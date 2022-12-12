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Депутат российской Госдумы Гурулев: "Им поставят все, чтобы нас добить. И к этому надо готовиться". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Бывший российский генерал, а ныне депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев в эфире пропагандистского шоу Владимир Соловьев отметил расширение географии украинских ударов по военным объектам в России и сказал, что россиянам следует готовиться к еще худшему.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Гурулев заверил, что Украина получит все необходимое высокотехнологичное оружие, чтобы добить российскую армию.

Читайте: Минобороны России издало методичку по штурмовым действиям по опыту войны против Украины. ДОКУМЕНТ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+56
Да тварь правильно думаешь, вы все сдохнете!
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12.12.2022 11:03
+39
"Ми вас породили - ми вас і "відспіваємо!"
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12.12.2022 11:03
+34
тупая скотина
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12.12.2022 11:01
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тупая скотина
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12.12.2022 11:01 Ответить
да правильно он говорит , пора им всем пакеты покупать...
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12.12.2022 12:19 Ответить
Почему тупая? Дело генерал говорит. И он явно умнее других, ещё 10 месяцев СВО не прошло, а уже, умничка, догадался, что надо готовиться к полному уничтожению армии РФ 😉
Глядишь, и остальные заподозрят неладное.
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12.12.2022 14:06 Ответить
Готовиться надо к худшему. В российской Госдуме есть несколько мудрых депутатов, но к их мнению, к сожалению, никто не прислушивается. Бывший российский генерал, Андруша Гурулев в эфире пропагандистского антиукраинского шоу еврея Фладимира Солофьева (который предлагал отодвинуть границу на двести километров от Белгорода в харьковском направлении) в своем выступлении отметил, что география украинских ударов M142 HIMARS по военным объектам в московии значительно расширяется и скоро дойдет до Волги. Военный предупредил избранников народа, что россиянам следует готовиться к еще худшему. «Европа и США поставят «укрофашиздам» новейшую военную технику и самолеты, боеприпасы и снаряжение, чтобы быстрее нас добить и закончить войну. И к этому надо готовиться» - сказал генерал.
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13.12.2022 13:17 Ответить
Цимбалюк назвал его "бочка с алкоголем"
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12.12.2022 17:38 Ответить
Почему? Тут он все сказал правильно.
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12.12.2022 17:58 Ответить
Да тварь правильно думаешь, вы все сдохнете!
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12.12.2022 11:03 Ответить
Не всі, а лише найбільш упороті. Решта стада буде кричати Слава Омєрікє, дайтє пожрать!
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12.12.2022 11:14 Ответить
Маю надію, що вдруге Америка на ті ж граблі (з гомілками Буша) не встане
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12.12.2022 11:30 Ответить
але все одно будуть ту Америку ненавидити, то такі люди, вони примило посміхатимуться, і потішно плакатимуть, мовляв "нас обманули, ми не знали, да ми сами пострадали, наши мальчишки тоже гибли" (ну а як же ж, не признавати ж свою провину), так само як вони за жахливий геноцид Голодомору казали. "У нас тоже голод бил, от"...тесь!"
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12.12.2022 16:41 Ответить
"Ми вас породили - ми вас і "відспіваємо!"
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12.12.2022 11:03 Ответить
і ось наша глобальна програма дій

Ваші Величності, Ваші Королівські Високості, шановні члени Норвезького Нобелівського комітету, громадяни України та громадяни світу.

Цього року оголошення Нобелівської премії миру чекала вся Україна. Ми розцінюємо її як визнання зусиль всього українського народу, що сміливо виступив проти спроб зруйнувати мирний розвиток Європи, та як відзначення важливості роботи правозахисників у попередженні військової загрози в усьому світі. Ми пишаємося, що сьогодні вперше українська мова прозвучить на офіційній церемонії.

Ми отримуємо Нобелівську премію миру під час війни, яку розпочала Росія. Ця війна триває вже вісім років 9 місяців та 21 день. Для мільйонів людей стали звичними такі слова як обстріли, катування, депортації, фільтраційні табори. Але немає таких слів, щоб передати біль матері, яка втратила новонародженого сина після обстрілу пологового відділення лікарні. Вона щойно пригортала свою дитину, називала на ім'я, годувала грудьми, вдихала її запах - і раптом російська ракета зруйнувала весь її всесвіт. І тепер її омріяна і така жадана дитина лежить у найменшій у світі труні.

