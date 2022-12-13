РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10586 посетителей онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
36 248 53
война (46566) уничтожение (3804) дроны (2069)

Уничтожение вражеского расчета ПТРК с помощью дрона-камикадзе Switchblade 300. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Бойцы ССО с помощью дронов-камикадзе Switchblade 300 уничтожили российский расчет ПТРК и атаковали нескольких врагов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из врагов был убит, а еще трое – ранены. Видеозапись работы спецназовцев опубликована в соцсетях.

"Точная работа операторов ССО Украины с использованием ударного БПАК. При поддержке наступательных действий Сил Обороны, в результате первого удара был уничтожен расчет ПТРК противника. Вторым дроном-камикадзе утилизировано еще больше живой силы врага. Удачная охота в общей сложности 4 "хороших россиян" (3 -300 и 1-200). А пропагандоны заявляли, что "Switchblade 300 фигня", - пишут бойцы в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский танк Т-64БВ уничтожает прямым попаданием российский Т-72Б3. ВИДЕО беспилотника
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+49
Украина многое могла и может сделать сама, но для этого не хватает времени и патриотов у власти…
показать весь комментарий
13.12.2022 09:06
+47
використовується по призначенню - пошкоджений дороговартісний ПТРК та мабудь навчені оператори. Зека з колонії не поставиш керувати ПТРК.. Тому все по призначенню, не пилитись же їм на складах які потенційно можуть бути розбомблені ракетними ударами
показать весь комментарий
13.12.2022 09:18
+44
Дуже гарна праця!
показать весь комментарий
13.12.2022 08:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дуже гарна праця!
показать весь комментарий
13.12.2022 08:48 Ответить
Кегельбан.
показать весь комментарий
13.12.2022 09:11 Ответить
Страйк!
показать весь комментарий
13.12.2022 12:19 Ответить
Такая дорогая штука, и так используется, для єтого дрон с вогом идеально
показать весь комментарий
13.12.2022 08:49 Ответить
А что с ним делать? Смотреть на него? Он для этого предназначен. Тем более не куплен,а передан.
показать весь комментарий
13.12.2022 09:02 Ответить
використовується по призначенню - пошкоджений дороговартісний ПТРК та мабудь навчені оператори. Зека з колонії не поставиш керувати ПТРК.. Тому все по призначенню, не пилитись же їм на складах які потенційно можуть бути розбомблені ракетними ударами
показать весь комментарий
13.12.2022 09:18 Ответить
Еще один э грейт спешиэлист
показать весь комментарий
13.12.2022 10:18 Ответить
всего 6500$ до 10 км это даром
показать весь комментарий
13.12.2022 11:37 Ответить
Очень может быть, что именно этот ПТРК много проблем создавал нашим воинам. Позиция у них была такая, что простреливали всё на километры вокруг.
показать весь комментарий
13.12.2022 19:40 Ответить
А если таких 5-6 тысяч, а если дроны камикдзе с зарядом 10кг и расстоянием до 300км. Мне кажется Украина в состоянии сделать сама.
показать весь комментарий
13.12.2022 08:51 Ответить
Украина многое могла и может сделать сама, но для этого не хватает времени и патриотов у власти…
показать весь комментарий
13.12.2022 09:06 Ответить
а я вважав, що клепок у наріду, помилявся?
показать весь комментарий
13.12.2022 12:22 Ответить
думаю, дурним наш нарід називати не правильно, а от легковірним-так...
показать весь комментарий
13.12.2022 12:53 Ответить
по-перше, не я так написав...
А нарід- це 73% тих, хто доповз до урн волеиЗвержения.
показать весь комментарий
13.12.2022 17:27 Ответить
А цього впершу чергу...
показать весь комментарий
13.12.2022 19:28 Ответить
випучені глаза орка
показать весь комментарий
13.12.2022 08:55 Ответить
Слава ЗСУ !!! Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
показать весь комментарий
13.12.2022 08:56 Ответить
"А пропагандони заявляли, що Switchblade 300 фігня" - все пізнається в порівнянні.

У нього дуже мала бч та дуже велика ціна.

А у нас є fpv дрони за 350$ які мають бч на порядок більшу, таку як в 600 версії, легко знищують стада піхоти та спалюють легку бронетехніку:

