Делаем все, чтобы вернуть свет Одесщине, - Зеленский. ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к гражданам вечером 11 декабря.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Владимира Зеленского.
"Продолжаются восстановительные работы на юге нашей страны – делаем все, чтобы вернуть свет Одесщине. По состоянию на это время в Одессе и других городах и районах области удалось частично возобновить поставки. Делаем все, чтобы выйти на максимум возможного в условиях после российских попаданий. Но сейчас Одесский регион – все еще среди тех областей, где больше отключений", - отмечается в сообщении.
Президент отметил: "Киев и область, Львовщина, Винницкая, Тернополь и область, Черновцы и область, Закарпатье, Сумщина, Днепропетровщина – ситуация остается очень сложной. Работаем постоянно с партнерами, чтобы облегчить ее и дать нашим людям больше возможностей, больше электричества".
И еще одно. Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины применены санкции против семи человек. Делаем все для того, чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую могли бы дергать украинское общество.
Спасибо всем, кто защищает наше государство! Спасибо каждому и каждой, кто воюет за Украину! Вечная память всем, чьи жизни унесли российские террористы!".
Пожалуйста, подождите...
.приехали бригада аварийная и ЗАЯВИЛА ЭТО НЕ НАШЕ...А ЧЬЕ *** И РЕМОНТИРОВАТЬ НЕ БУДЕМ НАРОД Взбесился перекрыл им выезд на аварийные я вызвал полицию энергетики удрали была ли полиция не ясно народ сфоткал автомобили аварийки и гос номера двум домам за взятку отремонтировали ...а полтора десятка остались сосать мрак дальше..и да не говорите мне про Россию и Путина..я помню Симона Петлюру.....про московские воши и украинские гнид...у нас пейсатые и татарские и что из них хуже затрудняюсь дать ответ..о тревога прилетала сирена не гундосит света нема
играл главнейшую роль...\сейчас играет роль президента...\
Твій П націоналізує? ВВП/ЗП підійме?
Ніт, уже доказав що проти олігархів не попре а Вкраїну їм зіл'є.
Тому якщо не за гроші, не пропагуй зрадника-жуліка.
Из-за масштаба разрушений в Одессе отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры, - рассказал Труханов. Это от пяти шахедов масштабные разрушения ?
Тобто, ворог теж вчиться. Мабуть, так буде і далі, і в інших регіонах України. Віримо в ЗСУ. Тільки вони врятують.
К тому же если смотреть на точные и болезненные попадания кацапни по объектам инфраструктуры Одессы, то в рядах власти сидит очень информированный и высоко сидящий крот предатель. Не удивлюсь, что это зам обладминистрации, который называет Украинских военных быдлом бандитским под аплодисменты депутатов от опзж и слуг народа. Они категорически его не хотят снимать. Вата свободно устраивает показушные демонстрации под видеокамеры и проплачивают это все те же депутатишки.