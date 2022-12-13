Оккупант-наркоман в гомельской многоэтажке. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Житель белорусского Гомеля снял российского военного-наркомана в жилой многоэтажке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин принял наркотики прямо и в подъезде.
"#бать, п#здует. Н-да, нормальные военные в Гомеле", - говорит автор видео.
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+58 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий13.12.2022 09:28
+42 Vasya Kirpych cdb28ef1
показать весь комментарий13.12.2022 09:40
+36 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий13.12.2022 09:28
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завис і не падає 🤔
Я охреневаю.....
Булбаши давайте им пинка сейчас,после будет поздно...__