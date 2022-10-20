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Мир должен превентивно реагировать на планы России взорвать дамбу Каховской ГЭС, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 239-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время заседания Европейского Совета сегодня проинформировал европейцев об очередном теракте, к которому Россия готовится на Каховской гидроэлектростанции. По нашей информации, агрегаты и дамба Каховской ГЭС заминированы российскими террористами.

Сейчас все в мире должны действовать мощно и быстро, чтобы не допустить еще и такого российского теракта. Подрыв дамбы будет означать масштабную катастрофу. И если Россия готовит такой теракт, если она всерьез рассматривает и такой сценарий, то это означает, что террористы очень ясно осознают: им не удержать не только Херсон, но и весь юг нашей страны, в том числе и Крым.

Сейчас мы должны все вместе – все европейцы, все лидеры мира, все международные организации – дать понять государству-террористу, что такой теракт на Каховской ГЭС будет означать абсолютно то же, что и применение оружия массового поражения. Мир должен реагировать – превентивно. Это ключевое сейчас. Принцип превентивного реагирования на угрозы безопасности наконец-то должен стать одним из базовых для международной политики", - сказал Зеленский.

Также смотрите: Воины ВСУ уничтожают танк оккупантов с помощью американского ПТРК "Tow". ВИДЕО
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Топ комментарии
+24
То есть именно весь мир должен превентивно реагировать( интересно как), а не те, кто прое...ал наслаждаясь жизнью во всех её проявлениях?...
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20.10.2022 22:39
+19
А ти мав превентивно реагувати на неодноразові заклики США щодо повномасштабного вторгнення. І що? Гарант Конституції ***...
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20.10.2022 22:41
+18
Захід тобі нічого не винен після того як ти здав південь України кацапам.
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20.10.2022 22:39
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То есть именно весь мир должен превентивно реагировать( интересно как), а не те, кто прое...ал наслаждаясь жизнью во всех её проявлениях?...
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20.10.2022 22:39 Ответить
Ви нє панімаєтє. Ето другоє.
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20.10.2022 22:47 Ответить
Ну он же никаму ни чего не должен
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20.10.2022 23:15 Ответить
Ставить вопрос о готовящихся преступлениях параши это абсолютно правильный шаг.

Украина в опасности- об этом говорит Президент страны всему миру.

Раскрытие планов ху@ла до того как он их собирается совершить есть правильная тактика Украины.

Это усложняет действия агрессора и мобилизует союзников Украины для будущих ответных действий.
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20.10.2022 22:54 Ответить
про шашлики у травні він теж попереджав..
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20.10.2022 22:57 Ответить
А вы не помните, как США предупреждали о нападении рашки? А помните как наша туповатая зелень сказала, что они нагнетают хуже соловьева? ХУЖЕ СОЛОВЬЕВА! Да если бы у этого малоросского недоумка была хоть капля совести, ему бы давно нужно было застрелиться. Оно покрывает кремлевских крыс, а от других требует каких-то мер. Союзники и так вопреки этим зеленым тварям помогают Украине. И в этом заслуга нашей Армии.
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20.10.2022 23:18 Ответить
Шмаркля,ты задолбал!весь мир должен?нихрена он тебе не должен!!!кто разминировал чонгар?а, уклонист- наркоман,кто жарил шашлык в мае?янелох-бонэвтик!
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21.10.2022 08:14 Ответить
так, Світ має превентивно реагувати, звісно якщо не хоче пр..ти.
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22.10.2022 19:05 Ответить
Захід тобі нічого не винен після того як ти здав південь України кацапам.
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20.10.2022 22:39 Ответить
викинь методічку достали вже-якби не здали південь то враження і війни би не було якби не жарив шашлику і приготувались то взагалі не напали коли вже напали з півночі прогнали донбас відвоювали а з криму вони не полізли би і смирились що там ваш південь ну нвяк фортеця ок раз так не нападатимо і тут війна завкнчилась але крим в росіїї залишився
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20.10.2022 22:47 Ответить
ОП на роботу набирає дятелів малограмотних, та ще й недоумкуватих!...
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20.10.2022 23:13 Ответить
Тобі відомо що існують крапки та коми? До речі, а де зараз Крим?
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20.10.2022 23:22 Ответить
на крапки та коми не вистачає часу, бо треба працювати на ОП
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21.10.2022 01:11 Ответить
Ребята,с ваших слов у вас шмаркля здала часть страны кацапам!посадите его на парашу!
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21.10.2022 08:16 Ответить
йому Захід нічого не винен, а собі, своїм громадянам?
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22.10.2022 19:06 Ответить
Самое печальное, что весь мир знает об этих страшных планах, которые приведут к гибели сотен тысяч людей. И выражает при этом озабоченности и обеспокоенности.
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20.10.2022 22:40 Ответить
сейчас Столтенберг выступит и скажет, нет не угрозы мордору, а предупредит чтоб на нато кацапы не думали нападать, и скажет типа то, что он повторял не раз, если россия посмеет пусть знает мы будем защищать каждый дюйм натовской земли
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20.10.2022 22:51 Ответить
«Самое печальное», что мир видит некую мышиную возню ( попытки критики руководства Украины) в тяжелейший период войны.

