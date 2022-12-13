Уничтожение вражеского расчета ПТРК с помощью дрона-камикадзе Switchblade 300. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Бойцы ССО с помощью дронов-камикадзе Switchblade 300 уничтожили российский расчет ПТРК и атаковали нескольких врагов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, один из врагов был убит, а еще трое – ранены. Видеозапись работы спецназовцев опубликована в соцсетях.
"Точная работа операторов ССО Украины с использованием ударного БПАК. При поддержке наступательных действий Сил Обороны, в результате первого удара был уничтожен расчет ПТРК противника. Вторым дроном-камикадзе утилизировано еще больше живой силы врага. Удачная охота в общей сложности 4 "хороших россиян" (3 -300 и 1-200). А пропагандоны заявляли, что "Switchblade 300 фигня", - пишут бойцы в комментарии к видео.
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+49 vigo
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+47 Victor Frey
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Пожалуйста, подождите...
А нарід- це 73% тих, хто доповз до урн волеиЗвержения.
У нього дуже мала бч та дуже велика ціна.
А у нас є fpv дрони за 350$ які мають бч на порядок більшу, таку як в 600 версії, легко знищують стада піхоти та спалюють легку бронетехніку:
https://twitter.com/sternenko/status/1597691427911528448
Одна проблема в наших fpv це дальність, але вони це штурмові дрони камікадзе для близького бою та зачистки міст тому це навіть не проблема, головне щоб до них ще доробили норм зв'язок тобто дрони ретранслятори і буде імба до якої Switchblad'у як до неба пішки.
Десь відбило йому лапи.
Думав буде всіх вбивати?
Ні, 200-м тут ставати!
600ка гораздо круче, просто на порядок, но так и непонятно сколько же нам их поставили... Судя по всему очень немного.
Наша армия лет 10 как перестала по совковому красить траву с бордюрами. А тут вопрос микроэлектроники, в которой мы, как и кацапы в состоянии каменного века.
Можно ли научиться хоть крупноузловой сборке с частично нашими деталями? Можно. Но это годы, а кацапов мочить нужно прямо сейчас.
це українська група
в цивілізовианих мовах Європи вживають саме "група"
Український морський дрон-камікадзе: характеристики
вартість: 10 млн грн ($250 тис)
радіус дії: до 400 км
дальність ходу: до 800 км
бойова частина: до 200 кг
швидкість: до 80 км/год
За словами експерта, дрон оснащений криптозахистом, передає до трьох відеопотоків як HD, має три способи навігації - інерційну навігацію (автопілот), візуальну і супутникову: «Аналогів в інших арміях не знайшов».
Авіаційний бойовий дрон «Сокіл-300»: характеристики
вартість: близько $2 млн
дальність польоту: 1300−3300 км
максимальна швидкість: 580 км/год
максимальна тривалість польоту: до 26 годин.
маса корисного навантаження: 300 кг.
озброєння: керовані ракети типу РК-2П, Р2-М і РК-10 з радіусом дії до 10 км.
Дрон призначений для ведення розвідки і нанесення ударів на оперативну і тактичну глибину противника. У зону ураження потрапляють: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Грозний і навіть Перм на Уралі, зазначив експерт.