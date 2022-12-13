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Губернатор Брянской области подтвердил удар ВСУ по г. Клинцы: последствия попадания. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз подтвердил, что прошлой ночью ВСУ ударили по г. Клинцы. Впрочем, он утверждает, что обломки сбитой ракеты якобы упали на территорию промзоны.

Об этом Богомаз написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью ВСУ провели обстрел территории города Клинцы. В результате работы систем ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации ракета была уничтожена, отдельные части попали на территорию промзоны. Пострадавших и разрушений нет", - убеждает чиновник.

Однако видео с места свидетельствует, что ВСУ попали по территории, где расположены казармы войск РФ.

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Топ комментарии
+32
Нажаль, не по казармі...
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13.12.2022 10:36
+32
Дякуємо москалисі за корегування! Ваші зауваження будут враховані!
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13.12.2022 10:36
+31
Жители Клинцов должны помнить, что никакая это не война, а просто спецоперация. Так что нихера страшного, просто бросаешь всё что у тебя есть, и херачишь на вокзал под грохот взрывов, прижимая к себе детей.
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13.12.2022 10:55
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Кацапським чинушам пи#деть-что с горки катиться.
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13.12.2022 10:34 Ответить
Причем само видео противоречит сказанному
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13.12.2022 10:36 Ответить
Щось ніхера там непострадало! Коли ви кацапи вже понакурюютесь?
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13.12.2022 11:36 Ответить
Слава ЗСУ і св. Хаймарсу! Це тільки попередження, а далі ще буде і не кажіть шо мало.
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13.12.2022 10:34 Ответить
Судячи з глибини ями це не Хаймарс, а Точка-У
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13.12.2022 10:42 Ответить
Так же судя по точности попадания что ето далеко не Хаймарс
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13.12.2022 10:51 Ответить
Просто Хаймерси це символ бавовни, головне,що ЗСУ б'ють
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13.12.2022 11:07 Ответить
Та це не хаймарс, це хаймарсіще!!!
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13.12.2022 11:09 Ответить
Нажаль, не по казармі...
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13.12.2022 10:36 Ответить
Вже звикли до хаймарсів, котрі можуть точно у вікно залетіти. А це совкові точка у, яка прилітає +- 100м.
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13.12.2022 10:50 Ответить
Ого , ямега .. !! Точка У .?
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13.12.2022 10:36 Ответить
так.
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13.12.2022 11:16 Ответить
І це тільки від "уламків збитої ракети".
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13.12.2022 12:05 Ответить
Дякуємо москалисі за корегування! Ваші зауваження будут враховані!
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13.12.2022 10:36 Ответить
Від удару танк перевернувся....
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13.12.2022 10:37 Ответить
Не від удару, а від "осколка від збитої ракети"😄
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13.12.2022 13:50 Ответить
Да как раз імєнно такая воронка остайьотся от обломков сбитой ракєти...
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13.12.2022 10:38 Ответить
Судя по видео, ракету сбили танком, который запустили с помощью батута )
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13.12.2022 11:41 Ответить
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13.12.2022 14:29 Ответить
Мало. От якби в казарму влучили було б діло.
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13.12.2022 10:41 Ответить
для кацапів техніка цінніша за стадо баранів якого ще нарожають
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13.12.2022 11:59 Ответить
та хіба це ми? якби то ми то ані казарби ані сталовай небуло б
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13.12.2022 10:42 Ответить
ремонт канализации...
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13.12.2022 10:46 Ответить
Точка стара ракета нажаль з відповідною точністю. Хоча по брянській області було два удари. Можливо в іншій частині влучили точніше.
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13.12.2022 10:47 Ответить
М-а-а-ло-о-о-о!
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13.12.2022 10:51 Ответить
Нєкоториє обломкі сбітой нашимі вєлікімі воінамі ракєти упалі в промзонє. Никто нє пострадал, разрушеній нєт. Яма возлє казарми била всєгда, хрєнь на гусєніцах квєрху пузом тоже всєгда так лєжала.
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13.12.2022 10:52 Ответить
и вообще, фсе идиот па плану
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13.12.2022 12:32 Ответить
