Бойцы 243-го батальона 241-й бригады ТРО ВСУ понесли под Бахмутом существенные потери в автомобильной технике. Просят украинцев помочь с приобретением буса. ВИДЕО

Бойцы 243-го батальона 241-й бригады ТРО ВСУ просят украинцев помочь с приобретением грузопассажирского буса для перевозки личного состава, вооружения и боекомплекта.

Об этом сообщает волонтерский центр UAHELP, передает Цензор.НЕТ.

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"Бойцы 243-го батальона 241-й бригады ТРО ВСУ прошли самые жесткие бои, защищая Бахмут и подступы к городу. Кроме человеческих потерь, подразделения батальона понесли существенные потери в автомобильной технике.

Сейчас ребят отвели на несколько недель на доукомлектацию и защитники обратились в наш Волонтерский центр UAHELP с просьбой обеспечить их грузопассажирским бусом для перевозки личного состава, вооружения, боекомплекта и т.д. Такой автомобиль будет им крайне нужен для выполнения боевых задач, когда они вскоре вернутся "на ноль".

Наш волонтерский центр уже нашел и забронировал соответствующую машину, осталось собрать около 6200 евро, чтобы мы смогли доставить ее бойцам.

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Призываем всех приобщиться, чтобы мы успели к возвращению подразделения на фронт! А каждому, кто пожертвует 2000 грн и более, мы пришлем гильзу от боеприпаса американского гранатомета, которым работает по врагам соучредитель нашей партии людей труда Народовластия Вадим Фещенко. Эти гильзы непосредственно из Бахмутовской передовой и их можно использовать как отличные подсвечники. :)

Чтобы получить гильзу, присылайте скрин о вашем взносе и данные куда нам ее отправлять в Telegram или Viber 0632993996, или пишите нашему Вадиму Кудовбенко в приват сюда: facebook.com/v.kudovbenko

Спасибо вам за помощь!

Слава ВСУ!

P. S. Все реквизиты Вы найдете ниже, но отдельно призываем подписываться на автоматические ежемесячные взносы на Patreon нашего волонтерского центра (patreon.com/uahelp), чтобы мы могли оперативно закрывать более мелкие запросы наших защитников, (а каждый новый подписчик еще и подарок получает - футболку с "Пионами" нашей подшефной 43-й арт. бригады)!

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Вот отдельная "банка" Монобанка для сбора на этот бус:

https://send.monobank.ua/jar/2TngHsxA8Q

Другие реквизиты "UAHELP":

Приват: 4731219619498052

Моно: 5375414116170464

PayPal: [email protected]" - говорится в сообщении.