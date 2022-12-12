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Бойцы 243-го батальона 241-й бригады ТРО ВСУ понесли под Бахмутом существенные потери в автомобильной технике. Просят украинцев помочь с приобретением буса. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы 243-го батальона 241-й бригады ТРО ВСУ просят украинцев помочь с приобретением грузопассажирского буса для перевозки личного состава, вооружения и боекомплекта.

Об этом сообщает волонтерский центр UAHELP, передает Цензор.НЕТ.

"Бойцы 243-го батальона 241-й бригады ТРО ВСУ прошли самые жесткие бои, защищая Бахмут и подступы к городу. Кроме человеческих потерь, подразделения батальона понесли существенные потери в автомобильной технике.

Сейчас ребят отвели на несколько недель на доукомлектацию и защитники обратились в наш Волонтерский центр UAHELP с просьбой обеспечить их грузопассажирским бусом для перевозки личного состава, вооружения, боекомплекта и т.д. Такой автомобиль будет им крайне нужен для выполнения боевых задач, когда они вскоре вернутся "на ноль".

Наш волонтерский центр уже нашел и забронировал соответствующую машину, осталось собрать около 6200 евро, чтобы мы смогли доставить ее бойцам.

Смотрите: Тяжело раненному в Бахмуте воину ВСУ Юрию Яцуку срочно нужна помощь на лечение. ФОТО

Призываем всех приобщиться, чтобы мы успели к возвращению подразделения на фронт! А каждому, кто пожертвует 2000 грн и более, мы пришлем гильзу от боеприпаса американского гранатомета, которым работает по врагам соучредитель нашей партии людей труда Народовластия Вадим Фещенко. Эти гильзы непосредственно из Бахмутовской передовой и их можно использовать как отличные подсвечники. :)

Чтобы получить гильзу, присылайте скрин о вашем взносе и данные куда нам ее отправлять в Telegram или Viber 0632993996, или пишите нашему Вадиму Кудовбенко в приват сюда: facebook.com/v.kudovbenko

Спасибо вам за помощь!

Слава ВСУ!

P. S. Все реквизиты Вы найдете ниже, но отдельно призываем подписываться на автоматические ежемесячные взносы на Patreon нашего волонтерского центра (patreon.com/uahelp), чтобы мы могли оперативно закрывать более мелкие запросы наших защитников, (а каждый новый подписчик еще и подарок получает - футболку с "Пионами" нашей подшефной 43-й арт. бригады)!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военные собирают на бронеавтомобиль. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вот отдельная "банка" Монобанка для сбора на этот бус:

https://send.monobank.ua/jar/2TngHsxA8Q

Другие реквизиты "UAHELP":

Приват: 4731219619498052
Моно: 5375414116170464
PayPal: [email protected]" - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+13
дивлюсь звернення а з боку реклама
любі машини, від 2000 до 5000 тис баксів
невже. ****, ВР ОП чи просто дуже багаті люди, не можуть виділити
парі лямів баксів і закупити достатньо бу бусів, пікапів та позашляховиків
чи не на часі, вашу мать???
два ляма це 500-700 машин
вони ж на передку як одноразові рукавиці
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12.12.2022 17:47
+11
Чекаю гільзу Тримайтеся
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12.12.2022 17:43
+11
Олексій Резніков ОСОБИСТО має нести відповідальність за неналежне, не швидко як має бути забезпечення Захисників України!
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12.12.2022 18:10
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+++
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12.12.2022 17:40 Ответить
Чекаю гільзу Тримайтеся
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12.12.2022 17:43 Ответить
скинь цим людям праці хоч тисяч 40!!
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12.12.2022 18:12 Ответить
Та скинув, чекаю, але на жаль не Ахметов...
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12.12.2022 18:16 Ответить
А гільза в мене вже є. Вона дорогого коштує... Я на неї авто та генератор поміняв. Хоча, по нинішнім реаліям - генератор і автівку.
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12.12.2022 18:19 Ответить
дивлюсь звернення а з боку реклама
любі машини, від 2000 до 5000 тис баксів
невже. ****, ВР ОП чи просто дуже багаті люди, не можуть виділити
парі лямів баксів і закупити достатньо бу бусів, пікапів та позашляховиків
чи не на часі, вашу мать???
два ляма це 500-700 машин
вони ж на передку як одноразові рукавиці
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12.12.2022 17:47 Ответить
в нас по місту стількі класних автівок в камуфах катає -по саунах,по суші,по шашлики...в тилу мабудь "неначасі"
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12.12.2022 17:50 Ответить
+++
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12.12.2022 17:53 Ответить
+++ Слава Нації!!!
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12.12.2022 17:56 Ответить
По Києву бігає величезна кількість бусиків і повнопривидних позашляховиків. Все це має бути на передовій. Міністерство оборони має забирати цю техніку за умови поступовоі виплати власникам коштів потягом 3-5 років. На передовій НЕМАЄ НА ЧОМУ ЇЗДИТИ І ВИКОНУВАТИ БОЙОВІ ЗАДАЧІ. Чому цей дурнуватий уряд корупціонерів не працює на перемогу?

