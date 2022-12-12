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В России ко "Дню героев Отечества" родным ликвидированных в Украине оккупантов вручили цветы и сладости. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В одном из регионов России ко "Дню героев Отечества" родным ликвидированных в Украине оккупантов вручили цветы и сладости.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сюжет об этом вышел на местном телеканале.

Смотрите также: Тела ликвидированной группы российских оккупантов. ВИДЕО 18+
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Топ комментарии
+22
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12.12.2022 11:15
+17
а лёд и мороженую рыбу зажали??
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12.12.2022 11:11
+17
Херої атєчества нерасєє.
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12.12.2022 11:15
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а лёд и мороженую рыбу зажали??
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12.12.2022 11:11 Ответить
Какие они конченные ублюдки !!! Ни одна гнида не спросит за что они дохнут ? Уроды идут убивать грабить насиловать -- всех убьем
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12.12.2022 11:45 Ответить
Награда достойная дєбілов-сосітє лєдєнци занюхівая цвєтамі...
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12.12.2022 11:12 Ответить
Это же надо!!!как повезло!!!прям счастья какое!!!
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12.12.2022 13:21 Ответить
Типа подсластить пилюлю (*********) в Украине
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12.12.2022 11:12 Ответить
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12.12.2022 11:15 Ответить
Реально орки, которым друг на друга плевать. Сын,сват,брат .. да пох. Нечего удивляться их отношению к другим народам. Это же надо подобному существовать.
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12.12.2022 11:18 Ответить
В цьому сила орди!
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12.12.2022 11:21 Ответить
Солодощі у вигляді труни.
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12.12.2022 11:15 Ответить
Щоб ви вдавилися тими солодощами.
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12.12.2022 11:15 Ответить
Херої атєчества нерасєє.
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12.12.2022 11:15 Ответить
Томськ, здається?
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12.12.2022 18:21 Ответить
Сосульки сахаром посыпали и снег сиропом приправили?
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12.12.2022 11:17 Ответить
Не пойму. У дикторши член во рту?
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12.12.2022 11:19 Ответить
Сосулька
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12.12.2022 11:22 Ответить
Это она по привычке. Члена нет сейчас, но челюсти то помнят
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12.12.2022 13:29 Ответить
А-ха-ха ,даже лады калины нет . Этож надо быть такими идиотами , умирать за тортик с цветами . Я предлагаю от имени Украины , вручать им тортики ещё в военкомате , и бутылочку метанола , и проследить ,чтобы там же и здох , эт от сэкономит, кучу времени и ресурсов , Грете можно поручить такую миссию , это поможет экологии
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12.12.2022 11:19 Ответить
Як каже дикторша: "оні храбро сражалісь за інтєрєси", тому достатньо і "цвєтов с мороженим".
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12.12.2022 11:31 Ответить
хрен мороженый или йух моржовый
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12.12.2022 12:20 Ответить
Як у "Пастці для котів". Вдовам квіти, сиротам смоктунець на паличці.
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12.12.2022 11:20 Ответить
У довбайобів нема питань, - яка защіта їхнього вонючого Атєчєства може бути в сусідній країні?
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12.12.2022 11:22 Ответить
Оце все квіти і солодощі ? Тобто квартири в Москві не роздають як обіцяли рашистам -вони ж йдуть воювати за брехливі обіцянки ПУТЛЕРА.
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12.12.2022 11:35 Ответить
За интересы россии.. Действительно , когда нечего сказать за что - то остаётся сказать - " за интересы".
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12.12.2022 11:56 Ответить
Нюхайте обісцяні квіти та жеріть обригані солодощі кляті виродки...
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12.12.2022 12:04 Ответить
https://youtu.be/8BUuOfZYmqY..

Япония срочно стягивает войска поближе к границам РабZeи...
Мабуть щось заберуть👆
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12.12.2022 12:47 Ответить
Солопощі...
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12.12.2022 13:21 Ответить
про ладу уже и не вспоминают...
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12.12.2022 13:23 Ответить
Как говориться. Со...ите не пересо...ите Смачного
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12.12.2022 13:27 Ответить
Родственники погибших что то не очень радуются подарочкам.
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12.12.2022 13:39 Ответить
А водку?
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12.12.2022 13:54 Ответить
ладно "гости" по бырику и по домам, но аборигены та чего в верхней одежде!? в замерзающей европе чтоли живут. чурки. чурок не жалко.
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12.12.2022 14:06 Ответить
Краще б по пляшці водяри вручили...
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12.12.2022 15:51 Ответить
 
 