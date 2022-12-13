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Губернатор Брянской области подтвердил удар ВСУ по г. Клинцы: последствия попадания. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз подтвердил, что прошлой ночью ВСУ ударили по г. Клинцы. Впрочем, он утверждает, что обломки сбитой ракеты якобы упали на территорию промзоны.
Об этом Богомаз написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью ВСУ провели обстрел территории города Клинцы. В результате работы систем ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации ракета была уничтожена, отдельные части попали на территорию промзоны. Пострадавших и разрушений нет", - убеждает чиновник.
Однако видео с места свидетельствует, что ВСУ попали по территории, где расположены казармы войск РФ.
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Угро-фіни, йдіть гетіь з загарбаних вами слов'янських земель!
Україна - до Дону!
(Кубань - окрема історія.)
Нажаль в 1918 році Сірожупанна дивізія УНР не змогла тоді втримати Стародубщину, хоча бої там були запеклі. Забуті бої.
Невооруженным глазом видно...
Самі себе обстріляли. Рукожопі хотіли обстріляти Чернігівщину, але не туди полетіло.
Чума на всіх кацапів!