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Оккупант-наркоман в гомельской многоэтажке. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Житель белорусского Гомеля снял российского военного-наркомана в жилой многоэтажке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин принял наркотики прямо и в подъезде.

"#бать, п#здует. Н-да, нормальные военные в Гомеле", - говорит автор видео.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Топ комментарии
+58
Оно смотріт в свєтлає будущєє
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13.12.2022 09:28
+42
"Мешканець білоруського Гомеля зафільмував російського військового-наркомана" - просрали белорашкинцы свою страну, теперь только и остается, что безвольно наблюдать за тем, что творят пришедшие хозяева.
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13.12.2022 09:40
+36
Это он под наш РЭБ попал....
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13.12.2022 09:28
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Космонавт))
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13.12.2022 09:28 Ответить
.... левітатор !

завис і не падає 🤔
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13.12.2022 09:46 Ответить
Шукає білу "Ладу" у безмежному Всесвіті
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13.12.2022 09:59 Ответить
доктор стрендж отдыхает....кацапет в своей мультивселеной
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13.12.2022 10:08 Ответить
ПВОшник
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13.12.2022 11:12 Ответить
Лёня космос )))
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14.12.2022 15:37 Ответить
Оно смотріт в свєтлає будущєє
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13.12.2022 09:28 Ответить
потом обосрет коврик у двери и поползет за следующей дозой
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13.12.2022 09:42 Ответить
В грядущее...
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13.12.2022 09:47 Ответить
Это он под наш РЭБ попал....
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13.12.2022 09:28 Ответить
Отріцатєльно прільог
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13.12.2022 19:23 Ответить
Ідеальний спостерігач за нашими дронами
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13.12.2022 09:33 Ответить
Спецпризначенці, спостерігачі за дронами.
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13.12.2022 09:41 Ответить
Узнаю фентанил. Его надо разбрасывать над позициями орков. ХОРОШАЯ ВЕЩЬ для повального выключения ублюдков, и недорогая.
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13.12.2022 21:40 Ответить
аеробіка на лєстнічнай плащадке )))
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13.12.2022 09:34 Ответить
Комарі покусали?
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13.12.2022 09:35 Ответить
асвабадитель отменил законы физики
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13.12.2022 09:38 Ответить
"Мешканець білоруського Гомеля зафільмував російського військового-наркомана" - просрали белорашкинцы свою страну, теперь только и остается, что безвольно наблюдать за тем, что творят пришедшие хозяева.
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13.12.2022 09:40 Ответить
А у того народа страны и не было никогда. Ну так--- литвины.племена лесные, пуща, зубры, потом картоха появилась и перестали жить в лесу. Пусть спасибо скажут Колумбу за бараболю, а то так бы с зубрами и жили. Шутка! Нация-нация!
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13.12.2022 10:48 Ответить
Їх теж ленін придумав?
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13.12.2022 11:13 Ответить
зважаючи на те, як вони себе з нами ведуть - точно лєніном пороблені
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13.12.2022 12:32 Ответить
А не сралін?
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13.12.2022 12:50 Ответить
То теперішній в них вчемоданчиксралін...
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13.12.2022 18:36 Ответить
Он походу один, и в немощном состроянии. Можно было воспользоваться ситуацией и свернуть шею, типа сам покатился по ступенькам и свернул.
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13.12.2022 11:35 Ответить
бидлоруси повністю підтримують війну росії проти України і самі вже давно хочуть віджати у нас Волинь
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13.12.2022 12:26 Ответить
скорее волынь отожмет себе половину обосрано обосцаной беларуси,с этих додиков вояки завоеватели еще те))))все бульбавойско можно за пару недель обнулить.
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13.12.2022 12:48 Ответить
хер їм а не Херсон і не озеро Світязь(с)...
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13.12.2022 17:13 Ответить
Можна було б допомогти піти на дах і наблизити його до Всесвіту... А так би і сам полетів...
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13.12.2022 18:38 Ответить
вони союзники з бидлорусами
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13.12.2022 12:25 Ответить
Да чого ви, все нормально, він тренується слідкувати за нашими Мавіками )
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13.12.2022 09:43 Ответить
Изгоняющий дьявола)
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13.12.2022 09:48 Ответить
Як зі швабри знятий.
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13.12.2022 09:49 Ответить
Навпаки. Тримається як на швабру насаджений.
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13.12.2022 16:06 Ответить
Все время интересовало как они сохраняют центр тяжести и не падают. У нормального же человека в такой позе голова закружится и упадет. Может и правду он с космосом общаются
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13.12.2022 09:50 Ответить
Тут спрацьовує "Перший закон п*здоватизму" - "Билі-би мозгі - билоб сотрясеніє"...
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13.12.2022 09:55 Ответить
А "Тагіл!!!!" він не волав?
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13.12.2022 09:52 Ответить
Він у тій "реальності", де його (простиГосподи) країна "вялікая і магучая, з мощной іканомікой, і з другою амією світу"...
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13.12.2022 09:53 Ответить
мабуть це російске ППО дрони висматрює
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13.12.2022 10:07 Ответить
В окупованому Херсонi такi "байцы" довго не жили...А у бульбашнi вiн може всi багатоповерхiвки обiсрати..Максимум що загрожуЭ- знiмуть на вiдео..Терпiли конченi..
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13.12.2022 10:23 Ответить
Бульбаши кацапам брати, іх не можна бити !
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13.12.2022 10:34 Ответить
Ну не знаю, чи настільки вже ефективними були дії херсонських партизан в часи окупації. Пам'ятаю відео, де на вулицях Херсона чи то дали 3.14зди кассапському чмобіку, чи то йому українські кавуни поперек горла стали, проте небайдужі перехожі викликали йому "швидку", а ті, приїхавши на місце, надавали виродку допомогу і відвезли до лікарні
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14.12.2022 00:00 Ответить
Во-во, раскрылся так, что его лёгким тычком можно за "Ладой" отправлять, были бы желание и воля.
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14.12.2022 07:41 Ответить
Кого вони тільки не намобілізовували....
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13.12.2022 10:28 Ответить
стоит пОд горою Алёша
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13.12.2022 10:34 Ответить
"Торчит" под "парами" Алёша
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14.12.2022 07:43 Ответить
Наблюдатель за дронами.......