Не існує напрацьованих рішень для викликів, через які ми та весь світ проходимо. Люди у різних країнах також борються за свої права та свободи у надзвичайно складних обставинах. Тому сьогодні я спробую бодай поставити правильні питання, щоб ми почали ці рішення шукати.

Перше. Як повернути значення правам людини?

Покоління, які пережили Другу світову війну, змінилися іншими. Люди почали сприймати права та свободи як даність. Навіть у розвинених демократіях набирають вагу сили, що ставлять під сумнів принципи Загальної декларації прав людини. Але права людини не виборюються раз і назавжди. Цінності ******** цивілізації треба захищати.

Мир, прогрес та права людини нерозривно пов'язані. Держава, яка вбиває журналістів, ув'язнює активних людей чи розганяє мирні демонстрації, становить загрозу не тільки для своїх громадян. Така держава становить загрозу для всього регіону та миру у світі в цілому. Тому на системні порушення світ повинен реагувати. Права людини мають бути не менш вагомим чинником у прийнятті політичних рішень як економічна вигода чи безпека. Цей підхід потрібно застосовувати і в зовнішній політиці.

Це добре видно на прикладі Росії, яка послідовно знищувала власне громадянське суспільство. Але країни демократичного світу тривалий час закривали на це очі. Вони продовжували тиснути руку російському керівництву, будувати газопроводи та вести «business as usual». Десятиліттями російські війська вчиняли злочини у різних країнах. Але завжди лишалися безкарними. Світ належно не відреагував навіть на акт агресії та анексію Криму, яка стала першим прецедентом у поствоєнній Європі. Росія повірила, що може робити все, що захоче.

Тепер Росія прагне зламати спротив та окупувати Україну через умисне завдання болю цивільному населенню. Російські війська цілеспрямовано знищують житлові будинки, церкви, школи, лікарні, розстрілюють евакуаційні коридори, ув'язнюють людей у фільтраційних таборах, проводять примусові депортації населення, викрадають, катують та вбивають на окупованих територіях.

Російський народ буде нести відповідальність за цю ганебну сторінку своєї історії та прагнення силоміць відродити колишню імперію.

Друге. Як почати називати речі своїми іменами?

Люди в Україні як ніхто хочуть миру. Але мир не настає, коли країна, на яку напали, складає зброю. Тоді це не мир, а окупація. Ми знаходили тіла цивільних людей на вулицях та подвір'ях їхніх будинків після звільнення Бучі. Ці люди не мали зброї взагалі.

Потрібно перестати маскувати відкладені воєнні загрози під «політичні компроміси». Демократичний світ звик до поступок диктатурам. І тому така важлива готовність українського народу протистояти російському імперіалізму. Ми не залишимо людей на окупованих територіях на смерть та тортури. Життя людей не може бути «політичним компромісом». Боротися за мир - це не піддаватися на тиск агресора, а захищати людей від його жорстокості.

У цій війні ми боремося за свободу у всіх її сенсах. І платимо за це найвищу ціну. Ми, громадяни України всіх національностей, не маємо обговорювати своє право на суверенну та незалежну українську державу і розвиток української мови та культури. Як люди, ми не маємо узгоджувати право визначати свою ідентичність та самостійно робити свій демократичний вибір. Кримські татари та інші корінні народи не мають доводити своє право вільно жити на рідній землі у Криму.

Від того, як ми боремося сьогодні, залежить якою буде Україна в майбутньому. Аби у поствоєнній країні, ми могли будувати не хиткі конструкції, а стійкі демократичні інститути. Цінності - це те, що визначає нашу поведінку не тоді, коли легко, а тоді, коли нам важко. Ми не маємо стати дзеркалом держави-агресора.

Це не війна двох держав, це війна двох систем - авторитаризму і демократії. Ми боремося за можливість будувати державу, в якій права кожної людини захищені, влада підзвітна, суди незалежні, а поліція не б'є мирні студентські демонстрації на центральній площі столиці.

Ми маємо подолати травму війни і пов'язані із нею ризики на шляху до європейської родини та утвердити вибір українського народу, визначений Революцією Гідності.

Третє. Як забезпечити мир для людей у всьому світі?

Міжнародна система миру та безпеки більше не працює. В'язень сумління, кримський татарин Сервер Мустафаєв та багато інших людей ув'язнені в російських тюрмах через свою правозахисну роботу. Ми, правозахисники, які багато років використовували право для захисту людей, не маємо жодних правових механізмів, щоб зупинити російські звірства. Тому багато хто із правозахисників були змушені із зброєю в руках захищати те, в що вони вірять. Як мій друг Максим Буткевич, який зараз у російському полоні. Він та інші українські військовополонені, а також усі затримані цивільні мають бути звільнені.

