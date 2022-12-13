Бахмутские спасатели под обстрелами пытаются уберечь жилые дома от пожаров. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Несмотря на обстрелы, бахмутские спасатели пытаются выполнять свои обязанности и спасают жилые дома от пожаров.
Видеозапись фрагментов спасателей в Бахмуте опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
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Валентина Саюн c856325a
показать весь комментарий13.12.2022 14:01 Ответить Мне нравится 1
Voc Vox
показать весь комментарий13.12.2022 14:18 Ответить Мне нравится 0
Denis Antivatnikov 40166beb
показать весь комментарий13.12.2022 16:36 Ответить Мне нравится 0
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