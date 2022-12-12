РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15161 посетитель онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
13 459 45
война (46523) Мелитополь (594) мост (1002)

Под Мелитополем поврежден автомобильный мост, который использовали оккупанты для переброски техники. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Запорожской области возле оккупированного Мелитополя поврежден мост, который использовался для переброски техники армии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"В Мелитополе "устал" мост, соединявший город с селом Константиновка. Это один из стратегически важных мостов после "усталости" Крымского моста. Именно через него оккупанты перевозили военную технику с восточного направления", - сообщил мэр Мелитополя Федоров.

В то же время, в телеграмм-канале незаконно созданной оккупационной администрации города утверждается, что мост не разрушен, однако взрывом повреждены его опоры и поэтому движение через него прекращено. Взрыв, по данным оккупантов, произошел около 21:00.

На выезде из Мелитополя близ села Константиновка протекает река Молочная, длина моста над ней – около 130 м. Дорога идет в сторону Бердянска на берегу Азовского моря на востоке Запорожской области. По данным из открытых источников, мост был построен в 1969 году и капитально отремонтирован в 2021 году.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия "прилета" по российской базе в оккупированном Мелитополе. ВИДЕО 18+
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+29
"міст було збудовано 1969 року і капітально відремонтовано 2021." Джерело: https://censor.net/ua/v3386602

Це один з етапів підготовки влади до повномаштабного вторгнення такий - зробити надійними та широкими дороги на основних напрямках вторгнення?
Ой! Яж забув! Тепер вони нічого не знали про вторгнення, а Данілов вдягнув чорну сорочку на знак трауру через смерть улюбленого таргана (в його голові, напевно). А директор ЦРУ у січні приїздив за контрмарками на травневі шашлики від найвеличнішого для Байдена з сином. А військова частина в Гостомелі була розформована через виявлення надлишкового майна в ЗСУ, яке можна продати і закатати в асфальт (на радість Бєні з агрохімією)...

Зате яких героїв-пабєдунів з цих членів ОПи робить "єдиний анал"! Навіть на сльозу пробивають з "розбавленою мівіною"!
Зборисько брехливих покидьків (що в ОПі, що на "єдиному аналі").
показать весь комментарий
12.12.2022 22:32
+20
Черножапі, зараз навіть пливти не треба - доки не пізно йдить пішки до своїх баранів та волохоногих жінок.
показать весь комментарий
12.12.2022 22:27
+12
знову за надувні матраци подеруться
показать весь комментарий
12.12.2022 22:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Черножапі, зараз навіть пливти не треба - доки не пізно йдить пішки до своїх баранів та волохоногих жінок.
показать весь комментарий
12.12.2022 22:27 Ответить
мост через р. Молочная, в 10 км второй мост.
показать весь комментарий
13.12.2022 04:57 Ответить
ці калюжі можна вброд перейти.
показать весь комментарий
13.12.2022 12:18 Ответить
знову за надувні матраци подеруться
показать весь комментарий
12.12.2022 22:27 Ответить
За утят и надувных тетек)))
показать весь комментарий
12.12.2022 22:47 Ответить
блін,завжди окупанти використовували,як міст кохання...але тут прийшли кацапи.
показать весь комментарий
12.12.2022 22:28 Ответить
Перечитайте ще раз, що написали
показать весь комментарий
12.12.2022 22:33 Ответить
а що не так?жидоугробуряти колись використовували мости не для перекидання техніки?
чи то хіппі колись у кацаповійську відмовлялось домінувати?
трактати про сраказми треба читати уважно.
показать весь комментарий
12.12.2022 22:41 Ответить
Та тут треба в Ваш мозок залізти, щоб зрозуміти Ваші райти.
показать весь комментарий
12.12.2022 22:49 Ответить
любий допис сприймати абсолютно однозначно невірно...
колись "піонери"вміли читати "мєжду строк".
показать весь комментарий
12.12.2022 23:03 Ответить
Don Bessam dc0e2bc1 приколюється з заголовка статті, і має на увазі що можливо не обов'язково було конкретизувати, що по мосту перекидали техніку, бо це є очевидним. З іншого боку заголовок досить стандартний.
показать весь комментарий
12.12.2022 23:34 Ответить
це точно не подіє на редактора заголовків...але все вірно.
показать весь комментарий
13.12.2022 00:37 Ответить
"міст було збудовано 1969 року і капітально відремонтовано 2021." Джерело: https://censor.net/ua/v3386602