Система ООН, створена після Другої світової війни її переможцями, заклала для окремих країн невиправдані індульгенції. Якщо ми не хочемо жити в світі, де правила визначають держави із більш потужним військовим потенціалом, то це належить змінити.

Ми маємо почати реформу міжнародної системи для захисту людей від війн та авторитарних режимів. Потрібні дієві гарантії безпеки та поваги до прав людини для всіх держав та їхніх громадян, незалежно від участі у військових блоках, їхнього військового потенціалу чи економічної потужності. Права людини мають посісти у цій новій системі центральне місце.

І це завдання не тільки політиків. Політики мають спокусу уникати пошуку складних стратегій, що вимагають тривалого часу. Вони часто поводяться так, ніби глобальні виклики самі колись зникнуть. Але правда в тому, що вони тільки загострюються. Ми, люди, які хочуть жити у мирі, маємо говорити політикам, що нам потрібна нова архітектура світопорядку.

Можливо, у нас немає політичних інструментів, але в нас завжди лишається власне слово та власна позиція. Звичайні люди мають набагато більше впливу, ніж вони самі собі думають. Голос мільйонів людей у різних країнах може змінити світову історію швидше, ніж втручання ООН.

Четверте. Як забезпечити справедливість усім жертвам війни?

Диктатори бояться утвердження ідеї свободи. Тому Росія намагається переконати весь світ, що верховенство права, права людини та демократія фальшиві цінності. Бо під час війни вони нікого не захищають.

Так, право зараз не працює. Але ми віримо, що це тимчасово. Нам належить розірвати це коло безкарності та змінити підходи до правосуддя за воєнні злочини. Стійкий мир, який дає свободу від страху та відчуття перспективи, неможливий без справедливості.

Ми досі дивимося на світ через призму Нюрнберзького трибуналу, де воєнних злочинців засудили, лише коли нацистський режим впав. Але справедливість не має залежати від стійкості авторитарних режимів. Зрештою, ми живемо у новому столітті. Правосуддя не має чекати.

Нам потрібно подолати прогалину відповідальності та дати шанс на справедливість усім постраждалим людям. Коли національна система перевантажена кількістю воєнних злочинів. Коли Міжнародний кримінальний суд обмежується кількома вибраними кейсами або взагалі не має юрисдикції.

Війна перетворює людей на цифри. Ми маємо повернути імена усім жертвам воєнних злочинів. Незалежно від того, хто вони, їхнього соціального статусу, виду злочину та жорстокості, яку вони зазнали, і чи цікавиться медіа та суспільство їхньою справою. Бо життя кожної людини має значення.

Право - це жива матерія, яка постійно перебуває в розвитку. Ми маємо створити міжнародний трибунал та притягнути Путіна, Лукашенка та інших воєнних злочинців до відповідальності. Так, це сміливий крок. Але ми маємо довести, що верховенство права працює, а правосуддя існує, бодай і відкладене в часі.

П'яте. Як глобальна солідарність може стати нашою пристрастю?

Наш світ став дуже швидким, надскладним та взаємопов'язаним. Прямо зараз люди в Ірані борються за свою свободу. Люди в Китаї опираються цифровій диктатурі. Люди в Сомалі повертають до мирного життя дітей-солдатів. Вони як ніхто відчувають, що значить бути людьми та відстоювати людську гідність. Від їхнього успіху залежить і наше майбутнє. Ми відповідальні за все, що відбувається в світі.

