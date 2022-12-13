Бахмутские спасатели под обстрелами пытаются уберечь жилые дома от пожаров. ВИДЕО

Несмотря на обстрелы, бахмутские спасатели пытаются выполнять свои обязанности и спасают жилые дома от пожаров.

Видеозапись фрагментов спасателей в Бахмуте опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Боевая работа украинского снайпера в Бахмуте. ВИДЕО