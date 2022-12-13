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Бахмутские спасатели под обстрелами пытаются уберечь жилые дома от пожаров. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Несмотря на обстрелы, бахмутские спасатели пытаются выполнять свои обязанности и спасают жилые дома от пожаров.

Видеозапись фрагментов спасателей в Бахмуте опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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Бутусов завжди де важко ,вірю його публікаціям. Бережи Вас Бог, Пане Юрію
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13.12.2022 14:01 Ответить
#БАХМУТ... К сожалению третья волна штурмовых бригад снова прорвала оборону вдоль Первомайского переулка. Бои вдоль всей улицы Фёдора Максименко, а также на участках переулка Ватутина и переулка Щедрого.
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13.12.2022 14:18 Ответить
а шо он в форме он што военных или так журналист одет?
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13.12.2022 16:36 Ответить
 
 