Делаем все, чтобы вернуть свет Одесщине, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к гражданам вечером 11 декабря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Владимира Зеленского.

"Продолжаются восстановительные работы на юге нашей страны – делаем все, чтобы вернуть свет Одесщине. По состоянию на это время в Одессе и других городах и районах области удалось частично возобновить поставки. Делаем все, чтобы выйти на максимум возможного в условиях после российских попаданий. Но сейчас Одесский регион – все еще среди тех областей, где больше отключений", - отмечается в сообщении.

Президент отметил: "Киев и область, Львовщина, Винницкая, Тернополь и область, Черновцы и область, Закарпатье, Сумщина, Днепропетровщина – ситуация остается очень сложной. Работаем постоянно с партнерами, чтобы облегчить ее и дать нашим людям больше возможностей, больше электричества".

И еще одно. Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины применены санкции против семи человек. Делаем все для того, чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую могли бы дергать украинское общество.

Спасибо всем, кто защищает наше государство! Спасибо каждому и каждой, кто воюет за Украину! Вечная память всем, чьи жизни унесли российские террористы!".