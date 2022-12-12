Под Мелитополем поврежден автомобильный мост, который использовали оккупанты для переброски техники. ВИДЕО
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В Запорожской области возле оккупированного Мелитополя поврежден мост, который использовался для переброски техники армии РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"В Мелитополе "устал" мост, соединявший город с селом Константиновка. Это один из стратегически важных мостов после "усталости" Крымского моста. Именно через него оккупанты перевозили военную технику с восточного направления", - сообщил мэр Мелитополя Федоров.
В то же время, в телеграмм-канале незаконно созданной оккупационной администрации города утверждается, что мост не разрушен, однако взрывом повреждены его опоры и поэтому движение через него прекращено. Взрыв, по данным оккупантов, произошел около 21:00.
На выезде из Мелитополя близ села Константиновка протекает река Молочная, длина моста над ней – около 130 м. Дорога идет в сторону Бердянска на берегу Азовского моря на востоке Запорожской области. По данным из открытых источников, мост был построен в 1969 году и капитально отремонтирован в 2021 году.
Пожалуйста, подождите...
чи то хіппі колись у кацаповійську відмовлялось домінувати?
трактати про сраказми треба читати уважно.
колись "піонери"вміли читати "мєжду строк".
Це один з етапів підготовки влади до повномаштабного вторгнення такий - зробити надійними та широкими дороги на основних напрямках вторгнення?
Ой! Яж забув! Тепер вони нічого не знали про вторгнення, а Данілов вдягнув чорну сорочку на знак трауру через смерть улюбленого таргана (в його голові, напевно). А директор ЦРУ у січні приїздив за контрмарками на травневі шашлики від найвеличнішого для Байдена з сином. А військова частина в Гостомелі була розформована через виявлення надлишкового майна в ЗСУ, яке можна продати і закатати в асфальт (на радість Бєні з агрохімією)...
Зате яких героїв-пабєдунів з цих членів ОПи робить "єдиний анал"! Навіть на сльозу пробивають з "розбавленою мівіною"!
Зборисько брехливих покидьків (що в ОПі, що на "єдиному аналі").
"Це один з етапів підготовки влади до повномаштабного вторгнення такий - зробити надійними та широкими дороги на основних напрямках вторгнення?"
Ты что, вообще ку-ку? Кто весной-летом 2021 года знал, предполагал что будет зимой 2022 года?
А потом все мы резко становимся "умными," главное - найти "виновника"..
А они наступали бы и по неотремонтированным дорогам, колдобины, ямки для танка или БТР - не помеха..
Ліньки шукати, але в гуглі ви це зможете знайти, якщо це вас дійсно цікавить.
новые поставили, места крепления были повреждены.
Думаю, якщо будуть там техніку ганяти, цей міст також довго не простоїть.
Лет 10 назад я на цензоре говорил о знаменитом Азербайджанском долгожителе Ширали Мислимове.. который прожил 168 лет.... выше видос об этом феномене...👆