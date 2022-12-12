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Инструкция для оккупантов, как сдаться в плен с помощью квадрокоптера. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Командование Вооруженных Сил Украины разработало инструкцию по безопасной сдаче в плен российских военнослужащих с помощью квадрокоптера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"Для сохранения собственной жизни русским военным необходимо:

- обратиться к проекту "Хочу жить" для верификации и получения координат отправной точки;
- в точно определенное время в определенном месте установить визуальный контакт с квадрокоптером;
- когда контакт будет установлен дрон обозначит пленному безопасный вектор направления движения;
- двигайтесь за дроном к точке встречи с представителями ВСУ", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы лучше относятся к пленным, чем командование армии РФ к своим солдатам, - мать пленного россиянина в интервью росСМИ
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Топ комментарии
+13
русским Сало нельзя. Для них это каннибализм.
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12.12.2022 18:50
+12
Радушие точно ні, але конвенції виконуємо ...
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12.12.2022 18:48
+8
Макс! У них не таке сало! Був перед розвалом Союзу на Уралі Пригостили мене їхнім "салом" У півтора пальця товщиною і одна "пліва" Коротше кажучи - "сальна мотузка" Жувать не можна - тільки нарізать дрібненькими шматочками і ковтать не розжовуючи
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12.12.2022 19:14
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інструкція для свинособак я не вмерзнути в грунт.....
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12.12.2022 18:40 Ответить
русский солдат сдавайся, тебя ждет горячий чай, сухая одежда и наше радушие!...
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12.12.2022 18:42 Ответить
Радушие точно ні, але конвенції виконуємо ...
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12.12.2022 18:48 Ответить
Не чекай обійм і теплих слів, а от життя збережеш 100%
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12.12.2022 21:03 Ответить
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12.12.2022 18:42 Ответить
Як би так не повертати їх, а на відновлення держави залишати....

Те що знаю я - співвідношення "обменки" 1/4.
У кого ще є інформація з цього приводу - буду радий взнати. Дякую.
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12.12.2022 18:43 Ответить
та як вони свою занепастили, що вони у нас тут відновлять? а потім ще проросійські депутатішки їм громадянство України зоргонізують, на фіг!
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12.12.2022 22:39 Ответить
мова ж не про контракт з ротенбергом
Але пост то сарказм, звісно що ермаки доб'ють націю до кінця.
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12.12.2022 22:51 Ответить
Ось це правильна діджіталізація ))
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12.12.2022 18:45 Ответить
Хаи ідут на запах сала .
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12.12.2022 18:46 Ответить
русским Сало нельзя. Для них это каннибализм.
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12.12.2022 18:50 Ответить
Не порівнюйте наших свинок з ціми свинособаками!
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12.12.2022 19:14 Ответить
Макс! У них не таке сало! Був перед розвалом Союзу на Уралі Пригостили мене їхнім "салом" У півтора пальця товщиною і одна "пліва" Коротше кажучи - "сальна мотузка" Жувать не можна - тільки нарізать дрібненькими шматочками і ковтать не розжовуючи
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12.12.2022 19:14 Ответить
А я таки наловчился местный подчеревок солить, шоб мягкий был. Ну как "солить", процесс больше на чуть теплое копчение похож. Но получилось дуже смачно.
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12.12.2022 22:57 Ответить
Мої "розбалувалися" - закомандували, щоб я почеревину перед коптінням ще й приварював - як на "дідове сало" (Жувать ліняться) А потім закоптив гарячим коптінням Учора увечері приварив, виклав на деко Сьогодні вранці зніму пробу Якщо по солі м"ясна складова буде нормальна, то під вечір буду коптить А якщо буде "слабосольна", то присолю на добу
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13.12.2022 02:52 Ответить
О технології! Скоро вантажні коптери будуть відразу полонених забирати...
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12.12.2022 18:52 Ответить
Хай командування ЗСУ розробить ще інструкцію для кацапів для здачі у полон сільським собакам та свійським кабанам.
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12.12.2022 18:57 Ответить
Они до конца жизни перед каждым дроном будут "Ку!" делать
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12.12.2022 19:01 Ответить
Чудово. А тепер як щодо інструкції, як здати цілий полк
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12.12.2022 19:04 Ответить
Бл, які ми гуманні... Аж повбивати усіх хочу...
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12.12.2022 19:08 Ответить
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12.12.2022 19:09 Ответить
"...Улан-Уде, Чіта, Ясногорськ..." С
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12.12.2022 19:16 Ответить
А, в Улан-Батор, на историческую родину руссских, не приглашают? Думаю, от этих свинособак еле-еле избавились и боятся что снова размножаться! Вряд ли и верблюдовода шойгу, снова примут...
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12.12.2022 20:04 Ответить
Я би ше додав: перед тим, як вирушити здатися у полон, московиту рекомендувати знищити свого офіцера/офіцерів та вилучити у нього/них їхні документи. За додатковий компот з сосискою...
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12.12.2022 19:20 Ответить
живцем ліпше, знищити, це коли він піддає ризику зірвання операції здачі в полон.
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12.12.2022 22:40 Ответить
Це якщо самці кацапа путін кредит скасував, інакше ваньок не здасться, поки не перегрупірується в чорнозем
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12.12.2022 19:36 Ответить
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12.12.2022 20:10 Ответить
Останній "перл" від полонених "чмобіків" - вони воюють в Україні з поляками які хочуть захопить українську землю!" На запитання : "А до чого тут РОсія?" відповіді нема
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12.12.2022 20:32 Ответить
Сподіваюся в найближчому часі, замість лікарів не будуть прилітати дрони)
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12.12.2022 23:58 Ответить
не виповнять, тварі казламорді? - будуть розірвані на куски і *** кому лада...
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13.12.2022 03:24 Ответить
 
 