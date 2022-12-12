В России ко "Дню героев Отечества" родным ликвидированных в Украине оккупантов вручили цветы и сладости. ВИДЕО

В одном из регионов России ко "Дню героев Отечества" родным ликвидированных в Украине оккупантов вручили цветы и сладости.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сюжет об этом вышел на местном телеканале.

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