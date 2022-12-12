Оккупанты копают окопы на крымских пляжах. ВИДЕО

Российские оккупанты начали копать окопы на крымских пляжах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись окопа на одном из пляжей.

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Автор публикации утверждает, что речь идет об оборонных сооружениях в поселке Черноморское на берегу Каркинитского залива.



