Враг готовится к новым ракетным атакам и может ударить в любое время, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 292-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Каждый день мы добавляем Украине новые энергетические силы. После каждого русского удара – восстанавливаем систему. Насколько это возможно. Делаем все, чтобы завезти в Украину как можно больше оборудования, которое может компенсировать ущерб от попаданий ракет. И я благодарю всех украинских предпринимателей, волонтеров, всех наших партнеров, которые с этим помогают.

Но все мы должны осознавать, что Россия не отказалась от этой своей тактики террора. Отсутствие массированных ракетных ударов говорит лишь о том, что враг готовится к ним и может ударить в любое время. Хотя очевидно, что и без света мы хорошо знаем, куда стрелять и что увольнять, Россия все равно надеется на блекауты. Это последняя надежда террористов...

Пока у них есть ракеты – а они еще в России есть, – пожалуйста, воспринимайте серьезно все предупреждения от украинского военного командования, от наших Воздушных сил и сигналы воздушной тревоги. На всех уровнях должны быть готовы к любым вражеским намерениям. И сделаем все, чтобы пройти эту зиму", – сказал Зеленский.