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Путин впервые за 10 лет не будет проводить пресс-конференцию. ВИДЕО
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Большой ежегодной пресс-конференции российского диктатора Владимира Путина в этом году не будет.
Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.
"Что касается большой пресс-конференции, до Нового года не будет. Но рассчитываем, что он найдет возможность поговорить с кремлевским пулом", - сказал Песков.
Отметим, ежегодная пресс-конференция Путина проходит в декабре - начиная с 2012 года.
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+27 Андрей Моисеенко 5be38f2c
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+22 vuiko dobrui
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+18 Mganga Zambezi
показать весь комментарий12.12.2022 14:24
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Пожалуйста, подождите...
хоть письков и вся королевская срать отбрехиваются и отрицают сей конфуз))) но телеграмм-каналы (сруцкие первыми) возвестили о чудном кульбите престарелого мачо )))) и описали его походку после подъема... как прихрамывал и подволакивал))))
потом, ессествено, комменты мерзкие про этот победный))) антраша или глиссад (с перепугу не разобрали) везде и всюду вымарали... но...людскую радость не убить! )))
(кстати говорят, шо перед длительным перелетом или прессухой ***** делают клизму с ромашкой)))) шобы чемоданчик с охранником не смердели с гостями или прессой рядом))))
фу-фу-фуууу...зачем я это написал??? ))))
Неизвестные страницы Финской войны 1939 года в чЛенинграде...
докажи поминутно свой постик...!
Відповідаючи на електронний лист Радіо Свобода із запитанням про стан і місце перебування Абдурахманова, Лоран Лафлер, речник Вищого регіонального суду Мюнхена, сказав, що той дав свідчення як свідок 8 листопада і що, «наскільки відомо суду, свідок, якого ви назвали, живий».
«Суд не має інформації про поточне місце перебування свідка», - додав він. Інших подробиць судового розгляду він не повідомив.
Шведська поліція неодноразово відмовлялася коментувати цю справу, повідомляючи Радіо Свобода та іншим медіа, що не має інформації про будь-які повідомлення про вбивства чи розслідування, які були б викликані запитами журналістів.
Чемодан переполнился? Или ***** алина капризничает?
Ничего, придёт время и ВСЕМ твоим выкидышам на лбу поставят клеймо.
Жить бы мне,в такой стране...
Чтобы ею гордится....
Только мне в таком дерьме...
Довелось родиться...🤣😝
Есть..Герр путлер...
Подъехал на Мерседесе к кремлевским воротам, часовой орет..стоять, буду стрелять..
Штирлиц каже... чувак ты чего охренел..Я штандартенфюрер SS Макс Отто фон Штирлиц..
Часовой..ах ты казел нацистский и стрелянул прямо в Лоб...🤣
Немного о двойниках путлера... убойный видос 👆
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"12.12.2022
Спеціалістами [Государственный Научный Центр Колопроктологии (ГНЦК) им. А.Н. Рыжих ] проведена операція президенту РФ Володимиру Путіну. Подробиці уточнюються. "
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