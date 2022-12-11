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армия РФ (15319) война (46523) разведка (3997) перехват (319)

"Он уже третий раз женат - первые, вторые жены - все пособия получают": бывшие жены оккупантов устраивают скандалы из-за выплат, - перехват ГУР. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В России родственники оккупантов хотят получить максимальную выгоду. В частности, бывшие жены российских оккупантов устраивают скандалы из-за денежных выплат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на перехват разговора российского оккупанта с женой, обнародованного Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Российский оккупант говорит жене, что он находится в Херсонской области и жалуется, что "война никогда не закончится".

В ответ жена рассказывает своему мужу, что их сыну оформили выплату в размере 50 тысяч рублей.

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"Я пошла оформлять эти 50 тысяч. Там скандал в соцзащите. Приперлись первые жены, у кого дети там, он уже третий раз женат. Приперлись первые, вторые жены - все на детей получают эту помощь, ругаются там", - добавляет она.

Также в телефонном разговоре женщина вспоминает вторую волну мобилизации, которая может начаться в январе-феврале 2023 года. В ответ оккупант отмечает, что "все может быть и народу не хватает".
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Топ комментарии
+11
лапті будуть а не лада.
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11.12.2022 19:47
+10
сейчас война уже идёт за бампер...!!!
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11.12.2022 19:40
+10
я с тобой не согласен...!
свиноцабаки всю свою историю ненавидят украинцев...!!\это не расписывая за что...!\
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11.12.2022 19:43
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лапті будуть а не лада.
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11.12.2022 19:47 Ответить
склеїть
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11.12.2022 20:37 Ответить
в чём вопрос...? пусть ********* сразу записывают на мобилизацию...!!!
больше сдадут - больше получат...!!!
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11.12.2022 19:35 Ответить
В том-то и дело, что сначала баранов в провинции довели до нищеты, а теперь за дурные нефтегазовые денежки отправляют стадами на убой, надеясь закидать количеством. А народ то и не сильно сопротивляется, надеясь заработать и в итоге вся история рискует затянутся надолго
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11.12.2022 19:40 Ответить
я с тобой не согласен...!
свиноцабаки всю свою историю ненавидят украинцев...!!\это не расписывая за что...!\
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11.12.2022 19:43 Ответить
"квадратні на круглих будуть йти за те, що ті рівні, як їх не крути", ось за що.
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12.12.2022 01:34 Ответить
"Эффективный менеджмент путинизма - более 35 000 закрытых завода с 2005 года.
(
З5 тысяч - это не считая мелких заводов и предприятий.... страна лишалась по 9,6 завода каждый день с 2005 года. Да никакой Гитлер не мог уничтожать с такой интенсивностью нашу промышленность, как это смог сделать Путин за последние 10 лет...

Число работающих на селе - 1,17 млн. человек (за 20 лет сократилась в 5 раз)."
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11.12.2022 20:06 Ответить
Деруться за головний приз білу Ладу.
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11.12.2022 19:36 Ответить
сейчас война уже идёт за бампер...!!!
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11.12.2022 19:40 Ответить
Пусть сначала докажут , шо его зажмурили... Там же передвижные "освенцимы" следы заметают.
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11.12.2022 20:02 Ответить
Тепер я це знаю,а нах.й воно мені?
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11.12.2022 19:38 Ответить
Не ругайтесь. Если быстро хотите получить белую ладу и компенсацию а своего мужа то быстрее сдайте координаты где он находится ВСУ
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11.12.2022 19:41 Ответить
Але чи виплатять їм ці 50 тисяч? В грн це 29 тис.
Кожному окупанту платити Росія звісно не буде бо гроші йдуть на закупівлю зброї а не на виплати.
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11.12.2022 19:44 Ответить
во бабе той которая "два сына провожаю, на позитиве" попёрло )) будет радостей, как в совковой "пестне о ладах", которую и сегодня на своих концертах традиционно кабздох наяривает. тоже на позитиве ))
"Повезло ей, привалило счастье вдруг,
Повезло одной на три села вокруг.
Повезло ей, повезло ей, повезло,
Повезло ей, повезло ей, повезло,
Повезло ей, повезло ей, повезло:
Аж две "лады" воротилися в село."
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11.12.2022 19:58 Ответить
Бг-г-г-г...Три жены не могут жмура поделить... Вот ента паа нашенски- паа-кацапски... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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11.12.2022 20:00 Ответить
А нам как-то пофиг, шо у вас на кааздабаде деется... Еще бы мур до небес и ров с крокодилами, чтобы еще и не видеть ваш ягелеядный запоребрик.
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11.12.2022 20:25 Ответить
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11.12.2022 20:49 Ответить
Навіщо це сміття друкувати?
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11.12.2022 20:53 Ответить
Тут більше половини "доброжелателей" із-за поребрика. Хай читають і слухають.
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12.12.2022 09:33 Ответить
"Всё, давай, да". В Ладу скорее превращайся, что мне эти 50 тыр ...
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11.12.2022 20:57 Ответить
Відправ сина з другою хвилею чмобілізації, і весною він проросте в одному скотомогильнику з батьком. І за гробовими двічі їздити не треба. Дуже зручно та надійно
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11.12.2022 21:47 Ответить
Завтра Артема сожрут голодные собаки , обоссранного под забором , от взрыва гранаты в заднем проходе .
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11.12.2022 22:25 Ответить
Вот зачем рассказал чем это закончится! Теперь смотреть не интересно....
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12.12.2022 13:44 Ответить
Артьом, какой-то ты ваще неудачный. Сраные 50к и то за тебя не дали. Давай, хоть на жигули сыну заработай
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11.12.2022 23:27 Ответить
Делят шкуру неубитого мобика
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12.12.2022 09:47 Ответить
 
 