Боец полка "Азов" Николай "Фрост" Кущ: "Перешеек готовилась оборонять 36 бригада, но их в последний момент отправили под Мариуполь". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Перед началом войны морпехи 36-й бригады имени контрадмирала Михаила Билинского готовились к атаке российских оккупантов из Крыма, однако в последний момент подразделение получило приказ отправиться в сектор "М" близ Мариуполя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал боец полка "Азов" Николай "Фрост" Кущ.
"Я, например, знаю, что 36-я бригада проходила согласование по отражению наступления через этот перешеек. Это была их зона ответственности. Они туда должны были заступать и держать оборону... Их в последний момент сняли и отправили на передок в сектор "М" " - это Широкино, Павлополь, Водяное. Хотя не их очередь была - они из ротации недавно вернулись... Перешеек разминировали. Сил там никаких толком не было...", - рассказал Кущ.
Пожалуйста, подождите...
Вже 26 лютого ворог несподівано легко пройшов лінію суцільних бетонних укріплень й облаштованих рубежів з ОРДЛО в секторі Біла Кам'янка-Новоласпа-Петрівка-Дзержинське водосховище Стила і заглибився на 20-25 км.
Вийшовши на лінію Рибинське-Андріївка, ворожі сили перерізали залізничне сполучення Волноваха-Маріуполь.
05.03 ворог просунувся далі, взявши Волноваху у півкільце й перекривши основну трасу постачання Н-20 для Маріуполя, через що гарнізон міста попав в оперативне оточення.
10.03. рашисти захопили Волноваху, а 17.03. поглибили кільце оточення навколо Маріуполя по-за 100 км.
Якби не цей прорив рашистів на Волноваху у перші ж дні великої війни України з пітьмою, то всю лінію фронту зі сходу від Азовського моря з висот в Широкиному і далі на північ по річці Кальміус українські війська тримали б малими силами, не давши себе відтіснити від Маріуполя і його гарнізону.
Тоді фронт із заходу зупинився і стабілізувався б на лінії Мангуш - Розівка - Гуляй Поле, що б докорінно змінило хід війни.
Більше: https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1561378102797910018?t=0Sw9J4MF1Qdd2rXznpaEdA&s=19
Але така ситуація була не тільки на Півдні але й на Півночі. Просто на Вівночі поруч Київ і багато активних небайдужих людей, які самостійно, без узгодженням з "верхами", затримали русню на р.Ірпінь
А так, сценарій однаковий - відкривається коридор для русні. Причому русні було дано гарантії мінімум за півроку, інакше б вони не готували проходження через такі невдалі (при наявності намірів оборонятись з боку України) для наступу місця, а підшукали б іншу стратегію.
Так само і Гостоміль не було прикрито (свідомо!), хоча США попереджали ще з вересня, і це було вочевидь також гарантовано русні, інакше, якби русня знала що поруч з Гостомелем є купа бійців та 100 ПЗРК, вони б придумали інший щлях.
Тому, як не крути, всі стежки ведуть до керівництва.
Хто там у нас був Нач.Генштабу?
Місти у Іванкові підірвали місцеві військові, без вказівки згори. за власною ініціативою. Міст в Демидові також.
Річ не в "приниженні ролі військових" а в тім що була зрада у вищому військовому керівництві.
Таке враження що Зе наркоману за цю війну Захід ще орден дасть.
Байден точно не лох щоб забувати такі речі, звісно гине народ Україну, але ж це не народ Америки, тому Байдену пофіг.
Активісти були на Майдані і в АТО, зараз більщість на фронті, хто буде вимогати,
глядачі Зомбомарафону ?
Дякувати ні за що демократичним країнам світу - як би вони у цьрому випадку не
допомагали, то не були б демократичними країнами, наступними окупованими
територіями були б крахни Балтії, Польша , Румунія, Болгарія, то б то крахни ЄС.
ЄС допомогає себе боронити, а США тому що завдяки їм Україна вже давно
безядерна держава і ще тому що закрили очі на анексію Криму у 2014 му році.
Чого народ трохи бикуватий ? Який ще народ у світі окрім країн третього світу голосує за тб персонаж якого спонсорував Коломойський, народ який не хоче думати сам себе робе биковатим і таким яким можно маніпулювати. Яка там підтримка зараз у Зе клоуна, думаю немала і це при тому що він співавтор цієї війни разом з ліліпутіним.
Добре що інша частина народу знає що коїться не по Зомбомарафону.
Про все інше з вами марно сперечатись.
В мене претензії до дебілів, а не до Заходу.
Як це немає проблем з Заходом як що реальну зброю вони почали поставляти Україні тільки після 4 місяців війни, Хаймерси, а про танки, винищувачи і Пєтріот поки і мова не йде (окрім Пєтріот)
Скільки наших вояків загинуло за цей час бо політика Білого дома занадто прокремлівська.
Покопайте інформацію, погуглите, багато цікавого є на цьому світі.
Захід вирішує важку задачу, як допомогти народу України, коли цією допомогою розпоряджається або має до неї доступ українська влада, яка плутається в показаннях, чи попереджали її про напад рф чи ні (після такої заяви українське суспільство мало відреагувати, цього не відбулося...), яка сама волала, що не треба нагнітати паніку, яка вимагає військову допомогу в Заходу і водночас постачає російську армію. Яка, скидається, бореться не з корупцією, а зі своєю власною армією. Гадаю, що саме корумпованість і неадекватність української влади, та її ймовірно проросійська гра - головне обмеження зарубіжної допомоги.
Допомога військова постачається не Банковій а по лінії Генштаб - Залужний, іноді
дупу резніченко питають, бо так треба по закону. Тому це і досі невиправдана
затримка важкого озброєння і Хаймерси це довели, бо це теж по свому секретна
розробка яка до кацапів не повинна попадати. На всьому цьому важкому озброєнню
є трекери GPS, на танках, літаках, гелікоптерах, РСЗВ, тому це все казки Білого дому
що зброя може попасти до кацапів, бо перщі хто вбє зеленського з дЄрмаком буде
ЗСУ за такі "здачі" зброї. Американці в режимі реального часу знають де зараз
знаходиться та чи інша установка Хаймерс.
Зе ВЛАДА І ЗЕЛЕНСЬКИЙ - ЯКОГО ?
а про "разминирование" уже надоело, там ничего не надо разминировать, касапы прошли по дорогам, а разминировать проход спецтехникой - дело минут.
Заміновані були поля по всьому Чонгару, заміновані мости. Дороги прострілювалися артилерієй.
Розміновувати без мап мінних полів треба декілька років, не сери коментами.
під час військового вторгнення.
Поля заміновані подоляцька ти шлюха для того щоб ворог йшов по дорогам, а дороги прострілюються артилерієй. Хто тут ще кацап Зефіл ти кончений.