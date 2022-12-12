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война (46523) Крым (26014) Азов (697) 36 отдельная бригада морской пехоты (174)

Боец полка "Азов" Николай "Фрост" Кущ: "Перешеек готовилась оборонять 36 бригада, но их в последний момент отправили под Мариуполь". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Перед началом войны морпехи 36-й бригады имени контрадмирала Михаила Билинского готовились к атаке российских оккупантов из Крыма, однако в последний момент подразделение получило приказ отправиться в сектор "М" близ Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал боец полка "Азов" Николай "Фрост" Кущ.

"Я, например, знаю, что 36-я бригада проходила согласование по отражению наступления через этот перешеек. Это была их зона ответственности. Они туда должны были заступать и держать оборону... Их в последний момент сняли и отправили на передок в сектор "М" " - это Широкино, Павлополь, Водяное. Хотя не их очередь была - они из ротации недавно вернулись... Перешеек разминировали. Сил там никаких толком не было...", - рассказал Кущ.

Смотрите также: Украинские морпехи уничтожили бензовозы, БМП и боекомплекты рашистов, - ВМС ВСУ. ВИДЕО
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Топ комментарии
+43
А за такі "речі" треба буде зелену шоблу запитати! Ой треба!!!
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12.12.2022 09:50
+39
кацапов запустили ******** зэ-иуды -отсюда и захват херсонщины за 6 часов и блокада Мариуполя
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12.12.2022 09:51
+37
Це називається "Зробили всіх нас разом".
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12.12.2022 09:54
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Досить поширеною є думка, що оточення Маріуполя сталось через стрімкий прорив рашистських військ з Криму. Однак, це не зовсім правда.
Вже 26 лютого ворог несподівано легко пройшов лінію суцільних бетонних укріплень й облаштованих рубежів з ОРДЛО в секторі Біла Кам'янка-Новоласпа-Петрівка-Дзержинське водосховище Стила і заглибився на 20-25 км.
Вийшовши на лінію Рибинське-Андріївка, ворожі сили перерізали залізничне сполучення Волноваха-Маріуполь.
05.03 ворог просунувся далі, взявши Волноваху у півкільце й перекривши основну трасу постачання Н-20 для Маріуполя, через що гарнізон міста попав в оперативне оточення.
10.03. рашисти захопили Волноваху, а 17.03. поглибили кільце оточення навколо Маріуполя по-за 100 км.
Якби не цей прорив рашистів на Волноваху у перші ж дні великої війни України з пітьмою, то всю лінію фронту зі сходу від Азовського моря з висот в Широкиному і далі на північ по річці Кальміус українські війська тримали б малими силами, не давши себе відтіснити від Маріуполя і його гарнізону.
Тоді фронт із заходу зупинився і стабілізувався б на лінії Мангуш - Розівка - Гуляй Поле, що б докорінно змінило хід війни.

Більше: https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1561378102797910018?t=0Sw9J4MF1Qdd2rXznpaEdA&s=19
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12.12.2022 11:40 Ответить
так, на фоні обвалу східного напрямку, про західний зовсім ні слова...а Волноваха тут ключове питання...
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12.12.2022 12:29 Ответить
Ну ось, те про що я тут багато писав.
Але така ситуація була не тільки на Півдні але й на Півночі. Просто на Вівночі поруч Київ і багато активних небайдужих людей, які самостійно, без узгодженням з "верхами", затримали русню на р.Ірпінь
А так, сценарій однаковий - відкривається коридор для русні. Причому русні було дано гарантії мінімум за півроку, інакше б вони не готували проходження через такі невдалі (при наявності намірів оборонятись з боку України) для наступу місця, а підшукали б іншу стратегію.
Так само і Гостоміль не було прикрито (свідомо!), хоча США попереджали ще з вересня, і це було вочевидь також гарантовано русні, інакше, якби русня знала що поруч з Гостомелем є купа бійців та 100 ПЗРК, вони б придумали інший щлях.
Тому, як не крути, всі стежки ведуть до керівництва.
Хто там у нас був Нач.Генштабу?
