Оккупант-наркоман в гомельской многоэтажке. ВИДЕО

Житель белорусского Гомеля снял российского военного-наркомана в жилой многоэтажке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин принял наркотики прямо и в подъезде.

"#бать, п#здует. Н-да, нормальные военные в Гомеле", - говорит автор видео.

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