Когда Украина должна быть единой. Без этого победы не будет.

Враг силён и опасен. Расслабляться пока Нет полной победы Украины- нельзя.

Разом до Перемоги.

А Уже после Победы, будет проведён разбор полетов: кто, что, когда и как..
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20.10.2022 23:02 Ответить
Позно, о единстве нужно біло думать в 2018 и ранее. Сейчас пожинаем плоды лжи и продажности
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20.10.2022 23:37 Ответить
Лучше поздно, чем никогда.

раше - 3.14 zda.

победа будет за Украиной
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20.10.2022 23:45 Ответить
"Мишина возня" якраз відбувається в ОПі шляхом недолугих відосіків, звинувачень західних союзників в недостатній допомозі, недоречних заяв арачмонії подляка данілова та інших. Вони що ? Весь західний світ за дурників приймають? Ось через півроку направили запит на екстрадицію втікача генерала СБУ наумова. І так у всіх питаннях робота владної верхівки відзачається некомпетентністю і дилетантизмом. І це в кращому випадку...
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20.10.2022 23:49 Ответить
Петя, не голоси « усе пропало». Оставь это Тимошенке.

(кстати , а куда вона заховалась?).

Все просто и понятно:

1. Путлер требует снятия « Киевского режима».

Для чего? Для победы над Украиной.

2. Как сейчас «отозовутся» Украине Публичная критика власти?
Только негативно.

Никто не выступает адвокатом Ермака и других.

Но главное для нас сейчас одно- Победа.
Победа и ещё раз Победа.

Так шо Петя, повремени...
Придет время для публичных разборок.
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21.10.2022 01:22 Ответить
Відповідаю коротко: 1.Мені якось по-цимбалах що там вимагає *****. 2.Відносно публічної критики влади- в березні-квітні візити західних лідерів в Київ хіба не були скритою критикою влади на фоні стамбульського договорняка?( Вишенькою на торті є несподіваний візит Бориса Джонсона). Справедлива критика ще нікому адекватному не шкодила.3.Якщо ти не є адвокатом єрмака та інших спікерів ОПи, то хто гарантує що вони надалі не здійснюватимуть шкідливих для захисту України дій? Адже скоєне і не наказане зло породжує відчуття безкарності. 4. Я десь заперечував прагнення розгрому мордору? Але якою ціною буде Перемога при наявнотсі в вищих ешалонах влади "*************" і "сліпців" в кращому випадку....
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21.10.2022 07:44 Ответить
якщо кацапи рвонуть дамбу - це як собі вистрілять в коліно.
По-перше, то зовсім не страшна Запорізька ГЕС, там широченна дамба, якій є куди розлитись без значних руйнувань і жертв.
По-друге, тоді канал у Крим всьо.
Ну і по-третє, нарешті зійде непотрібне Каховське водосховище і знову вирине на поверхню наш козацький Великий Луг.
Тож хай рвуть, а ми подивимось...
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20.10.2022 23:07 Ответить
Мєни б Ваш оптимізм
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21.10.2022 00:38 Ответить
Блин, моя мечта - снова увидеть, хоть на смертном одре, запорожские плавни!
Путин уже сделал одно доброе дело - помог нам стать украинцами как нацией!
И мог бы сделать еще одно - помочь нам возродить Дніпро могучий,шоб поніс він в Чорне море кров чужую!
Отоді я все покину і полину...
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21.10.2022 08:48 Ответить
Тому й висловлює занепокоєння та стурбованість, що загинуть не жителі Європи.
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21.10.2022 00:36 Ответить
А ти мав превентивно реагувати на неодноразові заклики США щодо повномасштабного вторгнення. І що? Гарант Конституції ***...
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20.10.2022 22:41 Ответить
правильно, тим більше що на відміну від сраного лукашенка, ми дійсно можемо показати звідки на нас напали.
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20.10.2022 22:42 Ответить
Потрібно було реагувати на загрозу ще у минулому році, та готуватися до всіх можливих сценаріїв.Натомість ми мали ось це у 2021 і те ж саме було анонсовано вже у січні 2022 де у зверненні до народу Зеленський запропонував думати не про війну, а про шашлики..
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20.10.2022 22:46 Ответить
Ну как-то вот так реагировать... Зелефилы до сих пор от бомбежек отгребают...
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20.10.2022 22:46 Ответить
Зелефилы щасливы! Если бы не Зеленский, то Парашенка обязательно бы их заставил танцевать под дудку НАТе
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20.10.2022 23:19 Ответить
Ну яб в це і не вірив, самі себе затоплять правобережя вище, плюс вода в крім відміниться назовсім. Хз хз
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20.10.2022 23:00 Ответить
Спочатку буде підірвано рашистам Каховську ГЕС, а потім світова спільнота можливо почне потроху чухатися. Сумно усе це...
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20.10.2022 23:01 Ответить
Це тільки боневтік "нікамунічєвонєдолжен".
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20.10.2022 23:15 Ответить
Оксана, « сумно» что мы все «допустили» эту войну.

