РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10586 посетителей онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
5 915 10
война (46566) пропаганда (3469) фейк (613)

Кремлевские пропагандисты распространили новость с фейковым пожаром в столичном "Пункте несокрушимости". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Вечером 12 декабря соцсетями распространилось видео пожара якобы в "Пункте несокрушимости" в Печерском районе Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, полиция Киева проанализировала и проверила видео и установила, что это фейк, ведь оно снято в России.

"Вероятно, целью распространения такого контента есть нагнетание тревожных настроений среди населения Украины. Поэтому мы утверждаем, что ни в одном пункте обогрева населения пожара не произошло", — сообщила нам представитель полиции Киева Юлия Гирдвилис.

Также читайте: Оккупанты ударили ракетами по жилому сектору села Желтая Круча в Запорожской области, - ОП. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Кацапы дрочат на эти свои байки,что ли? Извращенцы.
показать весь комментарий
13.12.2022 10:16
+5
Горів незламний Печерський суд? От як би дійсно так було. Ехх...
показать весь комментарий
13.12.2022 10:27
+4
Странн что пропагандоны не показали пожар в Химках и Барнауле...🤣
показать весь комментарий
13.12.2022 10:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапы дрочат на эти свои байки,что ли? Извращенцы.
показать весь комментарий
13.12.2022 10:16 Ответить
а по локації та пожежі це де і що?
показать весь комментарий
13.12.2022 10:25 Ответить
Горів незламний Печерський суд? От як би дійсно так було. Ехх...
показать весь комментарий
13.12.2022 10:27 Ответить
Там вроде зеленые деревья вообще?
показать весь комментарий
13.12.2022 10:32 Ответить
А знімає критин,який розмовляє українською...
показать весь комментарий
13.12.2022 10:40 Ответить
Странн что пропагандоны не показали пожар в Химках и Барнауле...🤣
показать весь комментарий
13.12.2022 10:50 Ответить
Цеж "Пункт незламності" - там так тепло, шо аж сніг розтанув, дерева зацвіли і в радіусі гектару живі мухи літають...))
показать весь комментарий
13.12.2022 12:03 Ответить
Деревья, зелёные, и снега не видно а шо по этому поводу скажут Киевляне????
показать весь комментарий
13.12.2022 10:54 Ответить
фейковою пожежею -
українською - це брехлива пожежа
показать весь комментарий
13.12.2022 11:30 Ответить
Інформація швидко поширилася, але виявилося, що насправді те відео було зняте на території РФ.

"росія продовжує інформаційну війну та поширює фейкову інформацію про загорання Пункту незламності у Києві. Поліція Києва стверджує: у жодному пункті обігріву населення пожежі не було", - йдеться в повідомленні.

Поліція каже, що росіяни спеціально поширюють такий контент, щоб нагнітати тривожні настрої серед населення України. Людей просять довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Правоохоронці також оприлюднили фотодокази того, що до фейку причетна Росія.



Відео, яке поширювали у Мережі про начебто пожежу у Пункті незламності у Києві, відзняте на території РФ. / Фото: Національна поліція України
показать весь комментарий
13.12.2022 12:58 Ответить
 
 