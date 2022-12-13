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Американская бронемашина International MaxxPro после боя: "Пули торчат всюду, заряд из РПГ застрял, но все выдержала". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Американская бронемашина International MaxxPro выдержала боевой выезд, несмотря на плотный огонь российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины показали американский броневик и опубликовали видеозапись, на которой зафиксированы следы боя.

"Пули торчат всюду, заряд с РПГ застрял, но все выдержала", - говорит боец на видео.

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Топ комментарии
+86
Дякуємо США!!!!! Гарна бронемашина!!!
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13.12.2022 16:22
+75
Спасибо Американским братьям за сохраненные жизни наших Героев!!!
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13.12.2022 16:26
+74
Американська бронемашина International MaxxPro - СУПЕР 👍🏼👍🏼👍🏼‼️
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13.12.2022 16:21
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Правила форума Совет форумчан
Дуже гарна техніка-це вам нє лапатний аналагавнєт...
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13.12.2022 16:18 Ответить
Американська бронемашина International MaxxPro - СУПЕР 👍🏼👍🏼👍🏼‼️
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13.12.2022 16:21 Ответить
Дякуємо США!!!!! Гарна бронемашина!!!
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13.12.2022 16:22 Ответить
Найкраща риба - ковбаса, найкраща бронемашина - Абрамс
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13.12.2022 16:25 Ответить
Типово американська система.
Все має бути простим, як молоток.
І як молоток надійне.
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13.12.2022 16:26 Ответить
Дякуемо американському народу! Дякуемо президенту Байдену !
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13.12.2022 16:26 Ответить
Спасибо Американским братьям за сохраненные жизни наших Героев!!!
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13.12.2022 16:26 Ответить
Спасибо вам за то что уничтожаете рашистскую гадину. А железок для вас никаких не жалко.
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14.12.2022 08:24 Ответить
бронебойные такие бы разве краску сняли бы..
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13.12.2022 16:32 Ответить
Слава Богу! Слава ЗСУ! Слава Україні і США! Американці - оплот миру, а кацапи терористи і маніяки з гранатою!
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13.12.2022 16:32 Ответить
Кто в теме
расскажите, как повела бы себя советская БМ на эти выстрелы, включая РПГ
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13.12.2022 16:38 Ответить
Личный состав бы не сохранила.
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13.12.2022 16:45 Ответить
Учебная болванка от РПГ-7 после попадания в остов БТР-60 делает красивый рикошет. Здесь что-то непонятное совершенно
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13.12.2022 16:52 Ответить
Всі нові розробки сюди їдуть на тести. під різним інфосупроводом... ПРосто нам не кажуть... але знайте - коли партія 2-3 машинки - точно тести.
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13.12.2022 16:55 Ответить
Да. Я о том, что выстрел РПГ-7 к примеру (если не сработал взрыватель по какой-то причине) не может сам по себе пробить что-то толще листа фанеры.
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13.12.2022 16:59 Ответить
Это да. Непонятно.
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13.12.2022 17:42 Ответить
.... є ймовірність що той хвіст просто від взриву осторонь відрекошетив та пробив кінетичною енергією. Щоб впевнено сказати що до чого - потрібна швидкісна камера рентгенівського спектру на місці безпосередньої події. Є також ймовірність що супутники америки все "бачили"...

Інформація - не є правда, правда не є істина... Тому.. .все відносно того кому, що, для чого та ін.

