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Жители Посад-Покровского возвращаются в родное село: "Дома нет. Одни руины. "Русский мир" нас от всего освободил". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Жители освобожденного Посад-Покровского в Херсонской области начинают возвращаться в родное село.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", до вторжения в селе проживало около трех тысяч человек. Сейчас – около двухсот. Все дома в селе разрушены или сильно повреждены.

"Дома нет. Одни развалины. "Русский мир" нас от всего освободил", - говорит один из жителей села.

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Ну от як відбудовуватись людині похилого віку... Це жах...
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13.12.2022 13:19 Ответить
Дійсно, це жах, особливо для літніх людей. А кацапам всім бажаю виздихати, ледачі потвори.
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13.12.2022 13:48 Ответить
Нужно поймать кацапа и держать на яме пока его родственники не соберут деньги на отстройку дома.
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13.12.2022 14:33 Ответить
врядли они будут его выкупать, нету смысла для кацапов
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13.12.2022 15:44 Ответить
В середні віки так і чинили з багатими полоненими. Зараз 21 століття, а родичі мобіків такі бідні що нічого не зберуть. Хіба що запропонують частку з виплат за смерть "воєнного". Але вірити їм не можна бо кацап завжди бреше. Так що "овчінка видєлкі нє стоіт".
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13.12.2022 17:02 Ответить
Неможливо дивитись на це спокійно...
Мабуть, зараз приїде куратор "великогобудівництва" Кірюша Тимошенко, привезе матеріали, техніку і скаже, мовляв, ми ж обіцяли відбудувати, от і починаємо.
Хоча, про що це я, туди Порше електричний не доїде.
Отже, і ці люди залишаться самотужки вирішувати свої проблеми, адже влади там фактично немає, всі зелені "благадєтєлі" виіхали звідти першими, хто куди.
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13.12.2022 13:42 Ответить
Моліть Бога, щоб цей неголений пуцик не приіхав. Він, куди не приіде, завжди виставляє відео або фото, щоб показати як він багато працює. В Одесі нафотографувався біля стратегічних об"єктів, а на слідуючий день іх разбомбили кацапи. До цих пір місто не оговтувалось.
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13.12.2022 13:53 Ответить
..тимошонки поршевські, як мінІмум, безкоштовно, надайте людям Землі хочА б 20футові контейнери, щоб де було сховатися від снігу-дощу та почати своє відновлювання бо на владу аніматорів надії мало..
..та зебіли і таке зажилять...ссссс.ки
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13.12.2022 14:51 Ответить
Це була лінія розмежування, лупили підряд і довго. Провода висять, майже всі будинки пошкоджені. Потреба в ремонтних роботах
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13.12.2022 18:01 Ответить
 
 