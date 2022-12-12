Оккупанты обстреляли из огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" поселок Новоселовское на Луганщине. ВИДЕО

Оккупанты обстреляли поселок Новоселовское в Луганской области термобарическими снарядами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись обстрела населенного пункта системой ТОС-1А "Солнцепек", использующей такие заряды, опубликована в соцсетях.

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