладкий сон
Полезен и для кругозора...
Всегда я слушаю Кобзона
Когда во мне поёт Кобзон!
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20.10.2022 22:48 Ответить
Служил Гаврила почтальоном)))
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21.10.2022 00:21 Ответить
мехводом .ля, гавріла був...
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21.10.2022 02:58 Ответить
ні що би поощряти піздовню - сміешся..
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21.10.2022 03:00 Ответить
Чому спам не відкривається???
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20.10.2022 22:58 Ответить
нужно перезагрузить страничку...
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20.10.2022 23:00 Ответить
Перегружала,таке часто буаває,ну то таке,дякую.
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20.10.2022 23:02 Ответить
новий район в Київі після війни - Джавелін.
ця машинка в гарних руках реально спасла Київ.
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20.10.2022 23:00 Ответить
тільки Борщагівку і Святошино не переіменовувать, бо обідка буде...
дуже дякую!
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21.10.2022 02:00 Ответить
Н-да ... хотів заперечити, але потім згадав, що поряд вже новий Бучанський р-н.
Києво-Святошинський пішов у історію.
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21.10.2022 10:42 Ответить
"Київ спасла" наша рідненька артилерія - 70% вражень. Відомі кадри з Бучі, це ювелірна робота арти.
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21.10.2022 10:39 Ответить
треба запросити розробників , щоб тестити на кацапах нові проекти зброї ... такий собі експеремент на шарікових , і друга армія Світу перетвориться на лабораторних крис на яких велуться випробування
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20.10.2022 23:22 Ответить
ОЙ синачка пагіб!!! Праклятіе біндеровци с Украини!!!
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21.10.2022 00:15 Ответить
3 синачки ...
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21.10.2022 09:20 Ответить
Зверніть увагу на ракету, як вона летить під лінієчку. Нашу стугну ковбасить із сторони в сторону, ще якість спіралі накручує
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21.10.2022 00:39 Ответить
Давно хотів це побачити. Дякую!
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21.10.2022 00:55 Ответить
Це ж чомусь танк стоїть у чистому полі ?? А що під час руху ?

ТОУ старезна система і габаритна. Але ... краще ніж нічого.
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21.10.2022 10:49 Ответить
путин нажал кнопку самоуничтожения россии
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21.10.2022 10:49 Ответить
 
 