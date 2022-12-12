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Делаем все, чтобы вернуть свет Одесщине, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к гражданам вечером 11 декабря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Владимира Зеленского.

"Продолжаются восстановительные работы на юге нашей страны – делаем все, чтобы вернуть свет Одесщине. По состоянию на это время в Одессе и других городах и районах области удалось частично возобновить поставки. Делаем все, чтобы выйти на максимум возможного в условиях после российских попаданий. Но сейчас Одесский регион – все еще среди тех областей, где больше отключений", - отмечается в сообщении.

Президент отметил: "Киев и область, Львовщина, Винницкая, Тернополь и область, Черновцы и область, Закарпатье, Сумщина, Днепропетровщина – ситуация остается очень сложной. Работаем постоянно с партнерами, чтобы облегчить ее и дать нашим людям больше возможностей, больше электричества".

И еще одно. Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины применены санкции против семи человек. Делаем все для того, чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую могли бы дергать украинское общество.

Спасибо всем, кто защищает наше государство! Спасибо каждому и каждой, кто воюет за Украину! Вечная память всем, чьи жизни унесли российские террористы!".
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Топ комментарии
+17
Останній Обстріл Одеси спровокував К.Тимошенко Його пост у фб про візит до Одеси Маючи чіткий фотозвіт від своєї "роботи" Росіяни легко вирахують похибку Яка в них була в 1 ракет\обстрілу Більш детальні звіти фсб НЕробить навіть їх агентура ОП-зрадники!
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11.12.2022 22:34
+16

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11.12.2022 22:52
+15
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11.12.2022 22:33
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ось вам...
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11.12.2022 22:32 Ответить
хто це?
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11.12.2022 22:33 Ответить
бюстик Леонида Иллича...\или членина...\
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11.12.2022 22:35 Ответить
это в тему бюстика...?
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12.12.2022 00:01 Ответить
Не дура и сепаратизм аутизм от недоумков Облэнерго имени Ахметки..сегодня дали свет пропал ну скажем так неделя..и вот 14 час дали 5 минут бабах и все бахнул силовой кабель десятка и в ТП и РПС.. через час чудо взяли трубку в уолцентре Облэнерго сообщили им подробно что где и номера домов

.приехали бригада аварийная и ЗАЯВИЛА ЭТО НЕ НАШЕ...А ЧЬЕ *** И РЕМОНТИРОВАТЬ НЕ БУДЕМ НАРОД Взбесился перекрыл им выезд на аварийные я вызвал полицию энергетики удрали была ли полиция не ясно народ сфоткал автомобили аварийки и гос номера двум домам за взятку отремонтировали ...а полтора десятка остались сосать мрак дальше..и да не говорите мне про Россию и Путина..я помню Симона Петлюру.....про московские воши и украинские гнид...у нас пейсатые и татарские и что из них хуже затрудняюсь дать ответ..о тревога прилетала сирена не гундосит света нема
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12.12.2022 00:37 Ответить
ти також вже достатньо зігрівся в лютті своїй до ворогів нації... підписуюсь на стац.лайки.
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12.12.2022 03:33 Ответить
Треба взагалі всю енергетику націоналізувати.
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12.12.2022 08:04 Ответить
ТЫ ХТО?ДИД ПЫХ ХТО!
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11.12.2022 23:27 Ответить
******* kakoi to
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11.12.2022 22:37 Ответить
и зачем я увидел на ночь это идалище из типа бронзы))) косящее под типа бонзу))))....
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11.12.2022 22:37 Ответить
No fucking way, man.....Ну будь ласка, скажи шо это не Боневтик в стиле Св.Володимера Киевского....
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11.12.2022 22:37 Ответить
похож на персонажа из хфильма про 300 спиртанцев...\настоящее название не помню...\
играл главнейшую роль...\сейчас играет роль президента...\
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11.12.2022 22:40 Ответить
Kurwa....
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11.12.2022 22:43 Ответить
ага..Джерар Батлер..а мені сподобався фільм комедія з його участю "Гола правда"
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11.12.2022 22:58 Ответить
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11.12.2022 23:00 Ответить
Дам по ********* этим же ********** при встрече!такова оплата!
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11.12.2022 23:31 Ответить
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12.12.2022 00:04 Ответить
Зделайте вот этот бюст!
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12.12.2022 09:19 Ответить
Величний янелох боневтік…., мабуть уже 44 ..
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11.12.2022 23:09 Ответить
Це за те, що ви не молитесь
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11.12.2022 23:25 Ответить
воистину амбар...!
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12.12.2022 00:02 Ответить
Від свого ідола ***** Боневтік відстає. У ***** вже он і ікона є. ,,Пречистий лік святого *****" називається. А у Янелоха тільки бюстік. Фу!
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11.12.2022 23:30 Ответить
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11.12.2022 23:41 Ответить
Шо, уже є?? Отже ж. Скоро Лохабоневтік будем готувать на помазаніє божоє шоб правив , як ***** - 20 лєт і 2 года.
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12.12.2022 02:19 Ответить
Кто ты, воин?
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12.12.2022 05:00 Ответить
с какой целью интересуешься...?
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12.12.2022 07:52 Ответить
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11.12.2022 22:33 Ответить
сводібівців більше 12к і що? А українців 1 млн? Так що мають право на престол та націоналізувати вкрадене олігархатом? Суди почистити, медицину собі зробити? СБУ проти 5ї колони навострити? ЗП до 1/2 ЕС підняти?

