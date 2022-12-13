Губернатор Брянской области подтвердил удар ВСУ по г. Клинцы: последствия попадания. ВИДЕО

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз подтвердил, что прошлой ночью ВСУ ударили по г. Клинцы. Впрочем, он утверждает, что обломки сбитой ракеты якобы упали на территорию промзоны.

Об этом Богомаз написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью ВСУ провели обстрел территории города Клинцы. В результате работы систем ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации ракета была уничтожена, отдельные части попали на территорию промзоны. Пострадавших и разрушений нет", - убеждает чиновник.

Однако видео с места свидетельствует, что ВСУ попали по территории, где расположены казармы войск РФ.

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