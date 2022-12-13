Кремлевские пропагандисты распространили новость с фейковым пожаром в столичном "Пункте несокрушимости". ВИДЕО
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Вечером 12 декабря соцсетями распространилось видео пожара якобы в "Пункте несокрушимости" в Печерском районе Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, полиция Киева проанализировала и проверила видео и установила, что это фейк, ведь оно снято в России.
"Вероятно, целью распространения такого контента есть нагнетание тревожных настроений среди населения Украины. Поэтому мы утверждаем, что ни в одном пункте обогрева населения пожара не произошло", — сообщила нам представитель полиции Киева Юлия Гирдвилис.
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українською - це брехлива пожежа
"росія продовжує інформаційну війну та поширює фейкову інформацію про загорання Пункту незламності у Києві. Поліція Києва стверджує: у жодному пункті обігріву населення пожежі не було", - йдеться в повідомленні.
Поліція каже, що росіяни спеціально поширюють такий контент, щоб нагнітати тривожні настрої серед населення України. Людей просять довіряти лише офіційним джерелам інформації.
Правоохоронці також оприлюднили фотодокази того, що до фейку причетна Росія.
Відео, яке поширювали у Мережі про начебто пожежу у Пункті незламності у Києві, відзняте на території РФ. / Фото: Національна поліція України