більше питання коли це все скінчиться... а то вже і гарантії пуйлу почали шукати... а то не дай яхве з ним щось трапиться...
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13.12.2022 18:06 Ответить
Вполне возможно. Либо это элемент конструкции. Например крепление этого ящика, который сорвало. Либо из самого ящика что-то воткнулось.
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13.12.2022 20:01 Ответить
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13.12.2022 21:18 Ответить
Композитна броня.
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13.12.2022 19:19 Ответить
Насчёт "пули торчат" в первой пробоине непонятно, вторая видно что просто дырка, видимо от КПВТ или чего-то помельче, но бронебойного.
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13.12.2022 16:57 Ответить
Похоже броня у них из суперсовременных композитных материалов!
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13.12.2022 16:41 Ответить
Якийсь сплав алюмінія
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13.12.2022 17:16 Ответить
https://plasan.com/balistic-protection/
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13.12.2022 19:29 Ответить
американські виробники цих панцерників повині тепер нам за рекляму сплатити.
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13.12.2022 16:42 Ответить
Размечтался шаровик! Хватит того, что сами машины и много всего другого от американцев на шару идет. А реклама, это самое малое, что украинцы могут сделать в ответ.
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13.12.2022 16:50 Ответить
що ти там рохкаєш на свинособачому йазигє? як маєш щось сказати кажи людською мовою
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14.12.2022 11:05 Ответить
Ну если ты не понял, то проходи мимо. Но я думаю ты все понял, вот только по сути сказать нечего, потому цепляешься к форме.
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14.12.2022 20:14 Ответить
ще раз кажу що ти там на свинособачому рохкаєш підар кацапський, га
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15.12.2022 00:19 Ответить
Чего это мне должно быть стыдно? Я гражданин Германии и живу тут уже 22 года. А вот вашего брата мужского пола да на украинских номерах частенько тут вижу, вот им и адресуйте свое призрение, да и то, случаи разные бывают, может человек болен и не годен для службы.
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14.12.2022 01:13 Ответить
А что касается, что пишу не из Украины, то все бы хорошо, если бы Украина на свои кровные воевала, а так она на полном подсосе от США и Европы, а потому, как налогоплательщик с чьих налогов и содержится Украина и ее войска, имею полное моральное право высказываться по поводу не корректных замечаний некоторых индивидов!
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14.12.2022 01:17 Ответить
Правду сказать Германия тоже денег на оборону не тратит, обороняется за счет США. И по сравнению с бюджетом стран Литва и Лихтенштейн помогли Украине больше чем Германия.
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14.12.2022 08:29 Ответить
Да, политика Германии оказалась ошибочной. Думали вовлечь русских в общий бизнес, чтобы им война в Европе попросту была не выгодна. На тех же принципах существует и сам ЕС - страны в него входящие раньше с удовольствие друг друга мочили, а теперь партнеры и все такое. Вот только русские слишком недоразвитые и действуют алогично. Из этой стратегии и выплывали низкие расходы на оборону, т.к. Германия, в отличии от США, не имеет военных планов за пределами Европы, а в Европе войн больше не ожидалось. Теперь все меняется. Что касается помощи Украине, то мы на втором месте после США, и это не смотря на колоссальные потери ради введения санкций против россии. Так что суммарные потери Германии от поддержки Украины очень и очень большие и мы готовы и дальше идти по этому пути (80% поддержка), в отличии от граждан США, которые уже сильно охладели к Украине, особенно среди республиканцев...
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14.12.2022 20:00 Ответить
уже 22 года... А виріс ти де? Ти приїхав в обустроєну після війни країну. такшо налогоплатєльщик закрий рота й дякуй, що саме українці не пускають туди руський мір. бо в разі чого захищати дойчланд не будеш, а рвонеш від війни подалі. знаємо таких.
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14.12.2022 11:00 Ответить
Ну уж нет. Я приехал в Германию не убегая от войны, если что, это еще до первого Майдана было (2000 год). Я построил тут свою жизнь и пошел бы защищать Германию, если бы на нее покушались, как многие из вас защищают сейчас свои дома и семьи в Украине.

Что касается защиты Европы от россии, то конечно все делают вид, что это типа так, вот только и вы и мы прекрасно знаем, что ни Балтийским странам ЕС, ни Польше, ни тем более Германии, ничего не угрожало, т.к. все они под зонтиком НАТО. Так что Украина защищает исключительно себя, а помогают ей западные страны только потому, что граждане этих стран сопереживают украинцам и на это вынуждены реагировать и политики. Вот простым гражданами стран Запада и надо быть благодарными, они же и налоги платят на это все. А вот за то, что информация о зверствах русских дошла до этих граждан стран Запада, надо благодарить уже Зеленского, хоть где-то его актерские способности пригодились. Вот это чистая правда. Все остальное, что вы себе тут намечтали лишь ваши фантазии - Запад прекрасно бы и дальше жил без Украины. Украина нужна лишь украинцам!
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14.12.2022 19:49 Ответить
Тьома,22 года,тобі ж полунімцю кажуть про те що ти на кацапській мові експердуєш.Я вірю нашим бійцям з відео.Вони були в автомобілі,а не 22 роки податки німцям платили.Взагалі,крім "Велике спасибі" ,які ще коментарі і розумові інсинуації потрібні?Слава ЗСУ! і Слава Україні!
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14.12.2022 16:06 Ответить
А причем тут бойцы с видео? Я что писал, что они врут? Нет, это хорошая американская машина, спасающая жизнь украинцам. Я спорил с чуваком, который свой комент потер и тем что выше (Ничіпір Серветник) который считает, что американцы должны украинцам за рекламу заплатить!
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14.12.2022 19:52 Ответить
22 года назад, когда я уезжал из Киева, там все на русском говорили, а в Германии украинский , как впрочем и русский, как бы вообще не нужен, если ты не знал. Потому говорю на там, на каком могу и на каком меня поймут. Жил бы в Украине, то перешел бы на украинский, но пардон, в Германии я говорю на немецком, как и положено (вы ведь хотите, чтобы в Украине на украинском говорили, вот и немцы так же хотят). Так что прежде чем мне тыкать русским языком потыкайте в самих себя - был я в Киеве в 2019, так по прежнему 90% говорили на русском, и это на 6 году войны, да и выбрали тогда же этого "какая разница" и "просто перестать стрелять" как раз русскоязычные... Вообще если бы Украина все эти 30 лет была такой же последовательной как страны Балтии и Польша, то давно бы была в ЕС и НАТО, и никакой войны бы не случилось. Сами себе злобные буратины - сначала создали себе проблему, а теперь ее героически преодолеваете. Как раз от таких совков из кучмовском заповедника идиотизма я и уехал в 2000 году и, как показали эти 22 года, сделал все правильно!
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14.12.2022 20:12 Ответить
Американці роблять на совість!
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13.12.2022 16:49 Ответить
Броня ізраїльська - https://plasan.com/balistic-protection/
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13.12.2022 19:30 Ответить
Тепер вам зрозуміло чому якщо дають по то краплині?