https://twitter.com/sternenko/status/1597691427911528448

Одна проблема в наших fpv це дальність, але вони це штурмові дрони камікадзе для близького бою та зачистки міст тому це навіть не проблема, головне щоб до них ще доробили норм зв'язок тобто дрони ретранслятори і буде імба до якої Switchblad'у як до неба пішки.
показать весь комментарий
13.12.2022 08:58 Ответить
Там мабуть заряд як легка граната.Як би хоть грамів 50 тротилу добавити та вольфрамової шрапнелі було б супер.
показать весь комментарий
13.12.2022 11:17 Ответить
Це мало. У наших fpv бойова частина не менше кілограму, а буває і більше. Тому вони так домінують порівняно із свічами у яких ну дуже мала бч.
показать весь комментарий
13.12.2022 13:13 Ответить
Ой. Невдобно вийшло.
показать весь комментарий
13.12.2022 09:03 Ответить
Поправлю Вас : невдобно зайшло...))
показать весь комментарий
13.12.2022 10:50 Ответить
Хай американці вибачають, але це не дрон-камікадзе, а дорого вартісна петарда.
показать весь комментарий
13.12.2022 09:08 Ответить
Еще один сраный указатель американцам
показать весь комментарий
13.12.2022 10:22 Ответить
Шо-то орки вообще плохо летать начали. Метра 3. Надо больше тренироваться.
показать весь комментарий
13.12.2022 09:10 Ответить
Важкі бо гамнисті )))
показать весь комментарий
13.12.2022 09:20 Ответить
Гарно падають кацапи,
Десь відбило йому лапи.
Думав буде всіх вбивати?
Ні, 200-м тут ставати!
показать весь комментарий
13.12.2022 09:20 Ответить
ну хз, свичблейды наверное задумывались для подрыва кучно сложенного бк а не на кацапа-алкаша. хотя если есть возможность и желание - почему бы и нет.
показать весь комментарий
13.12.2022 09:20 Ответить
Супер!
показать весь комментарий
13.12.2022 09:24 Ответить
300ая модель действительно спорная штука, слишком слабая боевая часть, очень малое время в полете 10 минут, достаточно высокая сложность применения, и серьезная цена... Но в целом, как оружие именно спецназа и диверсионных групп очень неплохая штука.
600ка гораздо круче, просто на порядок, но так и непонятно сколько же нам их поставили... Судя по всему очень немного.
показать весь комментарий
13.12.2022 09:27 Ответить
при попадании в БК детонацию обеспечит...
показать весь комментарий
13.12.2022 10:04 Ответить
либо в цистерну с топливом, вообщем если повезёт эффект будет... а вот по пехоте применять трудновато
показать весь комментарий
13.12.2022 10:09 Ответить
своє треба виробляти
показать весь комментарий
13.12.2022 11:25 Ответить
Давайте посмотрим правде в глаза. Что значит самим изготавливать? Много ли вы знаете хоть тех же квадрокоптеров собственного производства? Так, чтобы и микросхемы свои и пластик и ПО. Вы бывали на предприятиях оборонки нашей?
Наша армия лет 10 как перестала по совковому красить траву с бордюрами. А тут вопрос микроэлектроники, в которой мы, как и кацапы в состоянии каменного века.
Можно ли научиться хоть крупноузловой сборке с частично нашими деталями? Можно. Но это годы, а кацапов мочить нужно прямо сейчас.
показать весь комментарий
13.12.2022 12:26 Ответить
Иран под санкциями может делать очень неплохие штуки, а мы "в состоянии каменного века"? Очень спорно.
показать весь комментарий
13.12.2022 19:07 Ответить
ага особенно в условиях дефицита электрическа и ракетных ударов по всем предприятиям промышленности, самое время свое выробляты
показать весь комментарий
13.12.2022 13:07 Ответить
Космодесантники проти бомжів
показать весь комментарий
13.12.2022 09:29 Ответить
Кацапи думали, що стали королями гори.
показать весь комментарий
13.12.2022 09:43 Ответить
Вот этот ПТРК мог наделать большой беды, но, уже только мог. И это - хорошо!
показать весь комментарий
13.12.2022 09:45 Ответить
нежданчик прилетел ... орки желающие испытать аттракционы от ЗСУ - Welcome to Ukraine ****...
показать весь комментарий
13.12.2022 10:06 Ответить
музику гарну тра'
показать весь комментарий
13.12.2022 10:14 Ответить
Good gob.
показать весь комментарий
13.12.2022 10:41 Ответить
москальський "розрахунок" (чи "рассчёт" - до чого тут рахунок взвагали???),
це українська група
в цивілізовианих мовах Європи вживають саме "група"
показать весь комментарий
13.12.2022 11:24 Ответить
Конечно фигня. Сколько он стоит, и сколько 2 дрона нанесли ущерба? Всего одного ****** утилизировали?
показать весь комментарий
13.12.2022 12:07 Ответить
13.12.2022 10:22
показать весь комментарий
13.12.2022 12:25 Ответить
Эпопапично!
показать весь комментарий
13.12.2022 13:57 Ответить
Бойовий «Сокіл-300» та морський дрон-камікадзе: розкрито деталі українських розробок БПЛА.
Український морський дрон-камікадзе: характеристики
вартість: 10 млн грн ($250 тис)
радіус дії: до 400 км
дальність ходу: до 800 км
бойова частина: до 200 кг
швидкість: до 80 км/год
За словами експерта, дрон оснащений криптозахистом, передає до трьох відеопотоків як HD, має три способи навігації - інерційну навігацію (автопілот), візуальну і супутникову: «Аналогів в інших арміях не знайшов».
Авіаційний бойовий дрон «Сокіл-300»: характеристики
вартість: близько $2 млн
дальність польоту: 1300−3300 км
максимальна швидкість: 580 км/год
максимальна тривалість польоту: до 26 годин.
маса корисного навантаження: 300 кг.
озброєння: керовані ракети типу РК-2П, Р2-М і РК-10 з радіусом дії до 10 км.
Дрон призначений для ведення розвідки і нанесення ударів на оперативну і тактичну глибину противника. У зону ураження потрапляють: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Грозний і навіть Перм на Уралі, зазначив експерт.
показать весь комментарий
13.12.2022 20:58 Ответить
Ха! В стране даже батареек не делают...
показать весь комментарий
13.12.2022 22:54 Ответить
Как же красиво
показать весь комментарий
13.12.2022 22:13 Ответить
сталось справжнє новорічне ЧУДО! Я нарешті побачив свічблейди в дії, бо їх дали ще весною і крім одного-єдиного відео з тих часів зовсім нічого не попадалось на очі.
показать весь комментарий
14.12.2022 05:18 Ответить
ось цікаво, а як би направили на заряд птрк. він би здетонував, там вибухівки набагато більше
показать весь комментарий
14.12.2022 09:27 Ответить
 
 