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12.12.2022 12:05 Ответить
с "північчю" інша ситуація, по ній відверто казали що не сподівались що підуть з Білорусі. На Ірпіні зупинило ЗСУ, шляхом підриву мостів, про це є розповідь Сирского... не треба принижувати роль військових
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12.12.2022 12:26 Ответить
Точно так же можно было взрывать мосты и на юге... И я был уверен, что их взорвут... Посмотрите на карте Каховский канал... Он и его рукава, перерезает весь юг от Днепра и до Азовского моря...
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12.12.2022 13:08 Ответить
байки. США попереджали що підуть через Чорнобильську зону та десантом на Гостоміль, ще у вересні 2021. Там в Зоні перешийок ще гірший ніж на Чонгарі - міст 300м, навкруги суцільні болота, ось там їх і мали зупинити чи принаймні підірвати міст. А вони спокійно дійшли аж до передмістя Києва - р. Ірпінь.
Місти у Іванкові підірвали місцеві військові, без вказівки згори. за власною ініціативою. Міст в Демидові також.
Річ не в "приниженні ролі військових" а в тім що була зрада у вищому військовому керівництві.
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12.12.2022 13:10 Ответить
А хто був Нач Генштабу?
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12.12.2022 17:59 Ответить
не знаю, і мені це не цікаво. Генштаб не виконав своїх обовязків нат жодному з уразливих напрямків, а з персоналіями нехай слідчі органи розбираються.
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12.12.2022 23:04 Ответить
бажано побільше таких свідчень і думок..на дії, принамні при цій владі, не сподіваюсь
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12.12.2022 12:24 Ответить
Если честно, то я просто шокирован. Меньше всего допускал, шо в этом направлении будет прорыв!!!
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12.12.2022 12:51 Ответить
Прорива не було! Був добрий асфальт. Почалось все о 01.30 на 4 години раніше ніж в їнших місцях. Нашої артілеріі теж не було.
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12.12.2022 20:26 Ответить
Надія тільки на військових , бо тільки вони зможуть покарати винних у зраді. А виходячи з фактів-Україну намагалися здати.
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12.12.2022 13:23 Ответить
Надеюсь после победы - "Весна покажет кто где срал".
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12.12.2022 13:33 Ответить
После войны кто то будет драпать в Оман если успеет
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12.12.2022 13:37 Ответить
Якщо в ЗАКОНІ БОЖОМУ ця війна вписана, а вона вписана, з конкретною особою - В.Путін, -можете закидать хоть Пороху, хоть зе-білим, хоть зе-чорним, але по їбалу отримує країна, бо "щось не так", тож винуваті всі. Мені абсолютно по-хую, що ви там знали, й про що не знали, бо БОГ дав ЗАКОН не для "знали", чи "не знали", а для виконування, щоб знати. Якщо Даніїл сказав, що на Путіна будуть вдівати ризи АРХАНГЕЛА МИХАЙЛА, І ЦЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ, то хай він хоч в доску виїбеться, але з ним станеться те, що записане БОГОМ. Тож "опустошитель" скоро закінчить свій шлях, - назавжди. АРХ М
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12.12.2022 14:56 Ответить
Бредняк. Я выезжал семнадцатого марта из Мариуполя и русские стояли сразу за чертой города ,мариупольцы могут много интересного рассказать и у них очень много вопросов к зеленскому и городским властям в частности.
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12.12.2022 15:25 Ответить
ЗеЛеный подонок-мародерина за все будет отвечать
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12.12.2022 17:42 Ответить
Коли ? Як ?
Таке враження що Зе наркоману за цю війну Захід ще орден дасть.
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12.12.2022 20:12 Ответить
Корумпована держвлада - це внутрішня проблема України, Захід відверто не покаже зе середній палець, поки більшість населення демократичної України підтримує зе чи якийсь новий проросійський проект (арєстовіч і т.п.)...
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12.12.2022 22:53 Ответить
Від Заходу ніхто і не чекає що він комусь там палець покаже, інша справа що лошара Зе клоун у свій час відкрив кримінальну справу проти Байдена - Порошенка, що зараз дуже відображається на військовій допомозі від США (Білого дому) Україні.
Байден точно не лох щоб забувати такі речі, звісно гине народ Україну, але ж це не народ Америки, тому Байдену пофіг.
