Брошенные оккупантами два танка Т-72Б, один - Т-72Б3, две САУ 2С3 "Акация". ВИДЕО
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Российские оккупанты покинули в одном из населенных пунктов пять боевых бронемашин.
Как сообщает Цензор.НЕТ, среди трофеев украинских бойцов два танка Т-72Б, один - Т-72Б3, две САУ 2С3 "Акация".
"Оставлены два Т-72Б, один Т-72Б3, две 2С3 "Акация", которые в умелых руках наших ребят очень быстро придут в себя и отправятся уничтожать русню!", - пишет в комментарии к опубликованному видео с трофеями автор публикации.
Топ комментарии
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показать весь комментарий12.12.2022 19:03
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Первый вице-губернатор Херсонской области Виталий Булюк получил ранение в результате подрыва автомобиля.
Его состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести. «Водитель автомобиля погиб на месте. По моим данным, сработала мина направленного действия, автомобиль сгорел»
Йдеться про участь п'яти механізованих корпусів (8, 9, 15, 19 та 22-й) і частини шостого (4-й).
На їхньому озброєнні станом на початок битви було 3 356-3 430 танків, зокрема:
33 танки КВ-2.116 танків КВ-1.318 танків Т-34.450 бронеавтомобілів.
Втрати радянських військ:
безповоротні (включно із полоненими) - більше 172 тис. осіб;санітарні - близько 70 тис. осіб;середньодобові - понад 16 тис. осіб.
Серед техніки було втрачено абсолютну більшість озброєння, задіяного у битві: 4 381 танк, 5 806 гармат і мінометів, а також 1 218 бойових літаків.
Втрати німецьких військ - непорівнянно низькі, йдеться про 3 817 смертей та 85 танків.
на то вони і військові сапери.
2 д. ·
.....В Херсоне местные жители задержали мужчину, который начал ссориться с военными из-за приветствия "Слава Украине"
Херсонец, вероятно, не знал об освобождении города от оккупации. Поэтому стал угрожать военнослужащим поездкой в воображаемую российскую комендатуру за "бандеровские лозунги"
..Лауреат премії Дарвіна .!! .