Мир должен превентивно реагировать на планы России взорвать дамбу Каховской ГЭС, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 239-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время заседания Европейского Совета сегодня проинформировал европейцев об очередном теракте, к которому Россия готовится на Каховской гидроэлектростанции. По нашей информации, агрегаты и дамба Каховской ГЭС заминированы российскими террористами.

Сейчас все в мире должны действовать мощно и быстро, чтобы не допустить еще и такого российского теракта. Подрыв дамбы будет означать масштабную катастрофу. И если Россия готовит такой теракт, если она всерьез рассматривает и такой сценарий, то это означает, что террористы очень ясно осознают: им не удержать не только Херсон, но и весь юг нашей страны, в том числе и Крым.

Сейчас мы должны все вместе – все европейцы, все лидеры мира, все международные организации – дать понять государству-террористу, что такой теракт на Каховской ГЭС будет означать абсолютно то же, что и применение оружия массового поражения. Мир должен реагировать – превентивно. Это ключевое сейчас. Принцип превентивного реагирования на угрозы безопасности наконец-то должен стать одним из базовых для международной политики", - сказал Зеленский.

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