Може таки час вводити Військову Адмінімьрацію з управління Україною. На роль генерала Аугусто Піночета українські вояки можуть обрати генерала Сергія Кривоноса.
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12.12.2022 18:02 Ответить
Он воно як! А що б ти заспівав, якби у тебе у самого був джип??!!!

"Взять и все падєліть" - уже проходили!!! Тоєсть мерзота при владі закатала гроші в асфальт, а в людей значить треба віджимати авто. Типовий ЗЕ-виборець!!!
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12.12.2022 20:02 Ответить
Олексій Резніков ОСОБИСТО має нести відповідальність за неналежне, не швидко як має бути забезпечення Захисників України!
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12.12.2022 18:10 Ответить
партія людей праці "Народовладдя"? щось,мені дещо сумнівні ці люди праці-рятівники України....скільки їх уже було до цього...останній на пам"яті рятівник народу Слуга Коля Котлета,нагороджений за героїзм при обороні Мукачева іменною зброєю...
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12.12.2022 18:11 Ответить
Про зброю нагородну то наче фейк був.
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12.12.2022 19:43 Ответить
для фанатиків Секти Свідків 95-го кварталу,все що дає якийсь негатив про Зе та його Слуг фейк...
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12.12.2022 20:12 Ответить
В тут знову наш Вовік Зе і Беня не при справах...Яка ж їхня роль у забезпеченні воїнів авто.тех та матеріальними засобами?
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12.12.2022 20:26 Ответить
Чому ТРО відводять для доукомплектації, а регулярні війська б'ються до останнього солдата? Їм *** ще машини подавай, судячи по зовнішньому вигляду цей боєць щось не дуже змучений.
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12.12.2022 23:51 Ответить
Тому, що ЗСУ стояли ЗА ТРО, і ТРО були на "0", це так, для розуміння.
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13.12.2022 09:13 Ответить
Зеленський, шмигаль, арахамія, завгосп....КОЛИ ВИ ПОКАЖЕТЕ НА СВОЄМУ ПРИКЛАДІ, ЯК ЛЮБИТЕ СВОЮ БАТЬКІВЩИНУ НЕ НА СЛОВАХ, А НА ПРАКТИЦІ І ПОЧНЕТЕ ФІНАНСОВО ЗІ СВОЇХ КИШЕНЬ ПІДТРИМУВАТИ ЗСУ???!!!
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13.12.2022 09:24 Ответить
Кіріл тімашенка і опа шашличника вже зайнялися цим питанням. Досвід є.
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13.12.2022 11:56 Ответить
Пане Резніков! Зверніть увагу на постійні проблеми з матеріально- технічним забезпеченням 0-ої та
1-ої ліній та займіться СВОЇМИ прямими завданнями!
І не ганьбіться, беручись коментувати ситуацію на фронті та дії ЗСУ, адже на це у вас немає ні повноважень, ні компетенцій!
Слава ЗСУ!!
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13.12.2022 12:56 Ответить
Дрброго дня. Поясніть, будь ласка, а до чого тут реклама партії? Це дуже недоречно.
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14.12.2022 17:36 Ответить
 
 