Что не завалили «русский мир» В Украине ещё в 2014. А слушали Медведчуков, рабиновичей, Шуфричей и прочих подстилок Кремля.

Что Украина не выступила единым неприступным бастионом, где каждый гражданин был готов рвать на части кацапов голыми руками.

Как это делают сейчас патриоты на фронте.

Украина платит кровью за свою свободу и независимость.

Этот путь к свободе прошли многие страны мира. Пройдёт и Украина
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20.10.2022 23:15 Ответить
Можна питання до тих, хто в темі.

Що нам реально загрожує, якщо цю дамбу підірвуть?

я не розуміюся на тих перепадах води, наскільки все буде не добре?
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20.10.2022 23:28 Ответить
Річка вийде з берегів приблизно на 5 км а рівень води підніметься на 4 метри, 3 доби на те щоб зійшла вода і висота першої хвилі до 2 метри. Інформація з інтернету
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21.10.2022 02:29 Ответить
Глубина Каховского "моря" в пределах 0,6 - 1,0 метр, за исключением судоходного канала - рыба там не может жить нормальная в летнюю жару.
Стоимости электроэнергии от Каховской ГЭС, я думаю, с натягом хватает Суркису с Григоришиным & Со на утренне кофе для своих шестерок в Грушевскго и директору ГЭМ на скромное содержание любовницы и флакон разливных французских духов секретарше на 8 Марта.
Молю Бога, шоб москали таки до этого додумались и надеюсь, шо у прибрежного населения Херсонской области имеются дома резиновые сапоги.
Ну, а рис в Крыму, как и мак, 8 лет не родил, а голода в Украине не было!
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21.10.2022 09:00 Ответить
Саме так. Цінність Великого Лугу набагато більша і в рази перекриває "доходи" від ГЕС. До речі. Я там трохи так прораховував - щодо Криму, то якщо дуже припече туди воду можна дати саме з Запорізького водосховища. Так там треба трохи більше зробити каналів, але звідти б вода могла легко іти своїм ходом без підйому насосами, як зараз. Системи канали-віадуки винайдені тисячі років, а совок чомусь зробив водопостачання Криму саме так, через гепу
Ну в мене взагалі там сумашечша ідея є - через Манич воду в Каспій своїм ходом - максимально де треба прорити - це з десяток кілометрів глибину до 20 м... Можна було б і рівень Каспію тримати потрібен і короблям гарний хід в Каспій. Ех, а совки зробили Цимлянське водосховище і купу шлюзів
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21.10.2022 14:56 Ответить
За день 2 области потеряли и до сих пор крайних нет.У нас вообще войска были в этих областях?Практически нигде н было оказано сопротивление,прошли как на параде.
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20.10.2022 23:34 Ответить
Ну а шо, до 21 лютого був наказ зверху вивести війська ЗСУ від кордонів з Кримом і від Харкова.
Добре що Залужний не послухався і не відвів 92 бригаду від Харкова.
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21.10.2022 00:43 Ответить
«Сумно», что мы не остановили « русский мир» в Украине ещё в 2014.