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13.12.2022 01:06 Ответить
Перед тим як вимагати допомогу від США, народу України варто почати вимагати її від власного уряду. Це не уряд США будував в Україні дороги замість укріплення кордонів та виробництва власної зброї. Потрібно подякувати багатьом демократичним країнам світу, що допомагають, незважаючи на високий ризик того, що цю допомогу роздерибанять тилові корупціонери.
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13.12.2022 01:38 Ответить
Народ трохи бикуватий, нажаль це правда, хто там буде вимогати.
Активісти були на Майдані і в АТО, зараз більщість на фронті, хто буде вимогати,
глядачі Зомбомарафону ?
Дякувати ні за що демократичним країнам світу - як би вони у цьрому випадку не
допомагали, то не були б демократичними країнами, наступними окупованими
територіями були б крахни Балтії, Польша , Румунія, Болгарія, то б то крахни ЄС.
ЄС допомогає себе боронити, а США тому що завдяки їм Україна вже давно
безядерна держава і ще тому що закрили очі на анексію Криму у 2014 му році.
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13.12.2022 15:37 Ответить
Вашу думку складно зрозуміти. Якщо, по вашому, народ в Україні "трохи бикуватий" (чого б це?), то "бикуватий народ" якраз висував би вимоги до свого уряду. Оцей російсько-єрмаковський наратив, що ніби Україні якесь закордоння (США, Німеччина, Ізраїль і т.п.) усім зобов'язане, а власна влада просто янголятка невинні, - це щоб зняти відповідальність з офісу єрмака. Демократичні держави підзвітні власному населенню, тому вони обережні з допомогою тим, хто з часом може бути визнаним корумпованим проросійським урядом. В народу України немає жодного союзника, окрім демократичних держав світу, наїзди на єдиного союзника українців - це гра на руку кремля.
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13.12.2022 17:19 Ответить
Зе і дЄрмаковські наративи залиште собі, їм краще буде на шибениці гойдатись.
Чого народ трохи бикуватий ? Який ще народ у світі окрім країн третього світу голосує за тб персонаж якого спонсорував Коломойський, народ який не хоче думати сам себе робе биковатим і таким яким можно маніпулювати. Яка там підтримка зараз у Зе клоуна, думаю немала і це при тому що він співавтор цієї війни разом з ліліпутіним.
Добре що інша частина народу знає що коїться не по Зомбомарафону.
Про все інше з вами марно сперечатись.
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14.12.2022 00:14 Ответить
Якраз ви і працюєте на руку єрмаку, намагаючись перемістити негатив по відношенню до Заходу. Щодо населення України, так, більшість проголосували за зе, те й отримали. Якщо ви це розумієте, то які саме претензії до Заходу?
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15.12.2022 23:53 Ответить
А де ви в мене претензії до Заходу побачили.
В мене претензії до дебілів, а не до Заходу.
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16.12.2022 00:05 Ответить
Ви ж писали, що "таке враження що зе наркоману за цю війну Захід ще орден дасть". Я пишу, що Захід підтримує зе тільки тому, що його підтримує громадська думка в Україні. Тобто, проблема з нами, а не з Заходом. Про неадекватність зе-уряду в західній пресі вже починає з'являтися публічна інформація. Певно, вони давно дістали всіх західних партнерів.
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16.12.2022 10:39 Ответить
Враження це спостерігання за політикой і поки вона обережно по відношенню до Зе і його оточення, окрім Вікторії Спартц негативних відгуків про Зе владу на Заході не було.
Як це немає проблем з Заходом як що реальну зброю вони почали поставляти Україні тільки після 4 місяців війни, Хаймерси, а про танки, винищувачи і Пєтріот поки і мова не йде (окрім Пєтріот)
Скільки наших вояків загинуло за цей час бо політика Білого дома занадто прокремлівська.
Покопайте інформацію, погуглите, багато цікавого є на цьому світі.
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16.12.2022 21:26 Ответить
Я читаю англійською і бачила немало нещодавніх матеріалів, критичних щодо української влади. Що недипломатичність і прямолінійність, постійні вимоги Банкової приводять до втоми від України на Заході. Нещодавній матеріал в The Economist, де йдеться, що частина оточення Зеленського хоче відставки Залужного і ця мишина гризня з їх боку, в кращому випадку, відволікає, в гіршому, підриває довіру Заходу до українського керівництва.

