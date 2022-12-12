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Враг готовится к новым ракетным атакам и может ударить в любое время, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 292-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Каждый день мы добавляем Украине новые энергетические силы. После каждого русского удара – восстанавливаем систему. Насколько это возможно. Делаем все, чтобы завезти в Украину как можно больше оборудования, которое может компенсировать ущерб от попаданий ракет. И я благодарю всех украинских предпринимателей, волонтеров, всех наших партнеров, которые с этим помогают.

Но все мы должны осознавать, что Россия не отказалась от этой своей тактики террора. Отсутствие массированных ракетных ударов говорит лишь о том, что враг готовится к ним и может ударить в любое время. Хотя очевидно, что и без света мы хорошо знаем, куда стрелять и что увольнять, Россия все равно надеется на блекауты. Это последняя надежда террористов...

Пока у них есть ракеты – а они еще в России есть, – пожалуйста, воспринимайте серьезно все предупреждения от украинского военного командования, от наших Воздушных сил и сигналы воздушной тревоги. На всех уровнях должны быть готовы к любым вражеским намерениям. И сделаем все, чтобы пройти эту зиму", – сказал Зеленский.
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Топ комментарии
+21
не нагнетай... скоро Новый год... оливье там...шампаньское...сыр-ковбаса...Буковель...
да???
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12.12.2022 22:51
+20
Ну чисто провидець.
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12.12.2022 22:47
+15
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12.12.2022 22:56
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Ну чисто провидець.
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12.12.2022 22:47 Ответить
Та вже якось похер на його провідіння гундіння. Його посіпаки вже довели до того, що у нас вже подають електрику на кілька годин на добу, як і обіцяли більше місяця тому. І все це за час без обстрілів, за крайній тиждень, довели час відключень з 8 до 16-20 годин. І що то трапилося за ці 4-ре дні?
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13.12.2022 05:28 Ответить
Спасібо, кеп!
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12.12.2022 22:48 Ответить
це означає "Дайте ще грошей!"
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12.12.2022 22:49 Ответить
Або трансформаторів. Які параша знову роздовбає, бо клепає ракети навіть в умовах "санкцій".
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12.12.2022 22:51 Ответить
Ну і чудово, головне, що не в ЗСУ.
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12.12.2022 22:52 Ответить
на ВСУ летят другие.
у каждого вида, свои цели.
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13.12.2022 04:48 Ответить
Бред несешь, на нас и на всу летят одни и те же ракеты. Специальных ракет для трансформаторных будок не существует.
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31.12.2022 23:56 Ответить
что предлагаеш сделать,поднять руки перед плешивым?
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13.12.2022 00:14 Ответить
самі Штати, деякі спецслужби Ізраїлю та Європи могли б вирішити питання з диктатором рф володимиром путіним за п'ять-сім годин, але він не є метою номер один

"Була б виведена з гри основна фігура - і війна б закінчилася. Але вони цього не хочуть робити, я думаю, тому що розуміють: ніхто, крім путіна, не здатний Довести росію до Остаточного Краху, до остаточного розсипання, а це позбавить їх від необхідності застосовувати нехай і конвенційну, але все ж таки якусь Серйозну Зброю", - заявив N.

Він вважає, що путін усе Зробить сам, оскільки настільки бездарний і не здатний передбачати наслідки своїх вчинків, а також настільки садистичний, що "Руйнування Росії вирішили довірити йому, тому він ще живий". (с)
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12.12.2022 23:27 Ответить
Не закінчиться війна із смертю пуйла.Там 90%таких.Все,що вони загарбали,вони всі вже вважають«ісконно рюзькімі тєрріторіямі»
Війну закінчать лише ЗСУ
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13.12.2022 06:40 Ответить
не нагнетай... скоро Новый год... оливье там...шампаньское...сыр-ковбаса...Буковель...
да???
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12.12.2022 22:51 Ответить
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12.12.2022 22:56 Ответить
ну растёт...колысь и беня осознает,шо восточнее харькова живут токо дикие арабы.
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12.12.2022 22:56 Ответить
Не араби, а азіати. І не дикі, а з менталітетом рабів. Але це моє ІМХО
Бєня це розуміє, тому й не біжить туди. Адже тут в нього гарна "криша" і його не чіпають. Навіть спонсорують з бюджету, справи закривають...
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12.12.2022 23:02 Ответить
ну наверное ты прав...хуйлосапиенсы тады.
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12.12.2022 23:07 Ответить
Ворог готується підім'яти під ОПу Крнституцій суд.
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12.12.2022 22:57 Ответить
« Не так страшны зловредные враги, как хитрожопые друзья »
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12.12.2022 22:59 Ответить
та то уйня... во там автомобіль якогось шістьорки підірвали ото панімаїшь новасть...а то шо нема ракет на 1500+ км то фсьо папєрєднікі розікрали
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13.12.2022 00:23 Ответить
https://youtu.be/mHQ7Wh-9QdA...

Моцкалям надо готовится к задымлениям и отключениям света...🤣 аргументированный видосик
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13.12.2022 00:27 Ответить
Во времена Майдана Ющенко Я колись казав...Кучмисты ещё сделают много сюрпризов для Украины...Данилыч зна шо робе...😝🤒 Опытный палитик..
Надобраніч...
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13.12.2022 00:31 Ответить
под новостями про Зе вся зрадоботная психбольница собирается.
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13.12.2022 00:34 Ответить
Где ты новости видел?
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13.12.2022 00:58 Ответить
Ну что еще можно ожидать от позеленевшего идиота
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13.12.2022 02:41 Ответить
18 декабря день рождения Джугашвили...которого путлер до сих пір цалует в ноздри...
Готовимся ..
Спю...🛌
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13.12.2022 00:34 Ответить
Вот видишь, даже ты знаешь когда у него Денюха.
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13.12.2022 04:52 Ответить
Я знаю все,что ничего не знаю,другие не знают и этого...
Наверно в школе плохо учился...😝
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13.12.2022 05:27 Ответить
Хмырь мавзолейный любит сакральные советские даты...и напал 23 февраля...в день сраной красной армии..,хотя кажуть что 24...просто дал своей быдлоте побухать 23...а 24 начать бомбить Киев за три дня...
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13.12.2022 05:30 Ответить
Най- Най- Найвеличніший брехун року ,що минає.
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13.12.2022 06:20 Ответить
https://youtube.com/shorts/Qt-g60vdZBY?feature=share...

РабZeю накрыли повальные пожары..а не только Санкции...🤣 классный видос 👆
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13.12.2022 06:44 Ответить
Ти Вова нагнітаєш хуже Скабаєвой...
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13.12.2022 08:12 Ответить
Це повідомлення до того щоб ЗСУ не починали не якого наступу.
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13.12.2022 12:18 Ответить
 
 