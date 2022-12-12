Враг готовится к новым ракетным атакам и может ударить в любое время, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 292-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Каждый день мы добавляем Украине новые энергетические силы. После каждого русского удара – восстанавливаем систему. Насколько это возможно. Делаем все, чтобы завезти в Украину как можно больше оборудования, которое может компенсировать ущерб от попаданий ракет. И я благодарю всех украинских предпринимателей, волонтеров, всех наших партнеров, которые с этим помогают.
Но все мы должны осознавать, что Россия не отказалась от этой своей тактики террора. Отсутствие массированных ракетных ударов говорит лишь о том, что враг готовится к ним и может ударить в любое время. Хотя очевидно, что и без света мы хорошо знаем, куда стрелять и что увольнять, Россия все равно надеется на блекауты. Это последняя надежда террористов...
Пока у них есть ракеты – а они еще в России есть, – пожалуйста, воспринимайте серьезно все предупреждения от украинского военного командования, от наших Воздушных сил и сигналы воздушной тревоги. На всех уровнях должны быть готовы к любым вражеским намерениям. И сделаем все, чтобы пройти эту зиму", – сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
у каждого вида, свои цели.
"Була б виведена з гри основна фігура - і війна б закінчилася. Але вони цього не хочуть робити, я думаю, тому що розуміють: ніхто, крім путіна, не здатний Довести росію до Остаточного Краху, до остаточного розсипання, а це позбавить їх від необхідності застосовувати нехай і конвенційну, але все ж таки якусь Серйозну Зброю", - заявив N.
Він вважає, що путін усе Зробить сам, оскільки настільки бездарний і не здатний передбачати наслідки своїх вчинків, а також настільки садистичний, що "Руйнування Росії вирішили довірити йому, тому він ще живий". (с)
Війну закінчать лише ЗСУ
да???
Бєня це розуміє, тому й не біжить туди. Адже тут в нього гарна "криша" і його не чіпають. Навіть спонсорують з бюджету, справи закривають...
Моцкалям надо готовится к задымлениям и отключениям света...🤣 аргументированный видосик
Надобраніч...
Готовимся ..
Спю...🛌
Наверно в школе плохо учился...😝
РабZeю накрыли повальные пожары..а не только Санкции...🤣 классный видос 👆