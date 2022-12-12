Тела ликвидированной группы российских оккупантов. ВИДЕО 18+
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские бойцы опубликовали видеозапись, на которой сняты тела уничтоженной группы российских оккупантов. Внимание! Не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны тела, по меньшей мере, шести ликвидированных захватчиков.
Внимание! Ненормативная лексика!
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+77 Zemer
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+32 Вадим Думи
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дуже чемно говоре хлопець
https://www.youtube.com/watch?v=waLXB0wlIJs
🦍🦍🦍☠️☠️☠️
https://www.youtube.com/watch?v=b74LbIOduSw&t=58s
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Дякуємо ЗСУ!!!
The hunter has became the hunted, как говорять американци...охотник стали жертвою....
А я парни-ишка лет 17-20-30- 48
Лежу с оторванной ногой,
челюсть рядом,
зубы сбоку,
Нос в оторваных руках!