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Последствия вражеского удара по Краматорску. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Краматорск снова под вражеским ударом.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ

По его словам, россияне попали в промзону и корпус Института техники и менеджмента. Информация о пострадавших пока не поступала, однако точные последствия еще предстоит установить.

"Каждый день россияне цинично атакуют гражданских в Донецкой области - действуют, как настоящие террористы. В опасности - каждый, кто до сих пор остается в области", - отметил глава региона.

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Тільки но в обід на 10460кГц коля з Краматорська в ефірі орків здраствавал😕 жилал здаровя... А тут на тобі падарак прилетів від друзєй
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13.12.2022 16:02 Ответить
******** ******, будьте вы прокляты до седьмого колена , гореть вам в аду всем кодлом
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13.12.2022 16:03 Ответить
Кацапи , здохнете всі на нашій землі 100%
тому валіть поки є така можливість , або здавайтесь , так як нас нічого і ніхто
не зупинить до тих пір , поки ми вас не знищемо 😠
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13.12.2022 16:16 Ответить
 
 