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Оккупанты копают окопы на крымских пляжах. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Российские оккупанты начали копать окопы на крымских пляжах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись окопа на одном из пляжей.

Автор публикации утверждает, что речь идет об оборонных сооружениях в поселке Черноморское на берегу Каркинитского залива.

Оккупанты копают окопы на крымских пляжах 01
Оккупанты копают окопы на крымских пляжах 02
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Топ комментарии
+25
запахло камнями с неба......
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12.12.2022 10:52
+25
гарний шторм в ночі і потонуть як пацюки
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12.12.2022 10:52
+23
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12.12.2022 10:54
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Тренуються рити могили.
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12.12.2022 10:52 Ответить
Засрали уже весь Крым ублюдки
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12.12.2022 13:07 Ответить
запахло камнями с неба......
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12.12.2022 10:52 Ответить
гарний шторм в ночі і потонуть як пацюки
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12.12.2022 10:52 Ответить
Та да - там волни на 200 - 300 метрів все заливають. Дебіли. Але хай риють і далі.
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12.12.2022 11:37 Ответить
Може оч крабiв наловлять..
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12.12.2022 13:11 Ответить
Так трєвожна-навєрна шота случілась шота праізашло...
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12.12.2022 10:52 Ответить
Даже якось не по домашьному, мабуть треба їм валити з Українського Криму!
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12.12.2022 11:32 Ответить
И диривянный домик не паможет.
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12.12.2022 15:22 Ответить
Готовятся к отражению морского десанта?
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12.12.2022 10:52 Ответить
к войне с саламандрами.
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12.12.2022 10:54 Ответить
Чапек схвалює
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12.12.2022 10:58 Ответить
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12.12.2022 10:54 Ответить
Так душевно, по-домашнєму....
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12.12.2022 10:56 Ответить
первый потядочный шторм и фсе в труху
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12.12.2022 10:57 Ответить
Я так понимаю, на такую "родную говень" крысчане рассчитывали вместо лёгкой рубки бабла в курортный сезон. Нормальный бизнес -план👍
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12.12.2022 10:57 Ответить
У кацапов нравится когда всё включено. Теперь можно воевать прямо в пляже. Они же этого хотели.
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12.12.2022 14:33 Ответить
дельфинов боятся. и правильно делают - таких зверств даже дельфины им не просят.
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12.12.2022 10:58 Ответить
Это не окопы, это могилы!
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12.12.2022 11:03 Ответить
Одноразовi сральники...
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12.12.2022 13:13 Ответить
Нарешті дочекались.
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12.12.2022 11:05 Ответить
Треба рашистам нагадати, що саме на пляжах рити окопи не має сенсу, це знає будь яка дитина яка колись на пляжах будувала замки з піску, бо на рівні моря там вода і викопана яма розм'якає та починає сама в себе обрушуватись. А якщо туди залізе людина, то має шанс затонути у цій ямі провалившись у розм'яклий пісок, який стане її могилою! Це не більше ніж пропагандиська акція залякування місцевих заради схильності йти до лав окупаційних військ, та й пісок рити легше аніж землю!
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12.12.2022 11:05 Ответить
Если сравнить Крым и с хорватским островом Брач,где в год отдыхает около 3 млн.человек со всего Мира,то это небо и Земля..., Нищеброды Крыма в полной Дупе...😝🤣одни военные базы ,склады и прочий мавзолейный Металлолом...☠️😝🦍🤣🤣всисаюзная здравница превращена в сарай для Скота
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12.12.2022 11:06 Ответить
Був я з родиною на острові Брач. Дуже класне місце. Не так жарко, як в Анталії влітку, і люди класні. Майже все розуміють українською.
І кухня схожа на нашу, ну м'ясна, а не морепродукти.
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12.12.2022 11:56 Ответить
Кіно в німці....вроді їх ці окопи врятують от Хаймарсів....
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12.12.2022 11:14 Ответить
Окупанти риють окопи на кримських пляжах...? То один з активних МОБИЛИЗАЦИЙНИХ прийомів підвищити в обивателя градус небезпеки, безпоротно направити громадську думку в "єдино правильному" напрямку - другого вихо нєт, враг коварний, наступаєт, "за нами Москва"... Чи може Украна здійстнювати десантні операції на узбережжя? Чи є для цього десантна флотилія ? Підкримка крейсір, підводних човнів ? Риють окопи на пляжах для тотальної мобілізації: спочатку посидіти пару днів в пляжних окпах щоб потім бути відправленими на фронт.
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12.12.2022 11:15 Ответить
Так уютна, па дамашнєму )))
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12.12.2022 11:17 Ответить
Не псуйте пляжі, підараси, нам там ще купатися і засмагати!
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12.12.2022 11:52 Ответить
Наверное, для прокладки отповолоконного кабеля.
Или канализации.
Или распил денег на ненужной работе.
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12.12.2022 12:05 Ответить
Окопи, на плоскому березі за 10 метрів від води. Сирі стіни, вода вже на підлозі. Молодці, так тримати.
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12.12.2022 12:05 Ответить
Плюс песок, который осыпется после первого обстрела, и похоронит ванек забесплатно.
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12.12.2022 17:42 Ответить
Наверное Запад завербовал боевых дельфинов и раков.
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12.12.2022 12:44 Ответить
По-любому курортний сезон 2023 буде гарячим.
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12.12.2022 13:12 Ответить
Курортный сезон в Крыму предлагаю считать открытым.
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12.12.2022 13:17 Ответить
тупость кацаподебилов не имеет границ..
пилите, Шура, они золотые
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12.12.2022 18:11 Ответить
Морячок буде танцюВАТИ в окопi:
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12.12.2022 19:04 Ответить
Ні, не буде, він вже давно на концерті у кабздона.
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13.12.2022 07:11 Ответить
 
 