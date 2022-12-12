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Подбитый вертолет оккупантов горит и падает, не дотянув до места базирования. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Подбитый вертолет оккупантов загорелся и упал, не дотянув до места базирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись падения вражеской авиамашины опубликована в соцсетях. Дата и место уничтожения русского вертолета неизвестны. Автор публикации отмечает, что, по его информации, это вертолет с "вагнеровцами".

"Долетался. Говорят, что это вертолет "вагнеровцев", который пытался дотянуть до своих. Но чуть-чуть не дотянул", - пишет он в комментарии.

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Топ комментарии
+85
горить, палає техніка ворожа,
рідна Україна переможе...
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12.12.2022 20:33
+59
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12.12.2022 20:45
+51
красота то какая, лепота!
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12.12.2022 20:34
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Свинопилотам меньше пить надо и хорошую горючку на лево толкать.
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13.12.2022 10:11 Ответить
Це той вертольот (типу білоруський) з вагнерівцями, що збили ще в кінці жовтня?
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13.12.2022 12:44 Ответить
От вміють кацапи красиво падати, талант.
На Біс
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13.12.2022 15:47 Ответить
...А хотіли, як в "Рембо"......Нє палучілас.
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13.12.2022 16:23 Ответить
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