Це один з етапів підготовки влади до повномаштабного вторгнення такий - зробити надійними та широкими дороги на основних напрямках вторгнення?
Ой! Яж забув! Тепер вони нічого не знали про вторгнення, а Данілов вдягнув чорну сорочку на знак трауру через смерть улюбленого таргана (в його голові, напевно). А директор ЦРУ у січні приїздив за контрмарками на травневі шашлики від найвеличнішого для Байдена з сином. А військова частина в Гостомелі була розформована через виявлення надлишкового майна в ЗСУ, яке можна продати і закатати в асфальт (на радість Бєні з агрохімією)...

Зате яких героїв-пабєдунів з цих членів ОПи робить "єдиний анал"! Навіть на сльозу пробивають з "розбавленою мівіною"!
Зборисько брехливих покидьків (що в ОПі, що на "єдиному аналі").
показать весь комментарий
12.12.2022 22:32 Ответить
елементарний рефреймінг - скажуть, шо під час ремонту дерьмак та ********** особисто позакладали в опори вибухівку, яку тільки сьогодні змогли підірвати. кнопку нажав Сам. теж Особисто! )
показать весь комментарий
12.12.2022 22:39 Ответить
Але лише після того, як верещучка сказала, що така кнопка є, а дєрьмак показав де саме та кнопка є! Сподіваюсь, найвеличнішому було боляче, коли відбувався процес пошуку кнопки та її натискання
показать весь комментарий
12.12.2022 22:47 Ответить
"Міст було збудовано 1969 року і капітально відремонтовано 2021."
"Це один з етапів підготовки влади до повномаштабного вторгнення такий - зробити надійними та широкими дороги на основних напрямках вторгнення?"
Ты что, вообще ку-ку? Кто весной-летом 2021 года знал, предполагал что будет зимой 2022 года?
А потом все мы резко становимся "умными," главное - найти "виновника"..
А они наступали бы и по неотремонтированным дорогам, колдобины, ямки для танка или БТР - не помеха..
показать весь комментарий
12.12.2022 22:46 Ответить
У березні 2021 вже відбувалися наради західних країн (США в тому числі) стосовно можливості повномаштабного вторгнення московії в Україну.
Ліньки шукати, але в гуглі ви це зможете знайти, якщо це вас дійсно цікавить.
показать весь комментарий
12.12.2022 22:49 Ответить
Ну и.. Я говорю что они наступали бы и по неотремонтированным дорогам, колдобины, ямки для танка или БТР - не помеха..
показать весь комментарий
12.12.2022 23:13 Ответить
Різна швидкість. А зменшення швидкості просування ворога - додатковий час для організації оборони. Все взаємопов'язане.
показать весь комментарий
12.12.2022 23:29 Ответить
В колдобинки прекрасно можно мин позакладывать в отличии от ровного асфальта, уж если на то пошло.
показать весь комментарий
12.12.2022 23:36 Ответить
попереджали ще в дев'ятнадцятому році, але до тупих і по цих пір не доходить
показать весь комментарий
12.12.2022 23:43 Ответить
гнида Шуфрич , сдававший блокпосты , ОКАЗЫВАЕТСЯ В ТЕРОБОРОНЕ СЛУЖИЛ , а Колян Котлета волонтёрил , в ресторанах Львова жрал и не хотел платить , доказывал ,что беженцам положено бесплатно
показать весь комментарий
12.12.2022 23:27 Ответить
Ето вам не крымский мост который сложился в трех местах от какого то пшика. А раньше строили мосты на совесть, что Антоновский что етот
показать весь комментарий
12.12.2022 22:35 Ответить
Всё-же всё зависит от того какое количество заряда было применено там и там..
показать весь комментарий
12.12.2022 23:15 Ответить
пролеты не сложились, а сдвинулись.
новые поставили, места крепления были повреждены.
показать весь комментарий
13.12.2022 04:59 Ответить
Якраз і "дастыглі". Міст всьо. Інша справа, що вони зараз, через Молочну понтони перекинуть
показать весь комментарий
12.12.2022 22:36 Ответить
це ж нада так засрать мазгі рєпоєдам... українську армію та народ назівать націоналістами будучи оккупантом.
показать весь комментарий
12.12.2022 22:42 Ответить
показать весь комментарий
12.12.2022 22:43 Ответить
Міст втомився. Федоров з гумором, аднака.
показать весь комментарий
12.12.2022 22:43 Ответить
Так, міст нещодавно оновили. Не буду про "велике будівництво", але це напрошується. Бо ЗНАЮ, що мужики з мого села(Приазовський р-н), від якого до цього мосту 25 км, на ДРУГИЙ день вторгнення в Запорізьку область були в військоматі. З вимогою дати зброю оборонятися. Їх нах послали, сказали, що "можете в Бердянськ з'їздити". Наші поїхали, а там їх теж ввічливо "Та шо ви, нічєго нє будєт, єдьтє по домам"... Так що здача моїх Бердянська і Мелітотоля- це виключно ДОГОВІР, не інакше... До речі, тепер оркотня(якщо місточку ВСЕ) буде їздити далеченько між Бердянськом та Мелітополем- аже через -тудуум- Мирне, в якому ЗСУ нещодавно накрили кцпських "воєнів". Так що ЗСУ визначило маршрут для орків)))
показать весь комментарий
12.12.2022 22:50 Ответить
Забув. Хлопці з села в ЗСУ, живі(один контужений був, але знов там, всі додому після перемоги приїдуть). Як мінімум про четверо знаю. І про одного вони вилупка знають- Рєзанов такий собі, він у Миротворці. Рєзанов, біжи, падло.
показать весь комментарий
12.12.2022 22:54 Ответить
Слава Залужному , а выродкам сдавшим мой Мелитополь гореть в аду вместе с рашистами, 🤢🤡 😈 ЗА ОМАН ОТВЕТЯТ ‼️СДАЛИ ТЕРРОРИСТАМ "коридор"вместе с людьми , как крепостными
показать весь комментарий
12.12.2022 23:34 Ответить
Чому через Мирне? А південне напівкільце Мелітополя?
показать весь комментарий
12.12.2022 22:56 Ответить
Може й так, я не знав, там не їздив, а там хіба мости на танки розраховані? Якщо так, то- ЗСУ, придивіться, будь ласка на це півкільце! Якщо не помиляюсь, "с Садове"- є така автобусна зупинка, там міст, але я там не їздив, точно не знаю, що й як.
показать весь комментарий
13.12.2022 00:46 Ответить
Саме так, біля Садового.

