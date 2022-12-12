Путин впервые за 10 лет не будет проводить пресс-конференцию. ВИДЕО

Большой ежегодной пресс-конференции российского диктатора Владимира Путина в этом году не будет.

Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается большой пресс-конференции, до Нового года не будет. Но рассчитываем, что он найдет возможность поговорить с кремлевским пулом", - сказал Песков.

Отметим, ежегодная пресс-конференция Путина проходит в декабре - начиная с 2012 года.

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