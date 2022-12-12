Боевая работа украинского снайпера в Бахмуте. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись с фрагментом работы украинского снайпера в Бахмуте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи видно, как боец ведет наблюдение, меняет позицию, выбирает новую и производит выстрелы.

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