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Путин впервые за 10 лет не будет проводить пресс-конференцию. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Большой ежегодной пресс-конференции российского диктатора Владимира Путина в этом году не будет.

Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается большой пресс-конференции, до Нового года не будет. Но рассчитываем, что он найдет возможность поговорить с кремлевским пулом", - сказал Песков.

Отметим, ежегодная пресс-конференция Путина проходит в декабре - начиная с 2012 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за "украинских атак" на территорию РФ будут "приниматься необходимые меры", - Песков
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Топ комментарии
+27
Чемодан забився
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12.12.2022 14:20
+22
а чьто такое ??? сецобсірація ведь ідет по плану ???
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12.12.2022 14:16
+18
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12.12.2022 14:24
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а чьто такое ??? сецобсірація ведь ідет по плану ???
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12.12.2022 14:16 Ответить
А що трапилось?
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12.12.2022 14:17 Ответить
Чемодан забився
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12.12.2022 14:20 Ответить
говорят на днях ***** на лестнице нае***сь и копчик сломало, да так удачно, что требуется срочная операция... на прямой кишке...
хоть письков и вся королевская срать отбрехиваются и отрицают сей конфуз))) но телеграмм-каналы (сруцкие первыми) возвестили о чудном кульбите престарелого мачо )))) и описали его походку после подъема... как прихрамывал и подволакивал))))
потом, ессествено, комменты мерзкие про этот победный))) антраша или глиссад (с перепугу не разобрали) везде и всюду вымарали... но...людскую радость не убить! )))
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12.12.2022 14:40 Ответить
он когда на сраку присел говорят еще и обосрался
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12.12.2022 14:44 Ответить
это настолько предсказуемый и естественный процесс шо у челяди не вызывает никаких эмоций
(кстати говорят, шо перед длительным перелетом или прессухой ***** делают клизму с ромашкой)))) шобы чемоданчик с охранником не смердели с гостями или прессой рядом))))

фу-фу-фуууу...зачем я это написал??? ))))
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12.12.2022 14:49 Ответить
Навєрна шота случілась...
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12.12.2022 14:18 Ответить
краще хай здохне...
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12.12.2022 14:19 Ответить
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12.12.2022 14:24 Ответить
https://youtu.be/VNTMDCfcGQ0...

Неизвестные страницы Финской войны 1939 года в чЛенинграде...
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12.12.2022 14:24 Ответить
Забрехалось падло,нову казочку для свинособак мають придумати,бо багато хороших свинособак не сховаєш в посадках.
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12.12.2022 14:24 Ответить
Пресс-конференция накрылась половым признаком бабушки потому, что Рашей рулит половой признак дедушки !
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12.12.2022 14:25 Ответить
Невже росіянці не почують як космические корабли бороздят просторы Вселенной…
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12.12.2022 14:26 Ответить
Фюреров на рабZee аж трое.. кого из них оставят в живых загадка..., фишка в том что один путлер ездил по Керченскому мосту,а второй в это же время проводил встречу с так называемым матерями ЧМОбиков...🤣
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12.12.2022 14:29 Ответить
ты сенатор занимался таймингом...?
докажи поминутно свой постик...!
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12.12.2022 15:07 Ответить
Він такою "херньою" не займається! Він "Істини прорікає" А ми повинні (на його думку) сприймать їх на віру
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12.12.2022 17:58 Ответить
А х...ли там собирать. И так все очевидно. Осталось только собаку подобрать и ствол для самострела
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12.12.2022 14:30 Ответить
Після останнього бенефісу з бокальчиком "да, ми бамбім іх інфраструктуру" цей жалюгідний упир ще не очуняв.
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12.12.2022 14:30 Ответить
Чеченський опозиційний блогер, який, як повідомляється, був убитий раніше цього місяця, дав свідчення в суді в Німеччині в листопаді, і суд, де він виступав, заявив, що, за його даними, він все ще живий, повідомляє Радіо СвободаКоментарі, отримані Радіо Свобода 11 грудня, підтверджують попередні повідомлення Шведського радіо та німецьких медіа про те, що Тумсо Абдурахманов живий. Це суперечить численним повідомленням раніше цього тижня про те, що його вбили. Анзор Масхадов, відомий лідер чеченської діаспори, також повідомив північнокавказькій службі Радіо Свобода, що Абдурахманова вбили невідомі.