Захід вирішує важку задачу, як допомогти народу України, коли цією допомогою розпоряджається або має до неї доступ українська влада, яка плутається в показаннях, чи попереджали її про напад рф чи ні (після такої заяви українське суспільство мало відреагувати, цього не відбулося...), яка сама волала, що не треба нагнітати паніку, яка вимагає військову допомогу в Заходу і водночас постачає російську армію. Яка, скидається, бореться не з корупцією, а зі своєю власною армією. Гадаю, що саме корумпованість і неадекватність української влади, та її ймовірно проросійська гра - головне обмеження зарубіжної допомоги.
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17.12.2022 09:42 Ответить
Водночас постачає росйську армію - це перебір і авторство кацапів.
Допомога військова постачається не Банковій а по лінії Генштаб - Залужний, іноді
дупу резніченко питають, бо так треба по закону. Тому це і досі невиправдана
затримка важкого озброєння і Хаймерси це довели, бо це теж по свому секретна
розробка яка до кацапів не повинна попадати. На всьому цьому важкому озброєнню
є трекери GPS, на танках, літаках, гелікоптерах, РСЗВ, тому це все казки Білого дому
що зброя може попасти до кацапів, бо перщі хто вбє зеленського з дЄрмаком буде
ЗСУ за такі "здачі" зброї. Американці в режимі реального часу знають де зараз
знаходиться та чи інша установка Хаймерс.
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17.12.2022 21:58 Ответить
Експорт продукції Мотор Січі був би неможливий без прямого дозволу держави. Щодо військової допомоги, було б дуже дивно з точки зору субординації, якби Верховний Головнокомандувач не мав вирішального голосу щодо Головнокомандувача, якого він може звільнити і поставити свою людину. Крім того, верховний головнокомандувач (чи функціонує він автономно від свого офісу? Таке враження, що ні) певно має доступ до будь-якої засекреченої інформації. Трекер-трекером, але якщо інформацію про маршрут чи якісь технічні дані отримає оп, то куди далі може піти така інформація?
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18.12.2022 23:55 Ответить
Судячи по Хаймерсам нікуди "на ліво" вона не пішла.
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19.12.2022 01:03 Ответить
Так це ж виконання спецоперації кремля "слуга народу", гідридна війна. Спочатку привести до влади своїх, а потім за три дні взяти столицю - українські люди під орудою декого із військових зірвали ці плани, але спецоперація "слуга народу" продовжується. Ми переможемо.
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12.12.2022 18:47 Ответить
Перед початком війни морпіхи 36-ї бригади імені контрадмірала Михайла Білинського готувалися до атаки російських окупантів з Криму, однак в останній момент підрозділ отримав наказ вирушити в сектор "М" поблизу Маріуполя. Джерело: https://censor.net/ua/v3386413

Зе ВЛАДА І ЗЕЛЕНСЬКИЙ - ЯКОГО ?
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12.12.2022 20:11 Ответить
какая степень осведомлённости у солдата? он же не глава разведки.
а про "разминирование" уже надоело, там ничего не надо разминировать, касапы прошли по дорогам, а разминировать проход спецтехникой - дело минут.
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12.12.2022 20:53 Ответить
Які дороги ти дебіл чи як ?
Заміновані були поля по всьому Чонгару, заміновані мости. Дороги прострілювалися артилерієй.
Розміновувати без мап мінних полів треба декілька років, не сери коментами.
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13.12.2022 15:40 Ответить
Та таки дебіл як що зібрався мінні поля розміновувати за час "машиной размінірованія"
під час військового вторгнення.
Поля заміновані подоляцька ти шлюха для того щоб ворог йшов по дорогам, а дороги прострілюються артилерієй. Хто тут ще кацап Зефіл ти кончений.
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16.12.2022 21:07 Ответить
**** зелень, дермак, арахламідія і все їх шобло збирались зустрічати кацапню все з ними порішати. Та не вийшло як вони хотіли. Бо збройні сили та інші захисники встали за нарід за державу Україна. Слава їм за це! Слава, слава, слава!!!
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12.12.2022 22:56 Ответить
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