Я охреневаю.....
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13.12.2022 10:40 Ответить
Ну , главное, что бы не Майдан белорусы вы позорище, не можете выгнать это Говно , из своего дома .
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13.12.2022 10:47 Ответить
як він, бульбаш, його вигоне, расеянин же прийшов його жинку драть.
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13.12.2022 12:19 Ответить
Белокацапам такое нравится.
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13.12.2022 10:47 Ответить
москаль "скрєпамі" закинувся, тепер курва "камні с нєба ждьот" ...
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13.12.2022 11:05 Ответить
завтыкал на счетчик меговаттов
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13.12.2022 11:20 Ответить
у мя такой пластики нет с детства а тут писчечка прям..ну максиму со срочной службы
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13.12.2022 11:21 Ответить
шапочку з фольги забув надіть
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13.12.2022 12:16 Ответить
Іщєт номєр квартіри
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13.12.2022 12:20 Ответить
Завис в текстурах.
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13.12.2022 12:22 Ответить
Кацапский нео.
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13.12.2022 12:47 Ответить
Бульбаш,поцілуй краще цього окупанта в сраку. Вижеадіннарот....
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13.12.2022 13:03 Ответить
__Подзависла ОС у чмобика. в зимней заморозке !
Булбаши давайте им пинка сейчас,после будет поздно...__
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13.12.2022 13:21 Ответить
Ща на крымский мостик станет!
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13.12.2022 13:38 Ответить
НаноАнтіДрон - аналоговнет з Сколково!
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13.12.2022 16:01 Ответить
Навітел Навігатор 2023 - всі мапи бяларуского округа скачує.
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13.12.2022 16:03 Ответить
Використовувати під час війни програмне забезпечення, розроблене у ворожій країні - таке собі заняття. Тим більше навігатор.
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13.12.2022 23:55 Ответить
Всё-таки, достал его Кашпировский.
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13.12.2022 20:27 Ответить
Шоб вас **** так крутило при видя HIMARS.
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13.12.2022 21:11 Ответить
Вы глумитеся... Откуда у кацапа-нищеброда бабло на незабвенный хап... SURE... воображает, падлюка.
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13.12.2022 22:16 Ответить
Нічого-нічого, ********. І далі €блуйте, то скоро орки, крім ґвалтування ваших бульбо-баб, почнуть душити ваших дітей в колисках, а мужичків-*************** будуть каструвати, як кнурів. Проте ви на це заслужили.
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13.12.2022 23:53 Ответить
Всегда поражает факт чистой лжи 😢чувак четко говорит Интересные военные А кто то пишит Что он говорит нормальные 🤣🤣🤣 отчего и зачем 🤔раша глубоко в нас😢😢😢
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14.12.2022 08:13 Ответить
кацап впервые электросчетчик увидел. вот его и перекосило.
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14.12.2022 08:34 Ответить
Це новий вид молитви в моськовському патріархаті
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14.12.2022 13:58 Ответить
отака вона "друга" армія світу..
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14.12.2022 15:33 Ответить
 
 