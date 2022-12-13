Жители Посад-Покровского возвращаются в родное село: "Дома нет. Одни руины. "Русский мир" нас от всего освободил". ВИДЕО
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Жители освобожденного Посад-Покровского в Херсонской области начинают возвращаться в родное село.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", до вторжения в селе проживало около трех тысяч человек. Сейчас – около двухсот. Все дома в селе разрушены или сильно повреждены.
"Дома нет. Одни развалины. "Русский мир" нас от всего освободил", - говорит один из жителей села.
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Мабуть, зараз приїде куратор "великогобудівництва" Кірюша Тимошенко, привезе матеріали, техніку і скаже, мовляв, ми ж обіцяли відбудувати, от і починаємо.
Хоча, про що це я, туди Порше електричний не доїде.
Отже, і ці люди залишаться самотужки вирішувати свої проблеми, адже влади там фактично немає, всі зелені "благадєтєлі" виіхали звідти першими, хто куди.
..та зебіли і таке зажилять...ссссс.ки