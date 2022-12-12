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Украинские воины затрофеили вражеский танк. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские воины захватили российский танк в исправном состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из бойцов похвастался трофеем и опубликовал видеозапись, на которой снят российский танк.
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12.12.2022 10:06 Ответить
Вчора -24 танки у орків і получається мінімум +1 у нас ))
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12.12.2022 10:14 Ответить
воїну і коментатору браво
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12.12.2022 10:21 Ответить
Ленд ліз працює.
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12.12.2022 10:25 Ответить
Собаки сутулі, а вірно назвав, це як шакали, ходять і бояться.
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12.12.2022 10:26 Ответить
Леопардов добавилось. Оно и хорошо, не надо у немцев клянчить
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12.12.2022 10:41 Ответить
не перше відео де трофейний танк без динамічного захисту, "друга" армія в світі б..я
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12.12.2022 10:47 Ответить
В доброиу хозайстві пригодиться.
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12.12.2022 15:48 Ответить
 
 