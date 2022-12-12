Оккупанты копают окопы на крымских пляжах. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Российские оккупанты начали копать окопы на крымских пляжах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись окопа на одном из пляжей.
Автор публикации утверждает, что речь идет об оборонных сооружениях в поселке Черноморское на берегу Каркинитского залива.
Топ комментарии
+25 Артм Воронцов
показать весь комментарий12.12.2022 10:52
+25 Alexey Prus 9f3d4003
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+23 Артур Пирожков 0437828b
показать весь комментарий12.12.2022 10:54
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І кухня схожа на нашу, ну м'ясна, а не морепродукти.
Или канализации.
Или распил денег на ненужной работе.
пилите, Шура, они золотые