Думаю, якщо будуть там техніку ганяти, цей міст також довго не простоїть.
показать весь комментарий
13.12.2022 00:49 Ответить
Теж так гадаю, ЗСУ зараз має ініціативу у війні, а цапи лише по трансформаторах та лікарнях луплять, та й то- здалеку, виродки.
показать весь комментарий
13.12.2022 08:27 Ответить
В трьох районах Запоріжчини повідомляють про вибухи. У окупантів палає.
показать весь комментарий
12.12.2022 22:58 Ответить
Тікайте мокші. У вас іще є шанс.
показать весь комментарий
12.12.2022 23:09 Ответить
Будуть тепер перекидати руками..
показать весь комментарий
13.12.2022 00:24 Ответить
Тепер техніка перекидатиметься сама.
показать весь комментарий
13.12.2022 03:21 Ответить
https://youtube.com/shorts/fOK9goKefZk?feature=share...

Лет 10 назад я на цензоре говорил о знаменитом Азербайджанском долгожителе Ширали Мислимове.. который прожил 168 лет.... выше видос об этом феномене...👆
показать весь комментарий
13.12.2022 07:16 Ответить
Коментатор якийсь уйобок ...
показать весь комментарий
13.12.2022 09:03 Ответить
В объезд ехайте скотиняки.
показать весь комментарий
13.12.2022 10:22 Ответить
 
 