Чи там чому нема ленд-лізу... чи літачків з Польщі...
Про фугасну с-300 в тих же поляків зовсім мову можна не вести...

Тому що подібних війн не було давно, а новітні (1980+) розробки ще не "обкатані"...

Але...
Модус операнді нація має?
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13.12.2022 16:50 Ответить
Точно). Вот этих "капелек" Maxx Pro 440 ед. получили, испытания...да.
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13.12.2022 18:26 Ответить
є зброя для геноциду а є для перемоги. АТАКМС чи щось подібне щоб закінчити геноцид за допомогою зброю яку відібрали через "будапешский"...

Слово "капелька" через те що зброя для геноциду слов'янства... ане для перемоги над московією....

Відповідь дай
чому немає ленд-лізу,
літаків польських (кулеба на польском кордоні),
чому по польші ударила "советская" с-300 з фугасом (тобто земля-земля) а не та що залишилась в юа 75 км та без фугасу...
Чому сша витратили на афганістан 1,2+ млрн долл - а потім здали його талібам? а вже потім ця "війна погналась"
Чому П забороняв патріотам очистити ЛДНР? Чому організувати котли допомагало МО яке ЗСУ відводило під Торнадо та інших...

Багато чого не знаєш чи не віриш? Тоді взнай та і прочистиш свою голову... Без цього геноцид який все віки продовжиться... 99%...
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13.12.2022 19:08 Ответить
СЛАВА ЗСУ! Все будет УКРАИНА!
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13.12.2022 16:51 Ответить
Дякую за слова підтримки.
ZVO потрібно мочити всюду де воно є.
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13.12.2022 16:53 Ответить
А танком чі мінометом 120 ще не думали перевіряти
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13.12.2022 17:15 Ответить
Колёса ни в одном глазу - зачёт !
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13.12.2022 17:29 Ответить
заряд рпг схоже, що не вибухнув... стирчить болванка.
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13.12.2022 17:30 Ответить
або вибухнув, кумулятивна струя прошла всередину але там нікого не було. Треба ще фото що всередині бронекапсули.
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13.12.2022 19:12 Ответить
Нехй Боженька вас оберігає!
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13.12.2022 17:40 Ответить
УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ ВДЯЧНІ США, ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ ТА УСІМ ДЕРЖАВАМ ЄВРОПИ ЗА ВІЙСОВУ ДОПОМОГУ ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ,ТА ЗА ТАКУ ТЕХНІКУ, ЯКА ОБЕРІГАЄ ЖИТТЯ НАШИХ ЗАХИСНИКІВ БАТЬКІВЩИНИ ТА СИНІВ, ТАТІВ, ДІДІВ, ДОЧОК ТА МАТЕРІВ УКРАЇНИ...!!!
ДЯКУЄМО...!!!
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13.12.2022 19:15 Ответить
Маю надію що неушкоджені лишились усі.
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13.12.2022 22:17 Ответить
Думаю нащі Дозори не гірщі, а то і кращі.
Кончений Укроборонром запоров випуск цих броньовиків, відали ліцензію полякам,
тепер нащі Дозори це польскі Онцили. Новатори нащі теж так собі нічого, по захисту
тільки нижчи за Варту.
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14.12.2022 00:43 Ответить
тільки но переглянув вікі: там були проблеми з постачанням двигунів. Чомусь Європа не особливо спішила продавати нам двигуни. Та й не тільки двигуни. дружбу з пуйлом певно не хотіли порушувати.
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14.12.2022 11:16 Ответить
Так должны были идти харьковские двигатели 3ТД, но не смогли довести до ума, а иностранные были сильно дороже.
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14.12.2022 20:18 Ответить
 
 