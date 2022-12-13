Американская бронемашина International MaxxPro после боя: "Пули торчат всюду, заряд из РПГ застрял, но все выдержала". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Американская бронемашина International MaxxPro выдержала боевой выезд, несмотря на плотный огонь российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины показали американский броневик и опубликовали видеозапись, на которой зафиксированы следы боя.
"Пули торчат всюду, заряд с РПГ застрял, но все выдержала", - говорит боец на видео.
Топ комментарии
+86 dd13
показать весь комментарий13.12.2022 16:22
+75 Дмитрий Курепин
показать весь комментарий13.12.2022 16:26
+74 Amber
показать весь комментарий13.12.2022 16:21
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Пожалуйста, подождите...
Все має бути простим, як молоток.
І як молоток надійне.
расскажите, как повела бы себя советская БМ на эти выстрелы, включая РПГ
Інформація - не є правда, правда не є істина... Тому.. .все відносно того кому, що, для чого та ін.
більше питання коли це все скінчиться... а то вже і гарантії пуйлу почали шукати... а то не дай яхве з ним щось трапиться...
Что касается защиты Европы от россии, то конечно все делают вид, что это типа так, вот только и вы и мы прекрасно знаем, что ни Балтийским странам ЕС, ни Польше, ни тем более Германии, ничего не угрожало, т.к. все они под зонтиком НАТО. Так что Украина защищает исключительно себя, а помогают ей западные страны только потому, что граждане этих стран сопереживают украинцам и на это вынуждены реагировать и политики. Вот простым гражданами стран Запада и надо быть благодарными, они же и налоги платят на это все. А вот за то, что информация о зверствах русских дошла до этих граждан стран Запада, надо благодарить уже Зеленского, хоть где-то его актерские способности пригодились. Вот это чистая правда. Все остальное, что вы себе тут намечтали лишь ваши фантазии - Запад прекрасно бы и дальше жил без Украины. Украина нужна лишь украинцам!
Чи там чому нема ленд-лізу... чи літачків з Польщі...
Про фугасну с-300 в тих же поляків зовсім мову можна не вести...
Тому що подібних війн не було давно, а новітні (1980+) розробки ще не "обкатані"...
Але...
Модус операнді нація має?
Слово "капелька" через те що зброя для геноциду слов'янства... ане для перемоги над московією....
Відповідь дай
чому немає ленд-лізу,
літаків польських (кулеба на польском кордоні),
чому по польші ударила "советская" с-300 з фугасом (тобто земля-земля) а не та що залишилась в юа 75 км та без фугасу...
Чому сша витратили на афганістан 1,2+ млрн долл - а потім здали його талібам? а вже потім ця "війна погналась"
Чому П забороняв патріотам очистити ЛДНР? Чому організувати котли допомагало МО яке ЗСУ відводило під Торнадо та інших...
Багато чого не знаєш чи не віриш? Тоді взнай та і прочистиш свою голову... Без цього геноцид який все віки продовжиться... 99%...
ZVO потрібно мочити всюду де воно є.
ДЯКУЄМО...!!!
Кончений Укроборонром запоров випуск цих броньовиків, відали ліцензію полякам,
тепер нащі Дозори це польскі Онцили. Новатори нащі теж так собі нічого, по захисту
тільки нижчи за Варту.