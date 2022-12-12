Украинские воины затрофеили вражеский танк. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские воины захватили российский танк в исправном состоянии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, один из бойцов похвастался трофеем и опубликовал видеозапись, на которой снят российский танк.
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