Навіть те, що тепер в тих рашистських казармах не всі наважаться спати, щоби одного разу не заснути вічним сном, а десь у холодному окопчику з перспективою на бронхит і пневмонію, вже плюс.
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13.12.2022 10:55 Ответить
Жители Клинцов должны помнить, что никакая это не война, а просто спецоперация. Так что нихера страшного, просто бросаешь всё что у тебя есть, и херачишь на вокзал под грохот взрывов, прижимая к себе детей.
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13.12.2022 10:55 Ответить
І в Оймякон! Там безпечно.🙂
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13.12.2022 11:19 Ответить
Коли орки перший раз вдарили по казармі в Охтирці, загинули вояки, ці нікчеми танцювали біля своїх багатть і били в бубни. А тепер делікатно - якось так......
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13.12.2022 10:56 Ответить
Скiльки нашiх героев загинуло в охтирцi, але мiсто не здали ворогу... Охтирка-мiсто герой! 💙💛
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14.12.2022 01:51 Ответить
Кацапи, яму не закопуйте. Як наступного разу гепнуть по казармі, згодиться на братську могилку
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13.12.2022 10:57 Ответить
лайф фак....як не крути...хай дякують за підсказку..
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13.12.2022 12:24 Ответить
Треба над прилеглими до України областями скидувати листівки такого змісту:
Угро-фіни, йдіть гетіь з загарбаних вами слов'янських земель!
Україна - до Дону!
(Кубань - окрема історія.)
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13.12.2022 10:58 Ответить
"Мардвань аська мастосрань, а хто не аськнет тот на ермо пайдет" вот так на мастосраном.
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13.12.2022 21:04 Ответить
Там що, візитка Яроша була? Чому одразу це ЗСУ? Які докази? Самі себе обстрілюють...
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13.12.2022 10:59 Ответить
20 років тому, коли путін нарешті усвідомив і повірив, що він таки справді президент, по-перше, почав ламати все те добре, що принесли 90-ті, свободу слова, свободу особистості, свободу виборів..., а по-друге уклав негласний договір з російським народом - ви відмовляєтеся від свободи, а натомість отримуєте безпеку, стабільність та ковбасу. І все це дружно підтримали. Минуло 20 років і ось результат - той, хто продав свободу за безпеку, стабільність та ковбасу, у результаті не матиме ні свободи, ні стабільності, ні безпеки, ні ковбаси.
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13.12.2022 11:00 Ответить
Нагадую, Клинці це Стародубщина- територія України, окупована більшовиками в 1918 році і анексована (референдум на багнетах) в 1919 році росією. З подальшим геноцидом місцевих українців.
Нажаль в 1918 році Сірожупанна дивізія УНР не змогла тоді втримати Стародубщину, хоча бої там були запеклі. Забуті бої.
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13.12.2022 11:18 Ответить
А хіба кацапів не попередили що війна може йти не тільки в телевізорі?
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13.12.2022 11:23 Ответить
сидіти за теліком, з пивком, і почісувать помідорки, так їм зручніще було ваєвать
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13.12.2022 12:28 Ответить
Женщині респект, трохи попрацювала навідником для ЗСУ. )
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13.12.2022 11:26 Ответить
Це мише не починали.
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13.12.2022 11:46 Ответить
Канализационные газы...
Невооруженным глазом видно...
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13.12.2022 11:49 Ответить
Брянський метеорит!поки маленький.але зима це пора зорепадів.ждем ,,метеорного" потоку.хай партнери не переживають,то не Україна обстріляла,то камінчик з космосу,а там їх тьма літає.
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13.12.2022 12:19 Ответить

Самі себе обстріляли. Рукожопі хотіли обстріляти Чернігівщину, але не туди полетіло.
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13.12.2022 12:23 Ответить
добре що показали що, де розташоване
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13.12.2022 12:31 Ответить
ПРО сработала, как всегда безотказно, а обломки сдадут на вторчермет.
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13.12.2022 12:36 Ответить
Отак, кацапчики. Тепер вам треба буде берегти ракети для ППО, а не обстрілювати ними Україну, застосовуючи їх як земля-земля.
Чума на всіх кацапів!
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13.12.2022 12:54 Ответить
Судя по огромной воронке Точка-У. Казарма в 50 метрах. Похоже метили туда.
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13.12.2022 13:07 Ответить
Недоработка, казармы не должно было быть. Ну ничего, ждём повтора😁
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13.12.2022 13:53 Ответить
Мотолига квєрху пузом - зовсім не попали по частині 😆
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13.12.2022 15:49 Ответить
Жаль что не попала таки в кацапскую казарму да не поубивала там фашистов((((((
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26.12.2022 19:39 Ответить
 
 