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Оккупанты обстреляли из огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" поселок Новоселовское на Луганщине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Оккупанты обстреляли поселок Новоселовское в Луганской области термобарическими снарядами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись обстрела населенного пункта системой ТОС-1А "Солнцепек", использующей такие заряды, опубликована в соцсетях.

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Топ комментарии
+12
яка к чорту мать "отвєтка"? це ми маємо право мститися, бо вони на нас напали і знищують наш народ, а кацапи мають право тільки здихати, якщо вчасно до полону не здалися.
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12.12.2022 09:31
+8
Треба розробити та налагодити виробництво власних тбс, щоб ефективніше кацапів смажити.
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12.12.2022 09:16
+8
ответка "высокоточным" "солнцепёком" за ночной удар по общаге в Сватово.
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12.12.2022 09:27
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Треба розробити та налагодити виробництво власних тбс, щоб ефективніше кацапів смажити.
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12.12.2022 09:16 Ответить
РПВ-16.
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12.12.2022 10:03 Ответить
Не пукалку, а такий, щоб добряче ******* по кацапах.
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12.12.2022 10:08 Ответить
А у вас є самогубці в розрахунок РСЗВ з дальністю стрільби до 6 км?
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12.12.2022 10:12 Ответить
Как раз хотел написать.Это кацапам очень повезло,что наши не засекли тос.Они опасней для тех,кто стреляет,примерно как в бой прихватить канистру бензина.
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12.12.2022 10:40 Ответить
Черти.
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12.12.2022 09:24 Ответить
ответка "высокоточным" "солнцепёком" за ночной удар по общаге в Сватово.
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12.12.2022 09:27 Ответить
яка к чорту мать "отвєтка"? це ми маємо право мститися, бо вони на нас напали і знищують наш народ, а кацапи мають право тільки здихати, якщо вчасно до полону не здалися.
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12.12.2022 09:31 Ответить
кацапы про наши права у нас не спрашивают.
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12.12.2022 09:37 Ответить
Сто км від кордону з мордором не повинні жити люди....хіба що розпадеться помийка...
Людей переселити,побудувати ******* будиночки,як у Европі.
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12.12.2022 09:30 Ответить
******* будиночки як в Європі...якщо людина мала свій власний будинок, скоріше за все захоче і далі мати свій дім і свою землю. А потім знаєте же як у нас на будівництві олігархи захочуть нагрітися, побудують хрущовки, та ще й будуватимуть китайці з гівна і палок але за офігенські гроші, або шкуродерні проценти, бо китайці можуть захотіти тут "інвестувати", ось тільки там де вони інвестують, звідтам вони вже нейдуть, то така сарана що ну. Ні, най краще рашка розвалюється, вичерпали терпіння і людське і Боже.
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12.12.2022 09:35 Ответить
Самое ужасное что человек рождается на планете где каждый квадратный метр земли уже кому-то принадлежит. Либо государству, либо тем кто эту землю купил. Человек должен сначала заработать, купить землю (очень дорого) потом платить за нее налоги, просто потому что живешь на ней. То есть человек обречен рабски трудиться за право жить на этой планете с самого рождения.
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12.12.2022 09:48 Ответить
Так. Кількість людей на планеті збільшується, а площа землі - ні.
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12.12.2022 10:26 Ответить
Землі в Україні достатньо:
600 тис.кв.км. на 40 млн.населення.
Для порівняння: в Італії - 300 тис.кв.км.
на 60 млн.населення.
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12.12.2022 14:48 Ответить
з яких це щєй ми на своїй землі не повинні жити? Вірне вирішення проблеми - "Сто км від кордону з мордором не повинні жити кацапи"
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12.12.2022 09:46 Ответить
А Кричали путін помогі а типер уже цього маразматіка ніхто не кличе
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12.12.2022 09:44 Ответить
Maryna Solska e862e0af Будуйте самі , але пам'ятаєте , що це дуже важко
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12.12.2022 10:00 Ответить
 
 