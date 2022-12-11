"Он уже третий раз женат - первые, вторые жены - все пособия получают": бывшие жены оккупантов устраивают скандалы из-за выплат, - перехват ГУР. АУДИО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В России родственники оккупантов хотят получить максимальную выгоду. В частности, бывшие жены российских оккупантов устраивают скандалы из-за денежных выплат.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на перехват разговора российского оккупанта с женой, обнародованного Главным управлением разведки Минобороны Украины.
Российский оккупант говорит жене, что он находится в Херсонской области и жалуется, что "война никогда не закончится".
В ответ жена рассказывает своему мужу, что их сыну оформили выплату в размере 50 тысяч рублей.
"Я пошла оформлять эти 50 тысяч. Там скандал в соцзащите. Приперлись первые жены, у кого дети там, он уже третий раз женат. Приперлись первые, вторые жены - все на детей получают эту помощь, ругаются там", - добавляет она.
Также в телефонном разговоре женщина вспоминает вторую волну мобилизации, которая может начаться в январе-феврале 2023 года. В ответ оккупант отмечает, что "все может быть и народу не хватает".
Пожалуйста, подождите...
больше сдадут - больше получат...!!!
свиноцабаки всю свою историю ненавидят украинцев...!!\это не расписывая за что...!\
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З5 тысяч - это не считая мелких заводов и предприятий.... страна лишалась по 9,6 завода каждый день с 2005 года. Да никакой Гитлер не мог уничтожать с такой интенсивностью нашу промышленность, как это смог сделать Путин за последние 10 лет...
Число работающих на селе - 1,17 млн. человек (за 20 лет сократилась в 5 раз)."
Кожному окупанту платити Росія звісно не буде бо гроші йдуть на закупівлю зброї а не на виплати.
"Повезло ей, привалило счастье вдруг,
Повезло одной на три села вокруг.
Повезло ей, повезло ей, повезло,
Повезло ей, повезло ей, повезло,
Повезло ей, повезло ей, повезло:
Аж две "лады" воротилися в село."