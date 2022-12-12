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Инструкция для оккупантов, как сдаться в плен с помощью квадрокоптера. ВИДЕО
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Командование Вооруженных Сил Украины разработало инструкцию по безопасной сдаче в плен российских военнослужащих с помощью квадрокоптера.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СтратКом ВСУ.
"Для сохранения собственной жизни русским военным необходимо:
- обратиться к проекту "Хочу жить" для верификации и получения координат отправной точки;
- в точно определенное время в определенном месте установить визуальный контакт с квадрокоптером;
- когда контакт будет установлен дрон обозначит пленному безопасный вектор направления движения;
- двигайтесь за дроном к точке встречи с представителями ВСУ", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+13 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий12.12.2022 18:50
+12 Qq Qqq f1a4586b
показать весь комментарий12.12.2022 18:48
+8 Яр Холодний
показать весь комментарий12.12.2022 19:14
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Пожалуйста, подождите...
Те що знаю я - співвідношення "обменки" 1/4.
У кого ще є інформація з цього приводу - буду радий взнати. Дякую.
Але пост то сарказм, звісно що ермаки доб'ють націю до кінця.