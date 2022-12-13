Американская бронемашина International MaxxPro после боя: "Пули торчат всюду, заряд из РПГ застрял, но все выдержала". ВИДЕО

Американская бронемашина International MaxxPro выдержала боевой выезд, несмотря на плотный огонь российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины показали американский броневик и опубликовали видеозапись, на которой зафиксированы следы боя.

"Пули торчат всюду, заряд с РПГ застрял, но все выдержала", - говорит боец на видео.

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