Меньше бы вреда принесли медведчуки, мураевы, шуфричи.

Но лучше поздно, чем никогда.
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20.10.2022 23:38 Ответить
Ray

@Ray_net_ua

Всех удивляла ненависть россиян к Бандере, о котором они ничего не знали. Война дала ответ: Россияне ненавидели не Бандеру, а украинцев за храбрость, ум, здоровье, богатство и свободу. Россияне всегда были жалкими завистливыми рабами, а ненависть к Бандере была для маскировки.
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20.10.2022 23:49 Ответить
Вова годі, Захід вже звик до твоїх завивань, гірше коли він взагалі на них перестане реагувати.
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21.10.2022 00:40 Ответить
Всіх уже втомили його безкінечні тупорилі відосіки!
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21.10.2022 02:17 Ответить
Все намного проще. Под прикрытием эвакуирующихся (добровольно депортированных) происходит боепитание войск РФ на правом берегу и перекидывание техники и личного состава. Когда отведут войска на 40 км от устья Днепра - тогда будут взрывать, а так, Вовчик, жарь шашлыки
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21.10.2022 01:14 Ответить
Русский алкаш, а шо ты забеспокоился про Украину, про шашлыки?

Ты, это... иду по курсу русского военного корабля.

пока не поздно...
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21.10.2022 01:25 Ответить
Ублюдок, щоб ти здох! Якщо кацапи тебе завалять то я буду радий! Це ж ти здав південь!
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21.10.2022 02:16 Ответить
Парадокс, ***** в бункері сидить, і це гундосить з бункера.
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21.10.2022 04:41 Ответить
также як і ти чучело "привентивно" положило болтяру на підготовку до війни? це якби піаніст Байдену позвонив - "там міна на гес, взрив, бабах, вода - горе, памагі" а він у відповідь - та ну, перестань, не нагнетай паніку, нічого не буде і взагалі, у нас на носу різдвяні "шашлики".

у тебе Є гроші дятел, піди КУПИ або ЗАМОВ те що нам потрібно, тобі ніхто нічого не винен чмо і санкцій на нас не накладали, як вже воно *******...
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21.10.2022 05:45 Ответить
Андрей, держи член бодрей !

» тебя уже заэбало»? Однако рано ты втомився.

Впереди ещё работы- непочатый край :

добить *****,
получить с него репарации,
страну отстроить,
навести порядок в Украине.

Само оно все с неба не упадёт
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21.10.2022 06:29 Ответить
А отстраивать начнут с дорог, шоб навести порядок, т.е. ударить автопробегом по порохоботству и врагам Ермака.
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21.10.2022 09:34 Ответить
Невже про Каховську ГЕС нічого не було написано в Оманських домовленностях ?
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21.10.2022 07:36 Ответить
Нарколог, психіатр, поліграф, після цього найвищі державні посади. Повноваження президента - церемоніальні, керує країною уряд, вибраний в парламенті коаліцією, тобто більшістю, якщо не вдається, перевибори. Світова і українська практика показала, слабкий президент - маріонетка, сильний - диктатор, принаймні прагне бути.
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21.10.2022 10:52 Ответить
По "законам" РФ принятым Госдурой Херсонская область является "территорией" РФ, а ее жители,как сказал Путин являются "гражданами РФ". Подрывом Каховской плотины Путин и его банда убьет сразу 100000"граждан России" и оправдать это страшное злодеяние перед народом РФ и миром будет абсолютно нечем. Украина никак не может взорвать плотину, потому что она ее сейчас не контролирует, а других средств (ракеты и прочее) у нее нет. Полностью контролируют плотину военные РФ, ставшие террористами, и только они могут ее взорвать по приказу главного террориста нашей планеты товарища Путина. Это еще раз доказывает, что главной целью войны РФ в Украине является уничтожение украинского народа и украинского государства, захват территорий и рабов.
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21.10.2022 17:10 Ответить
ЗЕпрезерватив!!!
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21.10.2022 22:32 Ответить
 
 