Права людини - це про спосіб мислення, про певну парадигму сприйняття світу, яка визначає як людина думає та буде діяти. Вони втрачають значення, якщо їхній захист залишити тільки юристам та дипломатам. Тому недостатньо прийняти правильні закони чи створити формальні інституції. Цінності с
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12.12.2022 11:19 Ответить
а я знаю, в багатьох демократичних країнах саме поняття свободи підмінюють на якусь лівацьку фігню, подивишся на це і руки опадають. Може це спеціально, щоб увігнати суспільства в апатію? Але чого демократи-то на це ведуться? Освіти не вистачає чи що?
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12.12.2022 16:45 Ответить
Не стоит повторять царско/коммунистические нарративы - была Русь не Киевская Русь, Долгорукий мацкву не основывал, к шапке мономаха и к Мономаху они ни какого отнашения не имеют. Гоголь и Репин - не рюзге, а то в Мариуполе они уже написали что Шевченко " русский поэт ". Есть какнал имени Т.Г. Шевченко там все подробно рассказывают.
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12.12.2022 11:55 Ответить
...і канал "ім. Т. Г. Шевченка" і канал "История Руси"...
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12.12.2022 14:42 Ответить
Це ти про що, "свіжозаряджений"?
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12.12.2022 18:23 Ответить
Алкаш дебільний-йдіть нах з України. Живі залишитесь. Ну що за тупа мерзота.🤦
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12.12.2022 11:04 Ответить
перша думка - ну так уйобуйте к пєрдям своїм, живими ж лишитесь! но нєт, ми нє іщєм льогкіх путєй!
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12.12.2022 11:13 Ответить
А как ты приготовишься? Штаны хоть чистые успей надеть.
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12.12.2022 11:04 Ответить
Всьо ідьот по плану?
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12.12.2022 11:06 Ответить
Всё правильно говорят.Нужно готовиться.Мешки для трупов сами себя не купят.
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12.12.2022 11:07 Ответить
Саме так. Наілучшій способ готовіцца - копай собі могилу завчасу, щоб собаки не з'їли та ворони очі не виклювали.
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12.12.2022 11:07 Ответить
Почуяв скотиняка, що смаженим запахло... Чорти в пеклі вже заждалися єдинокровних московитів...
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12.12.2022 11:07 Ответить
Ну і пропита рожа у цього "енерала", ніякого натяку навіть елементарний інтелект.
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12.12.2022 11:09 Ответить
Не пропита, а понівечена в епічних битвах з зеленим змієм
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12.12.2022 12:04 Ответить
кацапы - тупиковая ветка развития человечества, обученная носить пиджак.
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12.12.2022 11:10 Ответить
Кацапський смердючий мордор має бути зруйновано вщент...
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12.12.2022 11:10 Ответить
Главне кульок під свій зріст приготуйте, щоб у потрібний момент було куди вас сховати...
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12.12.2022 11:10 Ответить
Насипемо по саме німагу і не кажіть що мало.
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12.12.2022 11:11 Ответить
Переодівайтесь у все чисте )))
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12.12.2022 11:15 Ответить
Шото соловей не не рад таким известиям ...думали что Украинцы с вилами пойдут на них
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12.12.2022 11:19 Ответить
От Киев за три дня до "нас хотят добить"
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12.12.2022 11:31 Ответить
Яка ж та русня мені огидна.🤮🤮🤮
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12.12.2022 11:33 Ответить
Окупанти, гатовітса нада к зємлє!
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12.12.2022 11:33 Ответить
22.02.22. Соловьиный помёт -"Бровь подымем и Украина поймёт всё "
12.12.22. "...Им поставят всё, чтобы нас добить "
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12.12.2022 11:40 Ответить
Ну і як гамма чуйств?
На Оскара стане?
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12.12.2022 12:03 Ответить
Якщо крисня заговорила про це,значить ЗСУ діють правильно та ефективно.
Адже раніше ми не мали право бити в тил ворога,а оркам було все дозволено...
Ситуація змінилася на нашу користь,тому на екранах сумні обличчя.......
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12.12.2022 11:40 Ответить
Тупым кацапам даю (бесплатно-!) план подготовки:
- купить белые тапочки
- лечь лицом к эпицентру взрыва
- скрестить руки на груди
- читать молитву "Помяни, Господи Хаймарс нам, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Пуйла, опущенного кацапа.... Аминь"
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12.12.2022 11:41 Ответить
Этот идиот месяц назад был в Читинской области типа на военном заводе,где хотят оживить танки Т-62🤣...Я когда смотрел видос..чуть со кресла не свалился от ржача..токарные станки времён 50 годов и молоток на полу...с кувалдой..и инженер даёт интервью Гурулеву..типа берегись НАТО..у нас аналоГовнет запущен 🤣🤣🤣🦍🦍🦍
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12.12.2022 11:42 Ответить
Мудило репане - картаве.
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12.12.2022 11:50 Ответить
А мы вас ****** трогали?? Да,все верно...теперь мы вас всех убьем.Не добьем,а именно убьем и развалим вашу парашу на губернии,как говаривал ваш буйный клоун жириновский.
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12.12.2022 11:53 Ответить
Да нормально все!
Ти ж ще навіть не починав?
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12.12.2022 12:00 Ответить
Мы бы вас, кацапы, и с вилами, и с топорами добили бы.
Ну с западной помощью будет быстрее...
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12.12.2022 12:01 Ответить
.