Відповідаючи на електронний лист Радіо Свобода із запитанням про стан і місце перебування Абдурахманова, Лоран Лафлер, речник Вищого регіонального суду Мюнхена, сказав, що той дав свідчення як свідок 8 листопада і що, «наскільки відомо суду, свідок, якого ви назвали, живий».

«Суд не має інформації про поточне місце перебування свідка», - додав він. Інших подробиць судового розгляду він не повідомив.

Шведська поліція неодноразово відмовлялася коментувати цю справу, повідомляючи Радіо Свобода та іншим медіа, що не має інформації про будь-які повідомлення про вбивства чи розслідування, які були б викликані запитами журналістів.
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12.12.2022 14:31 Ответить
Переживем .
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12.12.2022 14:31 Ответить
Абиделся
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12.12.2022 14:31 Ответить
дарагіє расєянє началі штото падазрєвать, тому робить вигляд, що єдина проблема в ерефії - це пагана дорога в мурманській області і відсутність песика у шестикласниці маші вже не получиться.
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12.12.2022 14:31 Ответить
В говне сидит наверное, сказать людям нечего 100 к трупаков в пакетах, тотальный позор. Какая к черту конференция.
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12.12.2022 14:32 Ответить
А шо случилось?
Чемодан переполнился? Или ***** алина капризничает?
Ничего, придёт время и ВСЕМ твоим выкидышам на лбу поставят клеймо.
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12.12.2022 14:32 Ответить
Сегодня в Подмосковной Балашихе был огромный пожар..., также был пожар в Барнауле...ТунгуSSkий метеорит бабахнул на РабZeю..с особо тяжкими...🤣🦍🦍🦍 невезучую НедоИмперию пожары сжигают...💥🔥💥🔥🤒🤒🤒🤒 курють Сигары Гаванский 😝🤣
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12.12.2022 14:39 Ответить
Опять в бараньем ауле (Барнауле) ....
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12.12.2022 18:02 Ответить
Хто ж кацапській біомасі розповість про «новиє тєріторії»?
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12.12.2022 14:48 Ответить
Як казав Эльдар Александрович Рязанов...
Жить бы мне,в такой стране...
Чтобы ею гордится....

Только мне в таком дерьме...
Довелось родиться...🤣😝
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12.12.2022 14:51 Ответить
он занят, у него в заду покопались проктологи, и теперь он не может сидеть. а тут еще и говорить надо.
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12.12.2022 14:52 Ответить
Штирлиц,нужна помощь,срочно в Мавзолей...
Есть..Герр путлер...
Подъехал на Мерседесе к кремлевским воротам, часовой орет..стоять, буду стрелять..
Штирлиц каже... чувак ты чего охренел..Я штандартенфюрер SS Макс Отто фон Штирлиц..
Часовой..ах ты казел нацистский и стрелянул прямо в Лоб...🤣
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12.12.2022 15:04 Ответить
ну были дети лейтенанта Шмидта - ты видно сын Штирлица...\и радистки Кэт...\
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12.12.2022 15:09 Ответить
Такой пустячок, но как приятно.
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12.12.2022 15:07 Ответить
Як кажуть у Одеcі.. Мавзолєйним дебілам тяжко довести що вони Довбодятли з 7 листопада 1917 року...🦍🦍🦍Карма така у Одноклеточных та ще й з лишней Хромосомой...в роде вяликая Ысландия🦍🦍🤣🤣
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12.12.2022 15:20 Ответить
А що сталось? Може, вже здох?
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12.12.2022 15:29 Ответить
https://youtu.be/WAjMaRJS8HI...

Немного о двойниках путлера... убойный видос 👆
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12.12.2022 15:39 Ответить
https://youtu.be/2td28zfkh0o..

Ещё один видос в тему
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12.12.2022 15:52 Ответить
Забухали тупін з дімасіком-кримлівський пул в ауті
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12.12.2022 15:59 Ответить
якщо комусь цікаво "чому?" - тоді так: йому відрізали півдупи, важко буде сидіти рівно)))

"12.‎12.‎2022

Спеціалістами [Государственный Научный Центр Колопроктологии (ГНЦК) им. А.Н. Рыжих ] проведена операція президенту РФ Володимиру Путіну. Подробиці уточнюються. "

tZE: Група зовнішнього моніторингу tZE inform (timeze2019.blogspot.com)
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12.12.2022 17:04 Ответить
Бобик сдох.
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12.12.2022 18:48 Ответить
о чём эта падаль может сказать?об убитых 100 тысячах его вояк,о том что он завяз в Украине?!
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12.12.2022 18:52 Ответить
 
 