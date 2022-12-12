Тела ликвидированной группы российских оккупантов. ВИДЕО 18+

Украинские бойцы опубликовали видеозапись, на которой сняты тела уничтоженной группы российских оккупантов. Внимание! Не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны тела, по меньшей мере, шести ликвидированных захватчиков.

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