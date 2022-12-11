"Он уже третий раз женат - первые, вторые жены - все пособия получают": бывшие жены оккупантов устраивают скандалы из-за выплат, - перехват ГУР. АУДИО

В России родственники оккупантов хотят получить максимальную выгоду. В частности, бывшие жены российских оккупантов устраивают скандалы из-за денежных выплат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на перехват разговора российского оккупанта с женой, обнародованного Главным управлением разведки Минобороны Украины.

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Российский оккупант говорит жене, что он находится в Херсонской области и жалуется, что "война никогда не закончится".

В ответ жена рассказывает своему мужу, что их сыну оформили выплату в размере 50 тысяч рублей.

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"Я пошла оформлять эти 50 тысяч. Там скандал в соцзащите. Приперлись первые жены, у кого дети там, он уже третий раз женат. Приперлись первые, вторые жены - все на детей получают эту помощь, ругаются там", - добавляет она.

Также в телефонном разговоре женщина вспоминает вторую волну мобилизации, которая может начаться в январе-феврале 2023 года. В ответ оккупант отмечает, что "все может быть и народу не хватает".