Твій П націоналізує? ВВП/ЗП підійме?

Ніт, уже доказав що проти олігархів не попре а Вкраїну їм зіл'є.
Тому якщо не за гроші, не пропагуй зрадника-жуліка.
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12.12.2022 03:42 Ответить
хто (список) і шо (перелік) ви вже наробили???
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11.12.2022 22:33 Ответить
Останній Обстріл Одеси спровокував К.Тимошенко Його пост у фб про візит до Одеси Маючи чіткий фотозвіт від своєї "роботи" Росіяни легко вирахують похибку Яка в них була в 1 ракет\обстрілу Більш детальні звіти фсб НЕробить навіть їх агентура ОП-зрадники!
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11.12.2022 22:34 Ответить
продовження фото 4 Бібрецький Ніколи не було і от знову В березні Подоляк+Арахамія фоткались на Яворівському полігоні у Львівському навч\центрі Потім росіяни ракетами його розстріляли Бiльше 30 бійців загинуло БлаЗЕні ОП піаряться,працюють наводчиками А на війні вмирає Цвіт Нації
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11.12.2022 22:36 Ответить
Як цей пуцик неголений, Тимошенко, набрид своіми вибриками. Великий державник і політик і права рука Ермака.
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11.12.2022 22:43 Ответить
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11.12.2022 22:45 Ответить
Ай-яй-яй. А еще учитель
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11.12.2022 22:51 Ответить
Вот что не сходится. Летело 15 шахедов. ПВО сбила 10. То есть пять, пять, шахедов поставили на уши миллионную Одессу? Пусть даже раненную предыдущими обстрелами. Но пять БПЛА вывели из строя всю инфраструктуру? Так не бывает. 99% в городе поработали рашисткие ДРГ. Только это никто не признает.
Из-за масштаба разрушений в Одессе отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры, - рассказал Труханов. Это от пяти шахедов масштабные разрушения ?
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11.12.2022 22:50 Ответить
там не ДРГ..там повно любітєлєй рускага міра засіли в Одесі...які повтікали туди від початку війни,А чрму првтікали в Одесу? А звідтам легше втікати через Молдавіюта і місцевих достатньо колаборантів,от як би напали рашисти на Одесу ви б переконались скільки там їх ждалі на "асвабадітєлєй".чує моє серце.
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11.12.2022 23:03 Ответить
быть прорашистом мало. Именно ДРГ - надо иметь взрывчатку, уметь с ней обращаться и распределить объекты для атаки. И спланировать саму атаку. Под Шахедов или мопедов, это не важно. Отряды путлера тут не пляшут
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11.12.2022 23:07 Ответить
Вован тягне провода!)з турецкого аес!пид водою!!!
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11.12.2022 22:50 Ответить

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11.12.2022 22:52 Ответить
Юзіка шось не чутно..
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11.12.2022 23:04 Ответить
Ми пахали, я і трактор
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11.12.2022 22:52 Ответить
а что закарпатье тоже бомбили? чего у них света нет?
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11.12.2022 23:01 Ответить
Правильно Ваван "Відосиків" їм побільше!
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11.12.2022 23:21 Ответить
3аметте как кремлеботы активи3ировались на темах касающихся Одессы чтобы обосрать нашего пре3едента. То что в Киеве три дня не было света и воды так все молчали и понимали что и кто виноват на самом деле. А только Одессу отключили сра3у пошел понос на 3еленского как будто ето он виноват. 3аметте ни на сепара Труханова ни на сепарский местный совет, который Катьку а 9 лет войны не может убрать с площади, а на 3еленского. Именно поетому я уверен что не 3ря рашисты ударили именно по Одессе с одновременно отвя3ыванием с цепи сотен кремлеботов при3ывающих к бунтам против власти.
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11.12.2022 23:25 Ответить
А ну ж тицьніть мені пальцем на того, хто призива до бунту. Де бунтарі? Хто посмів? Нікого? Тут Ви пальцем в небо
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11.12.2022 23:35 Ответить
Муйню ти накнопав.
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12.12.2022 00:17 Ответить
Ой вмоляю вас - не поспішайте, бо з'явиться світло - з'явиться й той клятий марахфон, а так може хоч трошки в головах світліше стане а не тільки на вулицях...
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11.12.2022 23:31 Ответить
зрадо-тролли - психбольные ублюдки.
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11.12.2022 23:55 Ответить
Скоріше за все, кацапи визначили вразливу, але важливу ланку енергопостачання Одещини і цілеспрямовано б'ють саме по ній.
Тобто, ворог теж вчиться. Мабуть, так буде і далі, і в інших регіонах України. Віримо в ЗСУ. Тільки вони врятують.
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11.12.2022 23:57 Ответить
Полный ******* и саботаж от местных властей и депутатишек. Люди сидят без света сутками, зато горит огнями трасса здоровья. Она наверное подключена к дому ватного мера труханова, там свет есть всегда.
К тому же если смотреть на точные и болезненные попадания кацапни по объектам инфраструктуры Одессы, то в рядах власти сидит очень информированный и высоко сидящий крот предатель. Не удивлюсь, что это зам обладминистрации, который называет Украинских военных быдлом бандитским под аплодисменты депутатов от опзж и слуг народа. Они категорически его не хотят снимать. Вата свободно устраивает показушные демонстрации под видеокамеры и проплачивают это все те же депутатишки.
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12.12.2022 02:36 Ответить
 
 