Боевая работа украинского снайпера в Бахмуте. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети опубликована видеозапись с фрагментом работы украинского снайпера в Бахмуте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи видно, как боец ведет наблюдение, меняет позицию, выбирает новую и производит выстрелы.
Топ комментарии
+12 Александр Иванов 29ff5b68
показать весь комментарий12.12.2022 11:27
+12 Валентина Саюн c856325a
показать весь комментарий12.12.2022 11:53
+11 KosAn30 JT26
показать весь комментарий12.12.2022 11:55
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Ці вуличні бої нагадали Сіверодонецьк.