а ви, кацапо-орда срана, думали, що з вами будуть жартувати?

сподiвались на хлiб-сiль та пройти парадним маршем з кийками по Українi?

вся рашистська шобла знайде в Українi свою смерть.
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12.12.2022 12:29 Ответить
вас ******* кацапських надо давить і давить до останього
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12.12.2022 12:32 Ответить
Что ни рожа то конченный алкаш.
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12.12.2022 13:19 Ответить
А хто першим розпочав? Воно вам потрібно було?
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12.12.2022 14:07 Ответить
А русские не могут не быковать. Смысл их жизни - в быковании.
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12.12.2022 14:15 Ответить
Быкуют,быкуют, а 3.14 зды получат плачут.
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12.12.2022 14:33 Ответить
,, и к этому надо готовиться,, !!!
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12.12.2022 14:22 Ответить
Чеченський опозиційний блогер, який, як повідомляється, був убитий раніше цього місяця, дав свідчення в суді в Німеччині в листопаді, і суд, де він виступав, заявив, що, за його даними, він все ще живий, повідомляє Радіо Свобода

Коментарі, отримані Радіо Свобода 11 грудня, підтверджують попередні повідомлення Шведського радіо та німецьких медіа про те, що Тумсо Абдурахманов живий. Це суперечить численним повідомленням раніше цього тижня про те, що його вбили. Анзор Масхадов, відомий лідер чеченської діаспори, також повідомив північнокавказькій службі Радіо Свобода, що Абдурахманова вбили невідомі.

Відповідаючи на електронний лист Радіо Свобода із запитанням про стан і місце перебування Абдурахманова, Лоран Лафлер, речник Вищого регіонального суду Мюнхена, сказав, що той дав свідчення як свідок 8 листопада і що, «наскільки відомо суду, свідок, якого ви назвали, живий».

«Суд не має інформації про поточне місце перебування свідка», - додав він. Інших подробиць судового розгляду він не повідомив.

Шведська поліція неодноразово відмовлялася коментувати цю справу, повідомляючи Радіо Свобода та іншим медіа, що не має інформації про будь-які повідомлення про вбивства чи розслідування, які були б викликані запитами журналістів.
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12.12.2022 14:33 Ответить
Готуйтеся , скоти рашинські , готуйтеся , бо пощади вам не буде ,
за ті звірства , якими ви займаєтесь на нашій землі 😠😡
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12.12.2022 14:49 Ответить
Що там готуватися? Відводьте війська за 300 км. від кордонів України і варіться у власному соку доки не виплатите репарації. Це єдиний сценарій за якого в ********** можливо зберегти цілісність країни. Тепер ********* оточуюють лише вороги! Якщо в Україні відбудеться повний розгром то цим безумовно скористаються всі хто має претензії до кацапів - відкитайців з японцями до грузинів з поляками. Ну і ми, можливо, будемо вимагати "коридор" на Казахстан...
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12.12.2022 14:58 Ответить
Готуйтесь до зубожіння, до злиднів, до голоду, до втрати заощаджень та майна. Ви позбавили майбутнього себе та своїх вилупків на декілька поколінь вперед.
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12.12.2022 15:06 Ответить
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12.12.2022 15:07 Ответить
ссыкануло вонючее свинорылое стадо...
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12.12.2022 15:30 Ответить
Правильно думаете товарищііі..мокшанці пі....ць не за горами і перед цим не забутьте поздоровити Украінськи Збройні Сили з Днем Сухопутних Військ Украіни і його Головокомандуючего Валерія Залужного.
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12.12.2022 15:32 Ответить
а чьо гатовітсься, мєшкі на голову і калонай на бліжайшєє кладбіщє!
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12.12.2022 15:41 Ответить
Кацап,хоч готуйся,хоч не готуйся,а вам все одно піз...да (звізда).
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12.12.2022 15:45 Ответить
***** пиз#да к гадалке не ходи...
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12.12.2022 16:39 Ответить
пора в белое рядиться и ползти на цвинтор
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12.12.2022 17:58 Ответить
Збіговисько старих пердунів-алкашів
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12.12.2022 18:48 Ответить
заскулили мрази!чуют свой конец!
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12.12.2022 19:00 Ответить
 
 