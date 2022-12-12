РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15829 посетителей онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
22 464 20
война (46523) снайперы (437) Бахмут (Артемовск) (1528)

Боевая работа украинского снайпера в Бахмуте. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликована видеозапись с фрагментом работы украинского снайпера в Бахмуте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи видно, как боец ведет наблюдение, меняет позицию, выбирает новую и производит выстрелы.

Читайте также: Снайпер тремя выстрелами спасает зайца от оккупантов, охотившихся на него с гранатами. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Хлопці будьте обережні, на білому вікні не слід обматувати гвинтівку темною ганчіркою, і перелазити по балконах ззовні а не через кімнату, і тим паче строчити зі снайперської гвинтівки як з кулемета, повірьтє нам з диванів дуже це гарно видно.
показать весь комментарий
12.12.2022 11:27
+12
Провулок Першотравневий і вкл. Лумумби це ще не весь Бахмут. Там ситуація зиінюється кожну хвилину і не потрібно подавати як факт,що Бахмут уже не бореться. З травня місяця просунулися орки на 180 метрів у Бахмуті
показать весь комментарий
12.12.2022 11:53
+11
тю,так они с северной стороны еще пару месяцев назад пару домов заняли и дальше глухо,как будто єто новая для когото инфа.
показать весь комментарий
12.12.2022 11:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хлопці будьте обережні, на білому вікні не слід обматувати гвинтівку темною ганчіркою, і перелазити по балконах ззовні а не через кімнату, і тим паче строчити зі снайперської гвинтівки як з кулемета, повірьтє нам з диванів дуже це гарно видно.
показать весь комментарий
12.12.2022 11:27 Ответить
Тому снайперу ще в школу ходити, підставляє себе... Бережи його Боже
показать весь комментарий
12.12.2022 12:41 Ответить
не то что ты с дивана
показать весь комментарий
12.12.2022 20:42 Ответить
снайпер, как и вася иванов, который попал струей в унитаз...
показать весь комментарий
12.12.2022 20:45 Ответить
а ты я вижу опытен в снайперском деле, ложкой в рот ещё можешь попасть...
показать весь комментарий
12.12.2022 20:47 Ответить
Тебе, легко.
показать весь комментарий
12.12.2022 22:31 Ответить
Нажаль, ворог вже у Бахмуті, веде обстріл позицій українців у житлових будинках.
Ці вуличні бої нагадали Сіверодонецьк.
показать весь комментарий
12.12.2022 11:47 Ответить
Провулок Першотравневий і вкл. Лумумби це ще не весь Бахмут. Там ситуація зиінюється кожну хвилину і не потрібно подавати як факт,що Бахмут уже не бореться. З травня місяця просунулися орки на 180 метрів у Бахмуті
показать весь комментарий
12.12.2022 11:53 Ответить
Ну,орки і по Києву каталися.
показать весь комментарий
12.12.2022 12:09 Ответить
Виходить, що йдуть вуличні бої. Зайшла орда до міста. Там їх і похоронять.
показать весь комментарий
12.12.2022 11:49 Ответить
тю,так они с северной стороны еще пару месяцев назад пару домов заняли и дальше глухо,как будто єто новая для когото инфа.
показать весь комментарий
12.12.2022 11:55 Ответить
Дякую, я цього не знав.
показать весь комментарий
12.12.2022 11:57 Ответить
Ці відео з не перевірених ресурсів не потрібно видавати за реальність,бо дуже часто не має підтвердження, що так і є. Згадайте міст і як під мостом везуть на возику пораненого. Бахмут має усе для оборони і наступу.
показать весь комментарий
12.12.2022 11:59 Ответить
Питання профана: а що це нормально для снайпера з такою швидкістю випускати кулі та чи снайперська це гвинтівка?
показать весь комментарий
12.12.2022 12:15 Ответить
Це нормально, тому що він марксмен. Гвинтівка UAR-10
показать весь комментарий
12.12.2022 14:24 Ответить
Это паливо.
показать весь комментарий
12.12.2022 12:16 Ответить
Братикі заберіть у нього гвинтівку, доки він ще живий і відправте його на кухню
показать весь комментарий
12.12.2022 12:38 Ответить
Мочи пидоров.
показать весь комментарий
12.12.2022 13:14 Ответить
Друзі,уявіть якби це була ваша квартира,на яку ви все життя працювали...Квартири арестовічей резнікових жданових ліз богуцкіх тімошенков не в такому стані,а в нормальному
показать весь комментарий
12.12.2022 20:18 Ответить
 
 